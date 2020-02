Estrella Cabana es candidata a la IDL por el Partido Independiente

Primera Página

FUE ELEGIDA POR LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTAL DEL PI

El miércoles se llevó a cabo la Convención Departamental del Partido Independiente, en la que resultó electa como candidata a la Intendencia Departamental de Lavalleja Estrella Cabana, acompañada por sus suplentes Rut Sosa (Minas), Roberto Bergero (Pirarajá), Andrés Rubilde (Mariscala), y Aníbal Ichazo (Minas). Fue la única propuesta presentada por el PI.





CONVENCIÓN

Con la presencia de 21 convencionales qued ó zanjada definitivamente la candidatura, que el pasado domingo no se pudo realizar porque no hubo qu ó rum. En esta oportunidad, las representantes de la Corte Electoral -Susana Fern á ndez e Ivonne Casas-, pasadas las 19 horas dieron comienzo a la convenci ó n, con el control de la documentaci ó n y las firmas de los convencionales, y finalmente la votaci ó n que aprob ó la candidatura por el PI de Estrella Cabana y sus suplentes a la IDL en las elecciones del 10 de mayo.





UN HONOR Y UNA RESPONSABILIDAD

Para Cabana “ es un momento muy lindo este al estar acompa ñ ada por estos compa ñ eros, es una l á stima que no pudieran estar los compa ñ eros del interior de Lavalleja, ya que nuestra candidatura tiene representantes de Piraraj á y de Mariscala, pero se les hace dif í cil estar hoy, por el trabajo, por los traslados, de todas maneras, en esta jornada he estado muy acompa ñ ada y estoy muy contenta. Se hicieron presentes 21 convencionales, que votaron mi candidatura, lo que significa que desde este momento soy la candidata a la IDL del PI, lo que para m í es un honor que hacen mis compa ñ eros y una responsabilidad muy grande, no solo pensando en el cargo de intendente, sino la responsabilidad que uno tiene con las personas que acompa ñ an y con todo el pueblo cuando dan la confianza desde el momento que te votan ” .





CAMPAÑA HACIA MAYO

Respecto a c ó mo va a realizar la campa ñ a, Cabana dijo que comenzar á a recorrer el interior del departamento, “ conversando con la gente, escuchando inquietudes, que ya escuchamos en la campa ñ a a nivel nacional, pero ahora seguramente vienen cosas m á s puntuales. Igualmente el PI tiene un programa de gobierno departamental, que ha venido siendo confeccionado desde hace 4 a ñ os, con la Comisi ó n de Integraci ó n Regional, donde la compone la zona Este, comprendida por Rocha, Treinta y Tres, Maldonado y Lavalleja, trabajando muchos compa ñ eros y cre á ndose una columna vertebral de problemas generales que tenemos las intendencias de la zona Este y tambi é n las particularidades, porque cada departamento es diferente ” .





EN BENEFICIO DE LA GENTE SIEMPRE

Se ñ al ó Cabana que “ hay muchas expectativas de trabajo en conjunto, ya nos ayuda mucho que el pr ó ximo gobierno nacional estar á integrado por una coalici ó n multicolor, donde sabemos que habr á gente af í n a los proyectos, es una uni ó n que se ha dado por temas program á ticos, no por cargos, por lo que ese trabajo va a redundar en beneficio de la gente, se llegue a donde se llegue ” .





ASPIRAN A TENER EDILES