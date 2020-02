Adriana Peña: “Mi futuro político hubiera sido otro si me hubiera postulado a la diputación”

No, eso no es así, no, no. En cada sesión del Congreso de Intendentes por el tema municipios pido que vengan con las tareas claras de cada uno, qué tienen que hacer las intendencias y qué los municipios. Tenemos experiencias todos los intendentes de vecinos que nos piden cosas porque los mandan del municipio, cuando es a ese municipio que le corresponde hacerlas. Tienen los fondos para hacer lo que les corresponde porque es dinero que da la OPP, que es la intendencia que da los fondos, es dinero del departamento que acordamos con OPP para que se entreguen a los municipios. El Municipio de José Pedro Varela tenía todo el equipamiento para hacer el arreglo de calles, nunca lo hicieron, pero es más fácil echarle la culpa a la intendencia. Varela es un tema aparte, el alcalde no hizo nada, la que hizo fue la IDL, cuando los 100 años de Varela fuimos nosotros a limpiar el pueblo, a tapar los pozos, fuimos nosotros a hacer la tarea del alcalde. En el Municipio de Batlle y Ordóñez, el alcalde (Pablo Patiño) entregó el municipio con 7 millones de pesos en caja, ha funcionado muy bien y ha hecho mucha obra, al igual que Solís de Mataojo, han trabajado muy bien, la alcaldesa (Verónica Machado) hizo obras, se presentó a proyectos, y nosotros apoyamos, dábamos soluciones, nuestro secretario general Juan Estévez es de Solís. O sea, están los que hacen, y están los que dicen la intendencia no me da, y son ellos los que no hacen nada. Tratamos de ayudar lo más que podíamos, y las autoridades municipales están para hacer una gran cantidad de cosas. En el próximo período, a instancias nuestra, Mariscala pasa a ser municipio.