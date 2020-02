Reinauguraron obras en balneario Campanero

Primera Página







AUTORIDADES DESTACARON EL GRAN TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES

La Intendencia de Lavalleja (IDL) reinauguró las obras de remodelación del Balneario Campanero en Ruta Nacional Nº 8 Km 126,500.

Luego de una recorrida por el lugar, la intendente Adriana Peña, el secretario general Carlos Draper y el capataz de la obra Gustavo Perdomo contaron detalles del trabajo realizado.

Peña señaló que “estamos damos conocimiento de un nuevo trabajo, como siempre buscando ir rotando, y hoy estamos en este lugar divino, que es paradisíaco, donde la gente puede venir a pasar un lindo momento".

NO HAY SALVAVIDAS Y NO SE PUEDE ACAMPAR

Acotó que “debemos decir claramente que en este lugar no hay salvavidas porque no se necesita, es un lugar seguro. También decir que aquí no se puede acampar, se puede pasar todo el día, pero no es apto para acampar, porque se cierran los baños y demás”.

La jerarca comunal expresó que estaban mostrando “lo que han hecho los funcionarios municipales, arreglando los baños, las instalaciones, los parrilleros, lo que es otro pulmón verde que tenemos en la ciudad para todo lo que es trabajo y que puedan acercarse a un lugar que está cerquita y poder disfrutar".





ESFUERZO DE LOS FUNCIONARIOS

Carlos Draper destacó que "los funcionarios han hecho un gran esfuerzo y queremos y pretendemos que la sociedad lo cuide, ya que pueden acceder con chicos, con la familia, para disfrutar de la sombra y un buen pasar. Habrá funcionarios en determinados horarios, más que nada los fines de semana, para servir a quien utilice las instalaciones. Pero pedimos el respeto al funcionario que trabajó, que depositó muchas horas de trabajo en este lugar”.

Draper continuó diciendo que “se colocaron mesas y bancos a la sombra, parrilleros, se arreglaron los baños, por eso solicitamos que quien venga cuide del lugar, no deje basura, ya que hay contenedores a efectos que coloquen la misma ahí. Pedimos que cuiden los baños como si fueran de la casa de uno porque el trabajo es con recursos de la Intendencia y los funcionarios de la misma".





MESAS, BANCOS, PARRILLEROS Y BAÑOS

Finalmente, Gustavo Perdomo dijo que “los funcionarios pusieron todo de sí, realizaron los parrilleros de una manera muy linda y cómoda, además se colocaron todas las mesas y bancos a la sombra, y con un avance importante del agua para los baños. Todo se instrumentó con una buena ingeniería, siendo parte importante del servicio que se brinda. Además de plantar acacias negras, para que en un futuro haya más sombra todavía”.

(Fuente: Prensa IDL)