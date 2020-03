Comenzaron los cursos de Escuela KumSan

En oportunidad del anuncio del nuevo año lectivo, el Mtro Luis Pedro Guadalupe, director de escuela KumSan, advertía sobre un cuidado que los papás de los futuros practicantes deberían observar a la hora de elegir donde anotar a sus hijos para la práctica de taekwondo. Dijo Guadalupe que “sólo academias afiliadas a la Federación Uruguaya de Taekwondo estilo WTF –el único que participa de los JJ.OO- garantizan programas de enseñanza oficiales y docentes egresados de rigurosos cursos de formación académica”.“Alcanzar un grado de cinturón negro de taekwondo, no habilita a ejercer la docencia en este arte marcial -explicó Guadalupe-, los docentes debemos asistir periódicamente a cursos de formación docente que nos exige cumplir la Federación Uruguaya de este deporte”. Guadalupe aclaró que Federación oficial de Taekwondo en Uruguay existe una sola, o sea que la representación oficial a nivel de seleccionados nacionales y olímpicos solo lo posee la Federación Uruguaya de Taekwondo, estilo WTF. “En particular nos preocupa ver niños formándose en taekwondo en academias por fuera de la formalidad institucional, ello conlleva que esos practicantes transiten por programas de bajo rigor académico y entre otras limitaciones no podrían alcanzar en el futuro, un lugar en seleccionados departamentales, nacionales u olímpicos”, afirmó. Los interesados en conocer o iniciarse en la práctica del taekwondo, pueden dirigirse por mayor información a las secretarías de Olimpic Atenas o Club Minas, o directamente a través de los teléfonos 4442 4838, celular o whastApp 099 379 475 ó e-mail kumsan@adinet.com.uy