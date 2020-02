Mañana se corre la 10k Arequita

Primera Página

Como lo anunciamos en su oportunidad, en el salón de actos de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) se realizó el lanzamiento de una nueva edición de la 10K Arequita. La instancia contó con la presencia de Carlos Draper, secretario general de la comuna, Marcos Melazzi, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) y la información a cargo de Manuel Rodríguez Eventos, Daniel Fernández y Mauricio Baubeta directores de Eventos, Turismo y Deporte y Juventud de la ID. Recordamos que este año debido a un tema de calendario de verano de la CAU la fecha que en principio estaba prevista para enero coincidía con una carrera en La Paloma, por lo que se decidió postergarla para este domingo 9 de febrero. Quienes se inscribieron, pueden pasar por la Oficina de Turismo de la Intendencia a retirar el kit de la carrera y también se ha puesto el deslinde de responsabilidad que se debe llenar y que está en la página web y en el Facebook de la Intendencia. Este año se va a hacer la entrega del kit hasta las 18:30 horas del mismo domingo en la oficina de Turismo y no, en el lugar de largada. Se informó que habrá una carrera de 1 km (menores de 14 años) que no tiene costo, que no incluye remera pero que es participativa y con premiación. En tanto, a la hora 18:00 se cerrará el uso del camino que une Minas – Arequita hasta que llegue el último competidor a la meta . Según se informó, los primeros en llegar a la meta, tanto hombre o mujer tendrán un premio de $ 10 mil, los segundos $ 5 mil y los terceros $ 3 mil pesos, más medallas y trofeos. Para los primeros en llegar y que pertenezcan al departamento de Lavalleja, tanto el primer hombre como la primera mujer llevarán 5.000 pesos más trofeo y medalla. Además, todos los que participen tendrán su medalla correspondiente. La carrera finaliza en el Arequita con una gran fiesta, como años anteriores. Algo importante, la prueba no se suspende por lluvia, solo si llega a existir tormenta eléctrica.