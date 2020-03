Comienzan cursos de defensa personal urbana

Primera Página





ORGANIZADO POR PAKUA LIGA INTERNACIONAL

El próximo sábado 14 de marzo a la hora 16:00 se iniciará en el Centro Protección de Choferes un curso de defensa personal urbana, organizado por Pakua Liga Internacional. La instructora María Olmedo, explicó a Primera Página que el temario del curso tiene, entre otras temáticas, cómo evitar ser llevado al piso, cómo defenderse ante tentativas de abuso sexual, cómo evitar ser inmovilizado, cómo utilizar elementos cotidianos como armas (llaves, biromes, etc.), cómo defenderse ante agarres del cabello, y cómo andar por la calle en forma segura. Olmedo informó que “pueden concurrir niños a partir de los 13 años, y es abierto para personas de ambos sexos”.





CURSO MUY INTERESANTE

Recalcó que “me gustaría sobre todo que se animen las damas, sobre todo hoy en día por lo que es la seguridad y el auto control que nos dan las artes marciales. La seguridad interna que vamos logrando que no tiene que ver con saber dar un golpe y que estamos siempre en posición de guardia para dar golpes de pies o puño, sino al contrario. Trabajamos el auto control para no llegar a eso, ni siquiera confrontamos. La idea es que si llegamos a una situación de esas, saber como defendernos. El curso te muestra si te toman del pelo o del cuello, si te llevan al piso, como evitarlo. Y si te llevan al piso como evitar un abuso sexual. Hay un montón de técnicas que están muy buenas. Es realmente muy interesante”. Para Gary Kleck, profesor en la escuela de criminología y justicia criminal de la universidad estatal de Florida, “la mayoría de las acciones de defensa personal, tanto de fuerza como de no-fuerza, reducen significativamente el riesgo de que se complete la agresión. En particular, las acciones de defensa como atacar sin armas, luchar, huir-esconderse, advertencia, parecen reducir el riesgo de agresión en más del 80 por ciento en comparación con la no resistencia”. Otro estudio dice que las mujeres que hacen un curso de defensa personal tienen significativamente menor probabilidad de sufrir contacto sexual no deseado. Un periódico canadiense, que estudió los casos de casi 900 mujeres, afirma que enseñarles cómo detectar riesgos en situaciones y defenderse cuando sea necesario, reduce la tasa de violación en casi el 50 por ciento. Un año después, la incidencia de violaciones informadas entre las mujeres que tomaron el programa fue del 5.2 por ciento, en comparación con el 9.8 por ciento en el grupo de control.



EL CURSO Con más de 40 años desde su fundación, actualmente la Liga Internacional de Pa-Kua cuenta con cientos de escuelas en 13 países y con profesionales altamente capacitados. En Argentina está presente en más 36 ciudades y es representado por la Asociación Argentina de Pa-Kua. En Uruguay, la sede central está en Montevideo, también tiene una en Minas, y es representado por la Asociación Uruguaya de Pa-kua. Aprender a defenderse se convirtió en una necesidad independientemente de si uno es hombre o mujer. La práctica de defensa personal proporciona una verdadera sensación de seguridad y autoconfianza. Con ella se adquieren habilidades y capacidades para evitar situaciones críticas o actuar frente a ellas en caso de ser necesario. En este curso, la Liga Internacional de Pa-Kua, además de enseñar a luchar, transmitirá seguridad al alumno, valorizando y estimulando su potencial. La práctica de defensa personal puede proporcionar además acondicionamiento físico y una mejora en la calidad de vida, haciendo del practicante una persona apta para entrar y salir de cualquier ambiente sin miedos o traumas, confiando plenamente en sí misma. Olmedo dijo que “este es un curso puntual teórico práctico de 4 horas. Después lógicamente se puede seguir practicando. En lo personal doy artes marciales para niños y adultos en el Centro Protección de Choferes en dos horarios”.





CONTACTOS

Por mayor información sobre días, horarios, lugares donde se dictarán las clases, los interesados se pueden contactar con la instructora María Olmedo, a través del teléfono 094 571 168, o por correo electrónico mariaolmedopakua@gmail.com o Pakuaminas en facebook e instagram