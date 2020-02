La Lista 51 del PN recibió la adhesión de Jorge Ferreira

Ferreira afirmó que era “un momento muy importante en mi vida política porque después de muchos años permancer en otra fuerza política decido incorporarme a un grupo de trabajo que va a encarar las elecciones departamentales con el objetivo de conquistar la Intendencia Departamental y seguir caminando por la transformación que tiene Lavalleja en estos últimos 10 años”. “Lavalleja se ha transformado en un departamento que está identificado como el departamento del interior que más ha avanzado en infraestructura y en temas sociales y de los cuales como es sabido me he ocupado mucho porque he recibido en múltiples ocasiones el apoyo de Adriana cuando lo he necesitado. Hemos coordinado interinstitucionalmente muchas cosas y siempre encontré ese sentimiento de confianza, amistad, confraternidad y calidez que me daba la confianza para seguir adelante y buscar este rumbo que tengo. Me voy de un grupo de trabajo en el cual no me sentía cómodo y no lo veía útil para mi futuro político”. “Opté por este camino que me parece es el que va a transformar a Lavalleja en los próximos años”, enfatizó.