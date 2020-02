Una recorrida por los Clubes minuanos

En las Categorías Sub 14 y Sub 16 de los olimpistas estará en la conducción técnica Beethoven García, quién ya comenzó los entrenamientos con los juveniles. En Sub 19 será el Doctor Álvaro Trabuco técnico de los “alas rojas”, y al igual que Beethoven García, ya empezó con las prácticas. A nivel de Primera División no hay nada confirmado para la Temporada 2020.