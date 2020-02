Lavalleja por dar el primer paso hacia la final del Este

El técnico de la selección serrana, Daniel Sotelo, ya tiene a la orden y recuperado a Ignacio Balcedo, mientras que no podrá contar todavía con Facundo Bon quién tiene un partido de suspensión pendiente por cumplir. Además esta algo sentido Luciano Sotelo. No obstante el entrenador manifestó que el equipo sería el mismo, con una posible variante que maneja, pero aún no la tenía definida. Es decir que Lavalleja jugaría con Luciano Pesci en el arco. Línea de fondo con Agustín González, Gabriel Villar, Santiago Pereira y Nahuel Correa. Mitad de terreno con Mateo Díaz, Gonzalo Giacobbe, Emiliano Bonilla y Brandon Britos. Mientras que en ataque estarían Diego Lezcano y Martín Brun. Veremos si el técnico introduce alguna variante o mantiene esta oncena.