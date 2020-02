Carlos Camy: “Larrañaga es conciente de la difícil situación del país”

Estuvo en Minas el reelecto senador Carlos Camy, perteneciente al sector de Alianza Nacional (AN), Lista 2004 del Partido Nacional (PN), quien dentro de pocos días asumirá como primer senador de su sector, en el lugar del líder Jorge Larrañaga, quien asumirá como ministro del Interior a partir del 1º de marzo. La recorrida en Lavalleja la hizo acompañado por la edil Andrea Aviaga, representante de AN en Lavalleja.

Camy señaló que “estamos desde temprano acá en la capital, pero seguidamente vamos a ir a El Soldado y a José Pedro Varela, y estamos por la invitación y también para dar el respaldo y acompañamiento convencido a Andrea Aviaga, referente de AN, como principal figura de la 2004 en Lavalleja, como integrante de la plancha de candidatos a la IDL, que encabeza Mario García, y venimos a decirle a este departamento que AN se puede votar en mayo en Lavalleja con Mario intendente a través de la Lista 2004, que encabezará Andrea Aviaga con un gran equipo de mujeres y hombres representativos de Lavalleja”.

Aseguró que “hoy empezamos a trabajar no tanto el vínculo electoral que obviamente nos va a traer esta propuesta política, sino que estamos analizando la realidad del departamento, Andrea es muy dinámica y activa, hemos tenido dos reuniones en el Palacio Legislativo este año que tienen que ver ambas con temas del departamento, trasladando la preocupación que la ha tenido como protagonista la situación del Centro Universitario Regional Este (CURE) en Lavalleja, esa defensa acérrima del departamento, el interés de obtener respuestas y también inquietudes con una policlínica y la realidad de la salud de barrios de Lavalleja. También nos trasladó temas de la realidad agropecuaria, por lo que estaremos en El Soldado. Otro de los temas fue la situación de cooperativas y de la economía en José Pedro Varela donde realizaremos tres reuniones. Estamos trabajando, y si algo distingue a nuestro sector es que estamos trabajando siempre conjuntamente con Larrañaga para no ser zafrales, no venimos antes de la elección, estamos desde mucho antes, bien temprano, y vamos a estar seguido por Lavalleja, acompañando esa forma de trabajar que distingue a Andrea que es el empuje, el trabajar, no en vano lleva dos períodos como edil y no tengo dudas que va a ser reelecta”.

Carlos Camy señaló que “Larrañaga se preocupó y se ocupó de la seguridad como nadie en estos cinco años que pasaron, presentó diez iniciativas legales vinculadas a la seguridad, ninguna se aprobó, interpeló y promovió en el Senado, planteó y pidió cambios, y finalmente como nada fue posible porque no se contaba con las mayorías en el Parlamento, llevó el impulso de una reforma de la Constitución, por el mecanismo de la gente, donde los ciudadanos con la credencial y la lapicera impulsaron la posibilidad de plebiscitar, y que tuvo un respaldo de votos que por muy poco no alcanzó para reformar la Constitución. Fueron casi 1 millón 200 mil uruguayos que respaldaron el plebiscito. Es una persona probada, seria, con carácter, con conocimiento profundo del Uruguay, que me da siempre confianza, serenidad y lo sé honesto para llevar adelante seguro el tema principal de la preocupación de los uruguayos: la seguridad”.





Usted queda en el Senado, como el primer senador de AN, ¿qué expectativas tiene?

Una sola, trabajar intensamente desde el Senado de la República, en todo el país, con el cambio de partido en el gobierno hay muchas expectativas, no es lo mismo ser senador del gobierno, que ser senador de la oposición, vamos a contar con una mayoría que nos permita impulsar iniciativas legales que en la pasada gestión impulsamos pero no tuvieron respaldo, de asumir el compromiso de un país con dificultades notorias, donde hay una gran expectativa de cambio, donde vamos a procurar trabajar para impulsar esos cambios y donde vamos a tener no solo el trabajo parlamentario, que es para el que se nos votó, sino el trabajo permanente cercano a la realidad nacional. Yo soy del interior y por tanto creo que el desarrollo nacional se compone del desarrollo de todos los pagos y regiones, y cuanto más cerca se está de la gente hay menos posibilidades de equivocarnos cuando tenemos que actuar, levantando o bajando la mano, o proponiendo en el Parlamento.





¿Cuál es su apreciación del futuro presidente Luis Lacalle Pou?





Lo veo con serenidad, aplomo, seguro, se preparó, y tiene el respaldo de la ciudadanía, y conformando un equipo que es fundamental, creo que lo hizo con mucho acierto en el camino a tomar. Tengo confianza plena en Lacalle Pou.





¿Qué expectativas tiene sobre el funcionamiento de la coalición multicolor?

La coalición multicolor es algo nuevo. El país no conoce antecedentes de cinco partidos coaligados, de un gabinete ministerial conformado por ministros de cuatro partidos, ministerios que muchos de ellos son de conformación transversal, autoridades de distintos partidos, y coalición que le da al gobierno una mayoría parlamentaria que da certeza y seguridad para gobernar. Es algo nuevo todo, y lo veo auspicioso, tengo expectativas positivas, porque también supone un trabajo de diálogo, relacionamiento fluido que habrá que tener, es una experiencia muy importante porque es una mayoría que podrá plasmar en leyes concretas que permitan los cambios para una mejor calidad de vida de la gente.





La Ley de Urgente Consideración ha recibido críticas. ¿Se plantean modificaciones antes de presentarla en el Parlamento?

La Ley de Urgente Consideración es una instancia legislativa primaria, va a ser enviada al Parlamento en los primeros días de asumido el nuevo gobierno. El proyecto original tiene 457 artículos, 94 de estos artículos tienen que ver con la seguridad, también hay temas vinculados a la economía, a las empresas públicas, a la educación, al sector agropecuario, a las políticas de inteligencia del estado, a la salud, al desarrollo, y seguramente vaya a tener alguna modificación, por algo es un anteproyecto. Nosotros hemos planteado propuestas concretas de modificación o de aportes a introducir. Mañana (por ayer jueves) nos vamos a reunir los senadores y diputados de AN evaluando finalmente las posiciones del sector para trasladarlas al partido y a la coalición, y el gobierno después enviará la posición final. De lo que he leído y he escuchado, y lo que nosotros proponemos son modificaciones o agregados o mejoras con el propósito de que sea efectiva cada propuesta, no de cambiar el espíritu del proyecto.





Andrea Aviaga, ¿qué significa este respaldo de AN a través del senador Camy?