Carlos Draper: “Estoy en una tarea muy linda, lo disfruto y trato de hacerla con la mayor eficiencia”

Reconoció que Servicio Técnicos es también “una área complicada pero a su vez muy linda”. “Se aprende a conocer no solo la parte céntrica de la ciudad sino (además) el entorno de la misma, así como también se atiende en el sector barométrico y de recolección de residuos en Solís, Mariscala, Colón, Villa Serrana, sumado al servicio de la ciudad. Destacar lo que cuesta realmente lograr la colaboración de algunos vecinos en torno a la quema de entre 3 y 4 contenedores de forma mensual. Cuesta hacer entender que los mismos son caros y que le generan a la comuna una suma importante en la reposición de los mismos, más allá de entender que no existe el debido respeto por los otros vecinos que tratan de cuidarlos y se encuentran, por ejemplo, con que tiran brasas adentro de los contenedores y que éstos finalmente después no sirvan para nada”.