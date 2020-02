Gianlucas regresó con grandes esperanzas y expectativas

Primera Página





VIAJÓ A MÉXICO PARA UNA INTERVENCIÓN QUE MEJORARÁ SU CALIDAD DE VIDA

Con todas las esperanzas puestas en la atenci ó n de salud, viajaron a M é xico el viernes 1 º de febrero, Gianlucas Su á rez Guerra, con sus 17 a ñ os -cumple 18 el 17 de marzo-, para hacerse una intervenci ó n que le mejorara su calidad de vida. Parti ó junto a su padre Alejandro Su á rez, su madre Alejandra Guerra, y su hermana Indiana.





YA AC Á

Desde tiempo atrás venían realizando una intensa actividad para recolectar el dinero necesario para una intervención quirúrgica de Gianlucas en la capital mexicana. Hoy todo eso ya es historia. Ya en Minas de regreso, Primera Página conversó con Alejandra Guerra, la mamá de Gianlucas, una gran luchadora, quien confirmó que “las mejoras en su calidad de vida son notorias. Según lo estipulado, tras seis semanas de reposo, le quitarán vendas y cintas. Al día siguiente, con la supervisión online de los médicos mexicanos, comenzará su rehabilitación”.





TRAVES Í A

Alejandra cont ó que el viernes 1 º de febrero partieron rumbo a M é xico. “ Tuvimos una escala en Ciudad de Panam á , fue un viaje bastante bueno, disfrutable, m á s all á de que son muchas horas de vuelo. Gianlucas lo pas ó bien, igual que Indiana. Para los cuatro era la primera vez que nos sub í amos a un avi ó n. La que ten í a miedo era solamente yo. Pero bueno, por un hijo una madre hace todo, de tripas coraz ó n, como se dice habitualmente ” , coment ó riendo Alejandra.





UNA EMINENCIA

Llegaron a Ciudad de M é xico, y se alojaron en un hotel. “ Como era s á bado y domingo los tuvimos libres, salimos en las inmediaciones, preferimos no salir mucho del hotel. El lunes conocimos la Cl í nica de Cirug í a Especial de M é xico y al doctor Salvador Mercado Beristain, uno de los fundadores de esta cl í nica, una eminencia en la materia, con quien tuvimos la entrevista previa a la operaci ó n ”





CENTRO DE CIRUG Í A

El Centro de Cirug í a Especial de M é xico es una instituci ó n de asistencia privada fundada con la finalidad de otorgar cirug í a gratuita para mejorar la calidad de vida de ni ñ os en condici ó n de pobreza extrema, que padecen malformaciones o deformidades graves que tienen posibilidades de ser corregidas o mejoradas de forma importante por medio de cirug í a especial. El objetivo principal de la fundaci ó n es establecer un Centro de Cirug í a Especial, con un centro hospitalario con servicios m é dicos multidisciplinarios, atendido con equipo de alta tecnolog í a para resolver los problemas de las personas discapacitadas de escasos recursos por medio de cirug í a especial, atendiendo problemas ortop é dicos, traumatol ó gicos, cirug í as pl á sticas y reconstructivas, cirug í a reumatol ó gica, medicina f í sica y rehabilitaci ó n, con la meta puesta en reintegrar al paciente a su n ú cleo familiar y social en el menor tiempo posible y con el mayor grado de independencia.





Alejandra Guerra: “ Gianlucas ha mejorado mucho en todo, sobre todo en lo an í mico ”

Cont ó Alejandra que el lunes 4 fue el primer encuentro de Gianlucas con el m é dico, quien dio su conformidad para realizar la operaci ó n al d í a siguiente. “ El martes al mediod í a debimos presentarnos en la cl í nica para la intervenci ó n. Antes que Gianlucas fuera operado, intervinieron a Leandro, un chiquito de Sol í s de Mataojo que junto a su familia viaj ó con nosotros. Gianlucas ingres ó a quir ó fano a las 15:30 y sali ó a las 19 horas. Fueron horas interminables, de mucha angustia, desesperantes, son momentos de tanta incertidumbre, miedo, dolor, no sab é s lo que vas a hacer. Son tres horas y media, m á s all á de que no todo ese tiempo es el de la cirug í a, sino que antes est á n los preparativos, luego la operaci ó n y despu é s el postoperatorio. Como ya era tarde cuando Gianlucas despert ó , me permitieron que me quedara con é l en la cl í nica, siempre acompa ñ ados de una enfermera y asistidos durante todo el tiempo. Por lo general, en esta clase de operaciones, los pacientes permanecen cuatro o cinco horas en la cl í nica y son dados de alta ” .





CORRECCIONES

Alejandra manifest ó que la operaci ó n consiste “ en m í nimas incisiones en diferentes partes del cuerpo donde Gianlucas necesitaba correcciones, las que se hacen con instrumentos especiales y con tecnolog í a de alto nivel. Lo que hacen, por expresarlo de alguna manera, es ‘ desamarrar ’ m ú sculos. En el caso de Gianlucas tambi é n se corrigi ó un tend ó n. Al liberarse los m ú sculos, el cuerpo mejora la postura. Con Gianlucas se logr ó corregir la deformidad que ten í a en los pies. Sus pies estaban absolutamente torcidos y deformados y hoy est á n un 99% por ciento mejor. Es casi incre í ble ver sus pies hoy ”





POSTOPERATORIO

Finalizada la estad í a en M é xico, de regreso en Minas, Giancarlos sigui ó con el postoperatorio, que consiste en seis semanas de reposo que finaliza el 17 de marzo, “ justo el d í a de su cumplea ñ os ” dijo Alejandra. Agreg ó que en las pr ó ximas semanas comenzar á la rehabilitaci ó n que se realizar á “ en coordinaci ó n permanente con los m é dicos mexicanos a trav é s de whatsapp y de videollamadas ” . “ Si no ocurre nada extra ñ o o urgente, igualmente cada siete d í as estamos en contacto con el doctor donde le informamos su estado. Eso es estricto. Si necesit á ramos algo lo tengo que llamar, s í o s í , si no responde en el momento es porque est á en una cirug í a, pero inmediatamente que pueda me devuelve la llamada ”





REHABILITACI Ó N CON TODO

Finalizado el reposo postoperatorio, “ hay que retirar las vendas y cintas que cubren la cirug í a para al d í a siguiente comenzar a trabajar en la rehabilitaci ó n con las indicaciones del m é dico desde M é xico. Esa etapa la har á en nuestra casa. Su fisioterapeuta est á muy dispuesta a hacer todo lo que el m é dico indique, porque es una rehabilitaci ó n que no se aplica en Uruguay. M á s adelante veremos la posibilidad de que vuelva al Centro, que es lo que a é l le gusta, para complementar la rehabilitaci ó n ”





EVOLUCI Ó N BUENA

Alejandra consider ó que “ la evoluci ó n ha sido muy buena, desde hace una semana Gianlucas no utiliza calmantes, est á aliviado. Solo algunos movimientos son dificultosos, alguna parte de la cadera, pero es l ó gico y comprensible. Gianlucas durante toda su vida us ó babero y a partir de la cirug í a no lo usa m á s. Con solo eso ya estamos s ú per contentos, como é l tambi é n lo est á al no tener que utilizarlo, ya que siempre lo incomodaba. Ha mejorado mucho en todo, sobre todo en lo an í mico ”





