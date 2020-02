Comparsa Los Amigos de Heber Márquez, todo a corazón

Primera Página





“ HACEMOS UN ESPECT Á CULO PARA EL P Ú BLICO, QUE ES EL QUE SE MERECE DARLE UN BUEN ESPECT Á CULO ”

Primera Página realiz ó una recorrida por los ensayos de las comparsas. Estuvimos con Heber M á rquez, director y propietario de la Comparsa Los Amigos. Los visitamos el lunes poco antes de comenzar el ensayo en la calle Rondeau entre Treinta y Tres y 18 de Julio. Hombres, mujeres, adolescentes, ni ñ as y ni ñ os se preparaban para el ensayo de esta comparsa que fue creada en 1996, “ con doce tamborileros y sin bailarinas, al segundo a ñ o se fue progresando, ya tuvimos unas cinco bailarinas y m á s tamboriles. En el a ñ o 2000 fue la primera comparsa, ya completa, con todos los n ú meros, en salir del departamento al concurso de Durazno, fuimos tambi é n en el 2001, 2002 y 2004, í bamos a competir con unas treinta o cuarenta comparsas, salimos decimocuartos, y otro a ñ o decimoctavos, y despu é s por razones econ ó micas dejamos de ir, porque es muy costosa la locomoci ó n y todo lo que significa el viaje. Pero s í hemos salido todos los carnavales desde 1996 hasta ahora, ac á en Minas ” .





COLABORAN POCO

Respecto al apoyo econ ó mico, dijo M á rquez que “ los negocios de Minas son muy pocos los que colaboran, le doy las gracias a Perfumer í a Garc í a que todos los a ñ os colabora, no solo con nosotros sino tambi é n con otras comparsas. Y la IDL nos ayuda con 80 mil pesos este a ñ o, que es importante, eso fuera del concurso. Despu é s est á n los premios, y para agarrar un premio hay que esmerarse mucho, y a veces a uno le parece que andamos bien, que las cosas salen bien, pero para el jurado no es as í , para el jurado andamos mal. Se participa, y vamos a seguir participando ” .





LO PRINCIPAL ES EL P Ú BLICO

Asegur ó el director de Los Amigos que “ nuestro primer objetivo es el p ú blico, hacemos un espect á culo para el p ú blico, que es el que se merece darle un buen espect á culo. Y si nos toca un premio, bienvenido ” .





POR NOSOTROS MISMOS

Respecto a los rubros de vestuario, coreograf í as, maquillaje, dijo M á rquez que “ somos nosotros mismos los que hacemos todo, no podemos traer gente especializada porque todos cobran, del baile y el vestuario se encarga Paula Negr í n, que est á desde los dos o tres a ñ os de creada la comparsa, hace unos 22 a ñ os que est á y lo hace de coraz ó n, con mucho amor ” .





MUCHA COMPARSA

La comparsa est á integrada por alrededor 90 personas. “ Ten í amos m á s gente, pero hay mucha comparsa en Minas, la gente est á muy desparramada, se va para una, o para otra, somos en Lavalleja siete comparsas, seis en Minas y una en Jos é Pedro Varela. Nosotros tenemos mucha gente que viene de Maldonado, de San Carlos, de Montevideo, que est á n llegando ac á , y aumentan la cantidad algunos a ñ os, otros a ñ os hay bajas, pero vamos luchando. Este es un pueblo chico, y el carnaval lo hacemos por amor al tamboril, por el candombe, ning ú n tamborilero ni ninguna bailarina est á n con nosotros por inter é s econ ó mico, sino por amor al tamboril, al candombe, y vamos a seguir saliendo porque esto es puro coraz ó n ” .





A VECES SE SALE

Sobre actuaciones fuera de Minas, M á rquez dijo que “ rechac é una invitaci ó n para participar en el carnaval de Melo, porque no sab í amos cu á ndo era el desfile ac á , que es el domingo 23 de febrero, y coincid í a casi con el desfile de all á , y nos pidieron presupuesto para participar en Treinta y Tres, pero no hemos tenido respuesta. Tir é unos n ú meros para Soca, que es un carnaval muy lindo seg ú n nos han dicho, y si no hay esas posibilidades nos quedamos ac á , y tenemos un compromiso con la IDL de salir en el desfile y una salida a una localidad del interior del departamento, hoy (por el lunes 3) se hizo el sorteo y vamos a ir a Mariscala, pero no sabemos la fecha ” .





ALIMENTO DE LA COMPARSA

Se ven en el ensayo varios ni ñ os, algunos chiquitos, otros casi adolescentes, con los tambores. M á rquez cuenta que “ siempre tenemos esos pichones, y hay hombres grandes que integran la comparsa que empezaron como ellos, bien chiquitos, y hoy siguen ac á y eso es lo que alimenta la comparsa ” .





PONIENDO TODO

Asegur ó que vienen ensayando “ muy contentos, con mucha alegr í a y fuerza, poniendo todo de nosotros para que cada carnaval sea el mejor ” .