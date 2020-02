Inauguraron nueva sede del MIDES

Primera Página





RECONOCIERON LA LABOR DE 15 AÑOS DE PERLA MORANDÍ

Fue inaugurada el viernes la nueva sede del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Lavalleja (ubicada en Florencio Sánchez 468, esquina callejón Vidal y Fuentes, en Minas), pero más que nada fue el cierre de la gestión que encabezó Perla Morandí -quien estuvo muy emocionada durante toda la jornada- como directora territorial del MIDES, cargo que ostenta desde hace 15 años cuando se creó el ministerio. En la reunión se dio cuenta de lo realizado en este último quinquenio. La acompañaron en la mesa la titular del MIDES, Marina Arismendi, y el director Nacional de Gestión Territorial, Mauricio Guarinoni. Estuvieron en el acto el diputado Javier Umpiérrez, los directores de MIDES de Treinta y Tres -Nino Medina- y Cerro Largo -Aída Silveira-, ediles, representantes de distintas organizaciones e instituciones sociales, públicas y privadas, así como público en general que colmó la nueva casa.





CASA NUEVA

Morand í salud ó y dio la bienvenida a la nueva casa: “ Este es un momento muy emocionante, y pido disculpas. Respecto a la casa, esta es m á s confortable, re ú ne muchos m á s requisitos que la anterior en accesibilidad, donde los programas y la atenci ó n ciudadana del MIDES se van a desarrollar con total confidencialidad y ó ptimas condiciones ”

Luego, Morand í manifest ó que se iba a referir a un resumen del trabajo del ú ltimo quinquenio en Lavalleja, “ donde cumplimos muchas metas, pero nunca todas las necesarias ” . “ Desarrollamos nuestra tarea de acuerdo a las metas propuestas por el gobierno nacional, y con todo el Estado contamos para desarrollarlas. Las metas eran avanzar en la erradicaci ó n de la pobreza; implementar el nuevo Plan Integrado de Cuidados; y promover los procesos de participaci ó n y descentralizaci ó n para que todos los ciudadanos pudieran acceder a todos los derechos que el Estado les otorga ”





POBREZA

Asegur ó Morand í que en pobreza, Lavalleja “ tiene uno de los í ndices m á s bajo del pa í s, gracias a la acci ó n del Estado en su conjunto, se arranc ó hace 15 a ñ os con un 30% de poblaci ó n que viv í a por debajo de la l í nea de pobreza, hoy tenemos menos de 5%, lo que es un buen logro, pero no estamos conformes y hay que seguir hasta que desaparezca. Ac á en nuestro departamento tenemos un equipo potente y s ó lido, que es capacitado constantemente en los nuevos desaf í os y problem á ticas de los nuevos tiempos. Podr á n no conformar al usuario las respuestas que se eleven de los equipos de consulta, pero no es una respuesta enga ñ osa, es una respuesta sincera y clara, y siempre hay una respuesta ”

Perla Morandí: “Siempre está la fortaleza y el trabajo del MIDES”





Morand í destac ó que el Sistema Nacional de Cuidados “ es muy novel, se implement ó en el 2016, Minas tuvo junto a distintas instituciones p ú blicas y de la organizaci ó n civil el orgullo de tener el primer Centro de D í a del pa í s, donde las personas mayores de 65 a ñ os, con dependencia leve o moderada pueden ir a socializar, hacer aprendizajes, es gratuito, y que hoy tiene transporte para trasladar a los usuarios con dificultades, cost ó muchos a ñ os, pero se logr ó . En el Sistema Nacional de Cuidados participan muchas instituciones, y cada una puso lo suyo para llevarlo adelante, y tiene una gran asistencia t é cnica que asegura calidad de atenci ó n. Tambi é n funciona el programa Asistentes Personales, donde casi 100 personas con dependencia severa est á n siendo atendidas, por un cuidador 80 horas mensuales, pago por el Estado. Hay usuarios de teleasistencia. Se sigue avanzando en la supervisi ó n de las casas de larga estad í a, que es una enorme preocupaci ó n en la Red de Adultos Mayores (REDAM) de Lavalleja que lo trabaja con Salud P ú blica. Se sigue trabajando en la apertura de nuevos espacios para la primera infancia, sobre todo en el interior, ese es un desaf í o que hay que continuar ” .





DESCENTRALIZACIÓN

Finalmente, sobre la meta de promover la participación y descentralización, manifestó Morandí que “son procesos donde avanzamos, también retrocedemos, es un trabajo continuo y ahí cuando queremos acordar surge la luz, y se logran muchas cosas. Lavalleja tiene una distribución compleja de sus habitantes, tenemos las poblaciones acumuladas en el Sur y en el Norte, al medio hay poca población y muy desvinculadas, las vías de comunicación son escasas, pero ante la participación de unos pocos ciudadanos que demandan y proponen siempre está la fortaleza y el trabajo del MIDES, esperamos que eso no se pierda, porque el fin de la creación del MIDES hace 15 años, fue que nos quedáramos encerrados en una oficina, que estuviéramos en contacto con todos los ciudadanos del país, y creo que lo hemos hecho”.





“TE VAMOS A EXTRAÑAR”

Seguidamente le dio la palabra a colectivos que estuvieron presentes, como el Consejo Social de José Pedro Varela. Su representante dio lectura al agradecimiento en el que recordaba la primera convocatoria en José Pedro Varela en el 2006, “donde fuimos llamadas las fuerzas vivas de la ciudad a reunirnos y trabajar por nosotros mismos”. Agradecieron el aprendizaje de trabajar en grupo, a la constancia de Morandí y dedicación de los técnicos que generó el fortalecimiento y se formó el Consejo Social que sigue vigente. Destacaron logros como la UTU y su descentralización, talleres de formación frente a situaciones de violencia, club de niños, los apoyos al hogar, al colegio y a otras instituciones, la formación de la ong Varela Mejor Contigo. “Perla, siguiendo tus enseñanzas nos ha quedado un camino largo a seguir como desafío, ya tenemos en la mira el Centro Juvenil indispensable para nuestros adolescentes. Muchas gracias Perla, te vamos a extrañar”.





“TE QUEREMOS COMO UNA SIN MIEDO MÁS”

Susana Rodríguez, en representación de Mujeres Sin Miedo, manifestó que “es una jornada de hacer balance y también de agradecimiento”. Recordó que en la formación de Mujeres Sin Miedo, recibió el apoyo de Morandí, “desde el primer día, ayudando, orientando, dándonos participación en capacitaciones en distintos lugares, nos integramos por disposición de la ley a la Comisión Departamental de Lucha Contra la Violencia Doméstica, obtuvimos la personería jurídica, conveniar con MIDES para obtener herramientas de gestión, con excelentes profesionales y generosas en su tarea”. Se refirió a la situación de violencia en la sociedad: “Cada día está más violenta, donde las mujeres, niños y adultos mayores sienten en carne propia esa violencia, empezamos a acercarnos a mujeres desvalorizadas, ninguneadas y en muchísimos casos corriendo riesgo de vida, porque viven con el enemigo en casa, y empezamos a sentir que crecíamos, que avanzábamos hacia la búsqueda de un país libre de violencia basada en género, es una utopía tal vez, pero hay que seguir”.

Rodríguez volvió a agradecer a Morandí: “Has recorrido un largo camino muchacha, y en ese camino has dejado todo, nuestras mayores gracias, y ahora que te vas de lo institucional te queremos del otro lado, te queremos con nosotros, que seas como siempre una sin miedo más”.





INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL TRABAJO

Galvarino Tapia y Carolina Planells estuvieron como representantes de Grameen Uruguay OSC que convenia con MIDES emprendimientos, y desde el año pasado en Lavalleja con proyectos productivos: “Siempre digo que es un programa que tiene que ver con la inclusión a través del trabajo, para el desarrollo con equidad en todo el departamento -como hemos aprendido con Perla-, se dan capacitaciones, asistencia técnica, participación de ferias. Perla con su particularidad le dio a este programa un sello que lo hace diferente a otros. Con Perla hemos aprendido un montón, ha sido innovadora a nivel MIDES en varias cosas, como las ferias sociales del MIDES, la primera fue acá, propuso las reuniones ‘intramides’, y después se extendieron a nivel nacional, lo que tiene Perla son ideas, empuje, que lleva a la práctica y no se quedan en las nubes, las baja a tierra y las concreta, y contó con un equipo que la acompañó. Muchas gracias”.

Helena García, la primera mujer trans que logró la documentación en Lavalleja, agradeció a MIDES, “especialmente a Perla Morandí y a su equipo de trabajo por todo el apoyo que nos ha dado a las personas trans, muchas gracias y que esto no quede acá”.





CONSTANCIA Y LUCHA

Karina Piedrahita, directora de INAU Lavalleja, agradeció a MIDES, y “a la constancia y la lucha de Perla durante estos años, y queremos como INAU seguir apostando a más, a no retroceder en los derechos conquistados, a poder seguir creciendo institucionalmente y a poder llegar a todos los territorios, y seguir trabajando con todas las instituciones y colectivos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las familias”.





AQUELLAS VOLUNTARIAS

El diputado Javier Umpiérrez felicitó al MIDES por la evaluación. “Todo lo que se ha dicho se puede confirmar, y hemos podido, como representante nacional, lograr un vínculo con todos los ministerios, pero en particular con Perla y su equipo hemos logrado un vínculo muy bueno, los planteos trasladados siempre han tenido respuesta, no siempre tiene que ser positiva, todo no se puede. Reconocemos el trabajo de ella, estamos acostumbrados a no agradecer porque los militantes sociales y políticos estamos comprometidos al trabajo, por lo tanto no lo hacemos para que nos agradezcan, pero sí el reconocimiento es importante”.





AQUELLAS VOLUNTARIAS

Finalmente recordó Umpiérrez que “en el 2005 cuando se instaló el MIDES, pudimos ver por las calles de Minas muchas colas para llenar los formularios por gente que había quedado a la vera del camino por las políticas neoliberales y que no tenían trabajo, y estaban en la pobreza y en la indigencia, y allí estuvieron las mujeres -veteranas principalmente- que eran voluntarias, que fueron criticadas, pero eran militantes sociales y políticas que estaban dando una mano al ministerio, porque fue complejo para el MIDES el arranque, porque no tenía infraestructura ni personal, y esas veteranas que hoy hay varias aquí dieron una mano imponente cuando se las necesitaba. Así que seguiremos en la lucha, a mí ahora desde la oposición en el Parlamento, pero seguramente nos encontraremos mano a mano y codo a codo para seguir transformando el Uruguay”.





“NOS IMPORTAN LAS PERSONAS”

Mauricio Guarinoni recordó que “es la última rendición de cuentas que estamos haciendo a nivel país, estuvimos hace unos 15 días en Minas, en la transición de carácter territorial con las autoridades designadas del próximo gobierno, entregando un informe de gestión de este quinquenio en cada departamento y se hizo con una convicción democrática y republicana, para que comiencen una gestión lo más ordenada posible, porque lo primero que nos importan son las personas, y estas no podían quedar rehenes de una transición de gobierno”.





PRIORIZAR ATENCIÓN A LA SOCIEDAD

Aseguró el director Nacional de Gestión Territorial que “en estos últimos cinco años el Uruguay ha logrado, con la instalación de la matriz de protección social, una ejecución de 770 millones de dólares, además de mucho dinero es una decisión política de priorizar la atención de la sociedad. Y pongo un ejemplo de cómo se usó el dinero, en cobertura de la primera infancia Uruguay va a llegar al 2021 con 86 mil niños de cero a tres años cubiertos por educación y cuidados, eso significa 170 infraestructuras nuevas entre ampliación y nuevas que Uruguay pone a disposición de la primera infancia, 110 ya se están usando y 60 van a cortar cinta en el 2020 y 2021 por decisión política y los recursos de este gobierno para este quinquenio que finaliza, y espero que lo digan. Esto posicionará a Uruguay como el primer país de Latinoamérica en tener a todos sus niños de cero a tres años, con la posibilidad de acceder a un centro de educación y cuidado en cualquier lugar del Uruguay”.





ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

Respecto a la descentralización, dijo Guarinoni que “hemos avanzado, había 35 oficinas territoriales, vamos a cerrar el quinquenio con 43, que fue inaugurada pocos días atrás en Sarandí del Yí. Se consolidó el vínculo con sociedad civil, a través de los SOCAT, porque complementa el trabajo de la oficina territorial en los micro-territorios. El MIDES tiene 400 puntos de atención en todo el territorio nacional, nunca es suficiente, se pasaron de 250 mil consultas de la ciudadanía en el 2014 a 350 mil, lo que significa una tarea más grande de los trabajadores del MIDES, y la gente referencia esa atención y protección social”.





LEYES

Guarinoni dijo que “nuestra ministra dice que cuando se legisla hay un derecho que se consagra, y desandar ese derecho es bastante más difícil, y en esta etapa tuvimos leyes importantísimas como la Ley de violencia basada en género, la Ley sobre trata de personas, la Ley para personas trans, tan discutida y polémica, y son luchas que hay que continuar, y lo van a seguir peleando como lo han dicho los diferentes movimientos por la lucha de derechos y la igualdad”.





DÍAS DE EMOCIÓN

Agradeci ó a Morand í : “ Son d í as de much í sima emoci ó n, Perla tiene 15 a ñ os en el MIDES, es una de los tres directores que estuvieron estos 15 a ñ os -los otros son Carlos D ’ Amico en Paysand ú y Macarena Recoba en Durazno- y es removedor recordar lo que han sido estos 15 a ñ os, Perla dej ó parte de su vida aqu í por la lucha de los derechos de las personas. El 7 de noviembre de 2018 Perla me entreg ó una carta solicitando jubilarse, luego de evaluarla le dijimos que la necesit á bamos un tiempo m á s en el ministerio, y seguimos hasta hoy. Todo tiene sus tiempos en la vida y estamos cerrando ciclos en el ministerio. Gracias Perla, por todo lo que has hecho ” .





DICEN QUE VAN A CONTINUAR

Se refiri ó al cambio de gobierno. Dijo Guarinoni que “ en estas recorridas de transici ó n se nos ha dicho y se ha dicho p ú blicamente que los programas del MIDES van a continuar todos. Se ha visto la transparencia con la que el MIDES trabaja, se ha entregado la informaci ó n y con ella informamos a las nuevas autoridades c ó mo se otorgan las prestaciones, tenemos un í ndice de carencias cr í ticas para las prestaciones monetarias, no se define a nivel local, es a nivel central, tenemos convenios con sociedad civil pero los hacemos todos a trav é s de licitaciones p ú blicas, algo que en parte se desconoc í a, y ahora se nos dice que muchas de las cosas que el MIDES hac í a no se sab í an, no se conoc í an, no habl é de todos los programas de inclusi ó n o del mundo del trabajo, aqu í tenemos Uruguay Trabaja con emprendimientos productivos, m á s de tres mil al a ñ o, tres mil cupos de Uruguay trabaja por ley, m á s de 500 cooperativas sociales, m á s de cinco mil monotributistas sociales, y todo eso es una contribuci ó n del MIDES al desarrollo, de la llegada de los m á s vulnerables al mundo del trabajo. Marina (Arismendi) siempre pregunta si salimos del 40% de pobreza, y estamos en el pa í s en un 8%, si pr á cticamente termin ó la indigencia, ¿ d ó nde est á esa gente? Esa gente est á en el mundo del trabajo, Uruguay en estos 15 a ñ os gener ó 300 mil puestos de trabajo nuevos, y 200 mil que estaban en negro los formaliz ó” .





SITUACIÓN DE DESVENTAJA