Fórmula del FA organizó conferencia sobre gobernanza y descentralización

Nosotros vamos a plantear una oposici

n constructiva, como entendemos que se debe realizar, una oposici

n que va a plantear propuestas y alternativas, y a la vez vamos a defender conquistas que el pueblo uruguayo ha tenido en estos 15 a

os. Vemos con preocupaci

n las dificultades que est

teniendo la coalici

n para el armado del actual gobierno. Estamos a cinco d

as h

biles de asumir el nuevo gobierno y todav

a no se conocen los equipos de gobierno, no ha habido posibilidad de hacer transiciones en muchas direcciones nacionales, donde no se conocen, y nuestros compa

eros que van a dejar esos lugares est

n esperando para entregar la experiencia de la gesti

n y los lineamientos de trabajos. Esto es una luz amarilla, no lo digo yo, lo han dicho dirigentes del Partido Colorado, que manifestaron su preocupaci

n ante esa lentitud de una coalici

n que tiene un presidente con un 28 % de los votos, aliado en el marco de esta coalici

n que veremos c

mo funciona en el trabajo parlamentario, porque el FA sigue siendo la fuerza pol

tica m