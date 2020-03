Gustavo Risso lanzó su candidatura a la IDL

Respecto a la necesidad de empleo en el departamento, Risso dijo que “todos decimos lo mismo, necesitamos encontrar el camino de inversiones que generen empleo en Lavalleja. En nuestro programa, cuando fuimos candidatos a la diputación, que le entregamos al candidato Ernesto Talvi, allí proponíamos una zona franja temática sobre turismo. El gobierno nacional aparentemente iría a manejar tres zonas francas: salud, audiovisuales y turismo. Entendemos que si todos empujamos para el mismo lado podemos lograr que una zona franca turística se instale en Lavalleja, para generar un polo de atracción turística, y que seamos realmente un departamento turístico. Hoy si se analizan las necesidades de alojamiento en Minas no hay capacidades para mucho más de 120 personas. Si vienen más, ¿dónde van a dormir? ¿Dónde van a almorzar? No hay hoy en Lavalleja una política de turismo. Me preocupa que el Partido Nacional considere a Villa Serrana es un centro turístico cuando no hay servicios en general -no hay policlínica, no hay policía, no hay bomberos, no hay baños públicos, no hay determinación de las áreas de circulación-, se hicieron medidas cautelares de construcción con determinadas normativas, pero el gobierno departamental no brinda los servicios para que los ciudadanos acaten las normativas. Por lo que reitero que una zona franca turística es una solución y una necesidad para que se realicen inversiones en nuestro departamento”.