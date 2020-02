Lavalleja visita a Rocha en busca de las semifinales del Este en Sub 17

Primera Página

* Juegan esta noche a las 20:00 horas en el Estadio “Dr. Mario Sobrero”

La selección juvenil categoría Sub 17 de Lavalleja se juega esta noche el pasaje a las semifinales del Torneo Sub 17 a nivel de la zona Este, enfrentando a su similar de Rocha desde las 20:00 horas en el Estadio “Dr. Mario Sobrero”. El partido será arbitrado por una terna de Canelones Interior que encabeza Iván Carro. El equipo minuano que orienta Daniel Sotelo llega con ventaja, ya que se impuso 2 a 1 en Minas, y le alcanza con un empate para meterse en semifinales. El coach serrano dijo que viajaran todos los futbolistas que integran el plantel hoy a Rocha, incluso el capitán Ignacio Balcedo que esta recuperado de la lesión, aunque es factible que no sea de la partida desde el vamos por lo menos.





17ª Copa Nacional de Selecciones

Categoría Absoluta: “100 años de la Liga Departamental de Fútbol de Flores” - “100 años de la Liga de Fútbol de Juan Lacaze”

Categoría Sub 17: “Sr. Sergio Texeira” - “Sr. Nahuel Agustín Martínez”

Segunda Fase – Octava Fecha

REGIONAL CENTRO ESTE

Cuartos de Final – Partidos de Vuelta

Categoría Absoluta

CERRO LARGO INTERIOR – CERRO LARGO CAPITAL: (0-1): domingo 9, hora 22:30 (TELEVISADO); Parque “Ventura Robaina” de Vergara. Árbitros de Tacuarembó Capital y Treinta y Tres Capital: Santiago Gómez, Wilson Sanguinetti y César De los Santos. Gonzalo Cidades cuarto árbitro y sustituye. Veedor: Henry Méndez.

TREINTA Y TRES INTERIOR – MALDONADO CAPITAL: (0-6): domingo 9, hora 18:00; Parque “Manuel Alcides Fuentes” de Cerro Chato. Árbitros de Lavalleja Capital: Dany Rodríguez, Alexander Correa y Alejandro Montanelli. Veedor: Heber Vidal.

ROCHA CAPITAL – MALDONADO INTERIOR: (2-0): sábado 8, hora 22:30 (TELEVISADO); Estadio “Dr. Mario Sobrero” de Rocha. Árbitros de Canelones Interior: Pablo Vilariño, Richard Vidal (1º Asistente y sustituye), Oscar Bueno. Verónica Gutiérrez cuarta árbitra. Veedor: Jorge Molina. Libre: Canelones Interior.

REGIONAL CENTRO ESTE

Cuartos de Final – Partidos de Vuelta

Categoría Sub 17

CERRO LARGO INTERIOR – TREINTA Y TRES CAPITAL: (1-1): domingo 9, hora 20:00; Parque “Ventura Robaina” de Vergara. Árbitros de Tacuarembó Capital: Santiago Mederos, César De los Santos y Wilson Sanguinetti. Veedor: Henry Méndez.

TREINTA Y TRES INTERIOR – MALDONADO CAPITAL: (0-1): domingo 9, hora 20:00; Parque “Manuel Alcides Fuentes” de Cerro Chato. Árbitros de Lavalleja Capital: Ruben Abreu, Alexander Correa y Alejandro Montanelli. Veedor: Heber Vidal.

ROCHA CAPITAL – LAVALLEJA CAPITAL: (1-2): sábado 8, hora 20:00; Estadio “Dr. Mario Sobrero” de Rocha. Árbitros de Canelones Interior: Iván Carro, Oscar Bueno y Richard Vidal. Veedor: Jorge Molina. Libre: Canelones Interior.





Principales Goleadores – Categoría Absoluta

Luis Pintado (Tacuarembó Capital) 9

Franco Castillo (Vergara) 6

Luis Leguisamo (Salto Capital) 5

Paolo Dantas (Salto Capital) 4

Humberto Vargas (Sarandí Grande) 4





Principales Goleadores en Sub 17

Fabricio Pereira ( Paysandú Capital) 6

Agustín Zucotti (Canelones Capital) 6

Bruno Cáceres (Bella Unión) 5

Sebastián Farías (Salto Capital) 5

Brandon Pereira (Fray Bentos) 5

Facundo Bon (Lavalleja Capital) 4