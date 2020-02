Cruzadera apuesta a disfrutar y a hacernos disfrutar, a todo baile y tambor

Primera Página





“ CRUZADERA ESTE A Ñ O TIENE MUCHO DISFRUTE Y ALEGR Í A, ES LA FILOSOF Í A CON QUE ESTAMOS TRABAJANDO ”

Por Ellauri casi Garibaldi -es jueves- se sienten los tambores, el movimiento de mucha gente. Algunos bailan, otros le dan a la lonja, otros se prueban con los estandartes y las banderas. Es el ensayo de la Comparsa Cruzadera. All í est á n a todo coraz ó n, ritmo, sudor y alegr í a, mucha alegr í a.





NUEVE A Ñ OS DE CRUZADERA

Cruzadera est á dirigida por Aurora Fern á ndez y Ram ó n Pintos. La cuerda de tambores est á a cargo de Ram ó n Pintos, Loreley Pintos y Pancho Pintos, y la coreograf í a a cargo de Bruno Viera.

Primera P á gina pudo conversar con Aurora Fern á ndez quien manifest ó que Cruzadera se inici ó en el 2011. “ De esa fecha hasta ahora hemos participado de todos los carnavales en Minas, y fuimos la primera comparsa de Minas que desfil ó en las Llamadas de Montevideo, por la calle Isla de Flores durante dos a ñ os, entramos porque ganamos la prueba de admisi ó n, este a ñ o decidimos no presentarnos para fortalecer el grupo internamente y disfrutar un poco m á s. Ahora que sigan ellos que son la sangre joven de la comparsa ” , dijo, y cedi ó la palabra a Loreley Pintos y a Bruno Viera. “ As í ellos van haciendo prensa, y que no vean siempre mi cara ”





TAMBORES Y BAILE

Loreley se ñ al ó que “ venimos ensayando mucho, muy bien, hemos tenido clases de tambor durante todo el a ñ o en el Molino, son 75 tambores, que est á n sonando muy bien ”

Bruno respecto a la coreograf í a dijo que vienen bien. “ Hemos ensayado desde los comienzos, tanto en calle, ensayos generales con la cuerda de tambores, como la gramilla y todo lo que corresponde de la comparsa en general, y hemos hecho talleres cerrados solo de cuerpo de baile y gramilla para fortalecer los v í nculos que hay entre ellos, dar informaci ó n de las caracter í sticas de los personajes que est á n interpretando, y de la cultura afro uruguaya ”





EVOLUCIONAR

Asegur ó Viera que “ a ñ o a a ñ o hay que ir cambiando las coreograf í as, porque es bueno tener desaf í os y hacer cosas diferentes, y que las chiquilinas se sientan c ó modas y con la fuerza suficiente para salir seguras. El candombe te da muchas posibilidades de fusi ó n, de creatividad, y ellas mismas se dan cuenta de las posibilidades con nuevos giros, desplazamientos, pasos y todo lo que corresponde a una coreograf í a ”





QUIEREN BAILAR

Al consultarlo si las j ó venes animan a bailar, a desfilar, Viera respondi ó que “ son unas treinta bailarinas, las muchachas que han venido es porque quieren bailar, les gusta, una invita a otra, se cuenta c ó mo trabajamos, vienen a ensayos y les gusta como trabajamos y han pedido ingresar al cuerpo de baile, no hay que tener verg ü enza para estar en una comparsa, ten é s que animarte a que todos desde afuera te est á n mirando, eso implica a veces una aceptaci ó n de una sonrisa como tambi é n una cr í tica, para la que ten é s que estar preparado para recibir, sea positiva o negativa. Pero por lo general lo que prima es el disfrute ”





VESTUARIO Y MAQUILLAJE

Contaron Loreley y Bruno que el vestuario y el maquillaje “ se trabajan en conjunto todos, este a ñ o cada una se hace su vestuario y que sea responsable de construirlo, de costearlo y despu é s de cada desfile se lo lleve a su casa, es propio, el maquillaje tambi é n, se maquillan entre ellas, se costean ellas las pinturas, los materiales y habr á maquillajes que van a sorprender, espectaculares ”





SIEMPRE FALTA

La parte econ ó mica seg ú n Loreley “ se ha complicado un poco, pero los participantes colaboran much í simo, se han hecho rifas, hay una cantina que se hace con lo que aportan los mismos integrantes de la comparsa, y vamos costeando los gastos. Necesitamos que la IDL nos entregue el dinero que nos corresponde, estamos a muy pocos d í as y hay muchas cosas para comprar ”





SI FUERAN M Á S

Al preguntarles si no son muchas seis comparsas para la poblaci ó n de Minas, Loreley se ñ al ó que “ estar í a bueno que fueran m á s, para competir, y por la gente para integrarlas, hay much í sima gente en Minas que le gustar í a integrar una comparsa pero no se animan, les da verg ü enza, pero de a poco van viniendo ”





EN LAS LLAMADAS

Sobre la experiencia para Pintos y Viera -tan j ó venes-, de participar dos a ñ os seguidos en las llamadas de Montevideo, respondieron que “ signific ó una experiencia importante, se siente ese furor de tocar, y adem á s es distinta la gente, es un p ú blico que sabe mucho de carnaval, y el aplauso es impresionante. Es inolvidable. Tambi é n significa much í simo esfuerzo estar a ese nivel, y uno va y da todo ”





LOS PREMIOS

Sorprendieron cuando al preguntarles la importancia de los premios, Pintos se ñ al ó enf á tica que “ no nos importan para nada, claro que si vienen b á rbaro, no es algo que sea por lo que salimos, salimos para disfrutar, nos preparamos todo el a ñ o para eso, disfrutar con la familia, mis hijos, mi padre, todos tocan tambor, el ganar se dej ó de lado, y no te cambia nada, hemos ganado pila de a ñ os y se perdi ó un poco esa emoci ó n, por eso tambi é n te dec í a que es bueno que haya m á s comparsas, porque hay m á s cosas para ver, tiene m á s gracia desfilar, y el p ú blico se merece buenos espect á culos y todos nos esforzamos ”





A DISFRUTAR