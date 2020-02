“El carnaval es una pasión para Filarmónica, tenemos que estar”

Primera Página





SUSANA GUADALUPE Y CARLOS BARRERA, DIRECTORES DE LA COMPARSA FILARMÓNICA

La Comparsa Filarmónica fue creada en 1981, por lo que en este carnaval está cumpliendo sus 39 años, historia viva del carnaval minuano. “Siempre hemos trabajado de la misma forma, como somos hoy éramos en aquel entonces, en los primeros años la formaban solo niños del barrio La Filarmónica, daban vueltas acá en la cuadra, después los padres de los niños que ayudaban empezaron a insistir que tenía que ser una comparsa de todas las edades. Los padres -Miguel Rodríguez y Muñeca Gallo- de Mavir Rodríguez, que empezó siendo una niña y después fue vedette, empezaron a bailar con la hija, después se agregó la abuela de una de las chiquilines, Blanca Alonso, y de ahí fue que empezaron a ingresar mayores”, contó Susana Guadalupe que junto con Carlos Barrera -que llegó más tarde- conversaron con Primera Página antes de empezar el ensayo en el Complejo La Filarmónica. “Tenemos que agradecer que en los meses previos al carnaval, nos dan dos días para ensayar aquí en el complejo, también le dan a otras agrupaciones”.





“ES NUESTRA VIDA”

Para Guadalupe, el carnaval, el candombe, “es parte de nuestra vida, y mire que pasamos trabajo, sacrificio, lucha constante por tener todo cada vez mejor, pero es mucho trabajo, hay que querer mucho el candombe. Ha sido de mucho más trabajo desde que empezaron a hacerse los concursos, el competir te hace superar y crecer”.

Respecto a este año 2020, Guadalupe señaló que “ha sido muy difícil comenzar a trabajar, acá los integrantes no tienen que pagar nada, y no tenemos ayuda, no tenemos sponsors, nos dicen que con los años que tenemos cómo no conseguimos sponsors, hemos golpeado puertas, hemos enviado notas solicitando apoyo a todos lados, y no hemos tenido respuestas, creo que dos o tres comercios han dado mil pesos cada uno”.





“¡LO PRECISAMOS YA!”

Se repite la queja de los carnavaleros este año respecto a los dineros que da la IDL. Dijo Guadalupe que “no nos ha dado el dinero, son 80 mil pesos, y con ese dinero nosotros trabajamos, pero nunca nos había pasado que todavía a dos semanas del desfile (la nota se hizo el martes 11) no se ha recibido el dinero, y además lo quieren dar en dos veces, 40 mil pesos ahora y después del desfile los otros 40 mil, ¡pero nosotros lo necesitamos ahora, ya! No nos lo dan. Tenemos muchos gastos, trabajamos con ese dinero nada más. Están los gastos de la ropa, la modista que trabaja por amor al carnaval, el arreglo de los tambores lo hacen los mismos tamborileros. Este año las chiquilinas hicieron una rifa para reunir dinero para pagar los productos de maquillaje, porque es muy costoso”.





CRISTINA GUADALUPE, LA VESTUARISTA

El vestuario lo hace Cristina Guadalupe. “Es mi hermana, todos los años hace entre 60 y 70 trajes, sin cobrar un peso, hemos recurrido a reformas de trajes, porque no tenemos el dinero, hemos hecho maravillas, creatividad absoluta, imaginación para todo. Cristina ya tiene 70 años, y se cansa, pobre, me dice que el día que yo deje, ella también va a dejar, y todos los años decimos este es el último carnaval, pero al otro año ya arrancamos otra vez. La ayudan ahora dos o tres modistas, para no terminar tan cansada. No hay con qué pagarle a esa mujer todo lo que hace, porque hay que ver los trajes, bellísimos, pero son muchos años y sin recompensa, solo la satisfacción de ver su trabajo en los desfiles o actuaciones de la comparsa”.





BAILAR, BAILAR

La coreógrafa este año es Claudia Llorente, y el jefe de cuerda es Imanol Guadalupe. La directora explicó que “somos un poco menos de 100 personas, que ocupan todos los rubros de la comparsa. Si bien en nuestros inicios fueron solo niños, hoy son pocos, unos 10, antes llenábamos dos cuadras de niños, no sé qué pasa con los niños ahora, lo que hay más son adolescentes de 12 o 13 años, y después la cuerda de tambores es grande, pero es también en lo que más se gasta, en el arreglo y mantenimiento de los tambores”.





MUCHAS COMPARSAS

Al señalarles que hay siete comparsas en el departamento, seis en Minas y una en José Pedro Varela, Guadalupe asegura que “seis comparsas en Minas es un disparate, porque no hay tanta gente para integrar esa cantidad de comparsas, y entonces empieza algo muy feo: se sacan gente unos a otros, y eso no me gusta, una gran cantidad de gente que integra hoy otras comparsas salieron de Filarmónica, cada una que nace es la mitad de Filarmónica, pero nosotros seguimos acá vivos, peleando por salir cada año. Son muchas sí, porque por ejemplo para el cuerpo de baile cuesta juntar muchachas, les da vergüenza salir o yo qué sé, los portabanderas no se consiguen fácilmente, no quieren los muchachos. Ocurre una cosa extraña, cuesta que vengan, cuando vienen y están adentro de la comparsa se entusiasman y siguen, es difícil convencerlos, y a mi no me gusta invitar gente de otro grupo, no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan a mí, aunque igual me lo hacen, porque acá aprenden y después las o los convencen para que se vayan. A mí me gusta enseñarles, formarlos, y que sean de Filarmónica, que se enamoren del grupo y que no se cambien, si nadie ofrece dinero, o fama en otro lado, todos tenemos lo mismo para ofrecer, y duele cuando se van por que sí nomás, duele mucho. No culpo a los que invitan, pero sí a los que se van, y nos dejan”.





A SACRIFICIO Y CORAZÓN

Barrera aseguró que “más de cuatro comparsas no podría haber acá, somos muy pocos, y se dispersan mucho, te obligan a traer de otro lado para hacer fuerza”. “Hay comparsas que traen treinta tambores de otro lado. Nosotros, ¿con qué pagamos eso? Somos gente humilde, pobre, no tenemos para solventar los gastos, todo se hace a sacrificio y corazón, pero hemos salido bien, hemos traído 10 tambores y hemos andado bien, ganamos en casi todos los rubros, pero no ganamos el primer premio”.





PREMIOS

Al consultarlos sobre el significado de los premios, dijo Guadalupe que “los premios son un gran incentivo, el año pasado obtuvimos el segundo premio y varios premios en rubros, mejor cuerda de tambores, cuerpo de baile, bailarín y escobero, el tema fue un homenaje a Santiago Chalar, y nos acompañó su hijo Carlitos Paravis que cantó frente al jurado, pero no se obtuvo el primer premio y los premios es una inyección de alegría y satisfacción para el espíritu carnavalero”.





MUCHÍSIMA ENTREGA COMO SIEMPRE

Sobre el desfile del 23 de febrero por avenida Varela, dijo Guadalupe que “se está ensayando fuerte, este año es un homenaje a las raíces afro con mucha creatividad, esfuerzo, porque no tenemos dinero, es difícil sacar una comparsa, cuesta mucho dinero. Que el trabajo que hacemos esperamos que se vea, es mucho lo que hacemos con muy poco, lo poco que hemos hecho hasta ahora es gracias a varias tiendas y mercerías que nos han dado fiado, para pagar cuando nos den el dinero a nosotros, este año ha sido muy bravo. La comparsa hace el traje de cada uno, lo único que no les damos es el calzado, se lo tiene que comprar cada integrante de la comparsa. Esperamos que todo salga muy bien, vamos a poner todo, muchísima entrega como siempre”.





ACTUACIONES EN AGENDA

Barrera informó que las actuaciones de la Comparsa Filarmónica son el domingo 23 de febrero en el desfile, y después la IDL los envía a una actuación en la cancha de Granjeros, en Villa del Rosario, aún sin fecha. “Después tenemos actuaciones por invitaciones privadas para ir a Montes, a Migues y a Treinta y Tres, donde nos invitan todos los años. Fuimos hace algunos años a Punta del Este, porque salimos primeros y nos mandaron a un desfile allí que fue precioso. Es hermoso ir a otros lugares, el viajar todos juntos, el desfilar, es de mucha emoción y alegría para todos”.





CARNAVAL Y CANTO

Al preguntarles si no se cansan después de tantos años, Guadalupe respondió enfática: “No, para nada, no ha terminado el desfile cuando empiezo a pensar qué vamos a hacer a mitad de año en el teatro como hacemos todos los años, en el 2019 no lo hicimos porque no conseguimos fecha en el teatro Lavalleja, este año queremos hacerlo, es un espectáculo de música, baile y sketchs, se llama ‘Humor y candombe’. Yo tengo dos grandes amores aparte de mi familia, que son la Comparsa Filarmónica y cantar en el Coro Departamental ‘Mario Belardi’, donde canto desde chica, esas dos cosas me dan vida, ganas, son dos expresiones hermosas, el carnaval y el canto”.





“NOS OBLIGAN A SALIR”

Barrera tampoco demuestra cansancio. Dijo que “es cierto que son muchos años, empezamos con gurises chicos, y hoy es una comparsa de todas las edades, y es emocionante porque ellos mismos nos obligan a salir, nosotros estamos grandes -yo tengo 80 años-, y sigo, porque nos da no sé qué dejar, queda una cantidad de gente afuera, gente que está acostumbrada a salir con nosotros, y es algo que todos lo llevamos adentro, en el corazón. Son 39 años en esto, nos da lástima dejar, es tanta la gente que nos rodea, es un sacrificio bárbaro, pero es tanta la alegría de verlos cómo se preparan y las ganas que ponen cada año”.





RECONOCIMIENTO