Marcelo Rodríguez: “El Partido Nacional falló, no hubo diálogo”

Sorprende que el sector Agrupación Cambio y Renovación del Partido Nacional (PN) que lideran los ediles Marcelo Rodríguez y Carlos Urtiberea, Lista 880 -lista oficial del sartorismo, la que se les adjudicó al ganar en Lavalleja la interna dentro del sector del hoy senador Juan Sartori, en las elecciones internas con 835 votos- no aparezca apoyando a ninguna de las dos candidaturas de la Intendencia de Lavalleja del Partido Nacional. En las elecciones de octubre pasado, Rodríguez obtuvo como candidato a diputado 1.650 votos.





FALLÓ EL PN

Al consultarlo cómo es posible que con ese caudal de votos no hayan adherido a ninguna de los dos candidaturas a la IDL, Rodríguez manifestó que “aquí el PN falló, no hubo diálogo, ni conversaciones previas a la Convención del PN, convención que se hizo de manera muy forzada y rápida, toda la vida se hizo en febrero la Convención del PN, eso fue algo que llamó la atención a mucha gente, ese adelantamiento y la forma apresurada con que se hizo. Las razones que argumentaron no tenían peso ninguno, fue más una jugada política”.





SIN MARGEN

Relató el edil que “hablamos con Juan Sartori pasado el balotaje de noviembre, él nos dijo que a mediados de enero iba a estar en Uruguay nuevamente, se iba a hablar de una candidatura del sartorismo a la IDL, pero como la convención se llevó a cabo en diciembre -repito, cosa que nunca había ocurrido-, nos dejó poco margen para buscar los convencionales. La Lista 880 fue la tercera lista más votada dentro del PN en Lavalleja en octubre del 2019, en la candidatura a la diputación, por lo cual era importante para el PN poder pechar todos juntos y sacar una tercera opción, como lo había hecho en la elección pasada. No hubo conversaciones previas, no hubo ámbito de participación, ni negociación en la Departamental Nacionalista, eso ha molestado a mucha gente, dentro de nuestra agrupación quedamos dolidos porque así no se hacen las cosas”.





Al preguntarle qu é signific ó para la agrupaci ó n ser ignorados, tanto las personas como los votos, Rodr í guez se ñ al ó que “ sufrimos una gran desilusi ó n, hab í amos trabajado desde abajo, en mi caso empec é en el 2014 a trabajar con la Lista 59, en el 2015 fui electo edil departamental, al igual que el compa ñ ero Carlos Urtiberea, al tercer a ñ o fui presidente de la Junta Departamental, y presid í y presido comisiones de la Junta Departamental, y de forma independiente dentro del PN fui candidato a la diputaci ó n por el sartorismo, donde salimos a remar, a pechar, y a pelear por el PN para ganar el gobierno. Percibo que los dirigentes pol í ticos tienen que tener otra visi ó n, sobre todo los dirigentes que ya ocuparon cargos en la diputaci ó n o en el Senado, deber í an ser m á s amplios desde todo punto de vista ” .





¿Siente que se les trancó la posibilidad de crecer políticamente?

Creo que nosotros pod í amos ser una tercera opci ó n, pero no se nos permiti ó , y m á s all á del dolor y el desencanto es que el grupo de Sartori en Lavalleja no est á representado en ninguna de las dos listas que van a la IDL por el PN. Ni la senadora Carol Aviaga, ni el diputado Mario Garc í a en sus suplentes tienen ning ú n representante del sartorismo, y esas cosas molestan porque es la segunda fuerza pol í tica del PN, le guste a quien le guste, primero est á Lacalle Pou, despu é s Juan Sartori y despu é s Jorge Larra ñ aga. Nosotros en Lavalleja contribuimos al triunfo del PN, a que Luis Lacalle Pou sea presidente. Son los actores pol í ticos -m á s aquellos que tienen muchos a ñ os y tienen la experiencia- quienes tienen la responsabilidad -dado que ellos mismos dicen- de dar oportunidades y espacios a los que vienen a remar y pechar por el PN. No, eso no lo hacen, no le dan las oportunidades, ni los espacios a los pol í ticos j ó venes o a las nuevas figuras que comienzan a aparecer en el escenario pol í tico.





¿Los ignoraron? ¿No hubo ninguna comunicación de Aviaga o de García con ustedes?

En diciembre nos reunimos con la senadora Aviaga, hablamos, y entre las cosas que hablamos nos dijo que se pod í a dar una coalici ó n multicolor apoyando su candidatura. Nos pareci ó a nosotros que no se pod í a dar eso, pero quedamos en seguir conversando. S í , fui y convers é con los responsables del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, que nos dijeron que ellos iban a sacar su lista a la intendencia porque era la esencia del trabajo pol í tico, y posteriormente se confirm ó lo que a nosotros nos parec í a y hab í amos conversado con Aviaga, que la coalici ó n multicolor no iba a tener andamiento, y no se dio ninguna conversaci ó n m á s. Y con Garc í a no hemos tenido ninguna conversaci ó n hasta el momento.





¿Hoy se puede decir que no van a estar ni Rodríguez ni Urtiberea en las elecciones departamentales?

En este momento la agrupación Cambio y Renovación daría un paso al costado en la elección departamental, no estaríamos, igual faltan dos meses y medio para las elecciones, no sabemos si vamos a adherir con nuestra lista a la elección departamental.





Tanto Urtiberea como usted vienen realizando un intenso trabajo en la Junta Departamental y a la prueba están los votos marcados en cada elección. ¿No valora el PN eso?

Nosotros siempre seguimos códigos de ética y de moral, eso es muy importante, hemos trabajado siempre con la misma reflexión, siguiendo un patrón de trabajo, que es trabajar por y para la gente, no ir atrás de cargos, y cuando los obtuvimos tratar de que el cargo sea beneficioso para la gente. Si mañana o pasado integro un ejecutivo departamental, y me dan para ocupar un cargo que no tiene relevancia ni es fructífero para la gente, prefiero quedarme en mi casa, eso es clarísimo y lo hemos hablado siempre con Urtiberea, y queremos a su vez trabajar con un proyecto departamental. Quisiéramos saber cuál es el proyecto departamental que tienen los candidatos García y Aviga. ¿A qué apuntan como departamento?





¿Considera que hay prioridades básicas hoy en Lavalleja?





Nosotros entre los objetivos planteados -ya hemos dado señales de ellos- está generar fuentes de trabajo para Lavalleja, y que la intendencia sea desde donde se proyecta y se estimule la inversión, la instalación de emprendimientos y que la intendencia no sea la que da trabajo muchas veces a cambio de votos, sino que sea la que se ocupe de gestionar el departamento como lo dicen las normativas, que sean las empresas genuinas privadas las que den trabajo. No podemos seguir perdiendo gente, es mucha la gente que se ha ido del departamento y no vuelve, o la gente que viaja a trabajar a Montevideo y a Maldonado, es una cantidad enorme. Esos son parte de los valores que estamos buscando para adherir con nuestra agrupación y también regirnos por las pautas de nuestro sector que es el de Juan Sartori, y lo que él piense hacia el futuro.





Sartori asumió como senador. ¿Qué perspectivas ve de su desarrollo político?

Lo veo firme, entusiasmado, y ahora ocupando un lugar en la Cámara de Senadores va a adquirir todo eso que tiene la cocina de la política, como es el acercamiento, la negociación, y creo que es un hombre que le hace mucho bien a la política, al PN y al país desde su movimiento ‘Todos por el Pueblo’, que él lidera. Es fundamental que haya gente nueva, con otra cabeza, depende de él de ahora en más, a través de las iniciativas, que tenga para lograr lo que él quiere, que es ser presidente de la República.





¿Qué expectativas tiene con el gobierno de Lacalle Pou?

Son muy buenas. Apoyamos a un gobierno que sea más amplio, más flexible, con más diálogo, en mi caso llegué a la política porque como escribano nos sacaron el Sistema Notarial de Salud el gobierno del Frente Amplio (FA), y no se dialogó, dijo ‘esto es así’, y así se hizo, y para mí los ámbitos de negociación, de diálogo, son importantes. Creo que el FA acusaba desgastes tremendos por sus 15 años de gobierno, que se reflejan en los graves problemas de inseguridad, que esperamos que Jorge Larrañaga pueda darle un cambio al Ministerio del Interior. En economía hay que seguir comercializando con el resto del mundo, Uruguay no se puede quedar atrás. Veo al PN y a Lacalle Pou haciendo lo que tienen que hacer para que el país salga adelante, saben que es la oportunidad de demostrarlo porque por el margen que ganó la presidencia fue muy corto, y hay que hacer bien las cosas, y por otro lado el cambio de gobierno le hace bien al sistema político, se da la alternancia para que los políticos no se ‘achanchen’ en el poder. Creo que al FA le pasó lo que a los partidos tradicionales cuando perdieron el gobierno, se achancharon en el poder, y perdieron las posibilidades de generar nuevas ilusiones en la ciudadanía. Además esto es democracia, y eso es lo más importante.





La coalición multicolor que apoyó a Lacalle fue lo que permitió que fuera hoy el presidente electo. ¿Funcionará cuando empiece a andar el gobierno?

Creo que todos y cada uno de los partidos políticos tienen que poner todo de ellos, saben que o funciona de esta manera o si se dividen en el 2025 es muy difícil que sean gobierno, es una obligación y una responsabilidad. Es también una forma de negociar, que haya una libertad de opinión, diálogo, estoy seguro que va a hacerle bien a la democracia y a la República.