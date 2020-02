Glenda Rondán: “Desaparecer los Centros MEC sería una torpeza política”

Primera Página

DESTACÓ LA LABOR DE LAS COORDINADORAS GONZÁLEZ Y VEGA

Estuvieron en Minas la directora y el subdirector de Centros MEC, Glenda Rondán y Fernando González respectivamente, quienes brindaron una conferencia de prensa junto a las coordinadoras de Centros MEC Lavalleja, Carla González y Laura Vega.

Rondán agradeció a la prensa por estar en estos cinco años difundiendo todo el trabajo de los Centros MEC, y a las coordinadoras González y Vega, “porque gracias a ellas es que funciona muy bien en todo el departamento”.





SE VA, PERO SIGUE

Señaló Rondán que "cuando uno deja una gestión tiene que dar cuentas de lo que se hizo, eso fue algo que instauramos desde la Bancada Femenina del Parlamento Nacional, en el año 2000. Las mujeres dábamos cuenta de todo lo que habíamos hecho, ya sea dentro de la bancada o de las comisiones, y fue siempre un compromiso para nosotras. Esta es la última vez que estoy en Lavalleja como directora de Centros MEC, aunque no voy a dejar de venir a un departamento donde tengo familia, donde nacieron mis padres. También voy a seguir trabajando en algo a lo que le he dedicado mi vida entera, que es la defensa de los derechos de las mujeres, en género, violencia doméstica, trata, y más, porque no se necesita tener un cargo para trabajar en esas cosas".





BALANCE POSITIVO

Rondán dijo que hacía un balance “muy positivo” de la gestión. “Vamos a inaugurar en los próximos días el Centro MEC 131, en Yacaré, en el Norte querido. Ningún director es igual a otro, ni mejor ni peor, es diferente, y la primera diferencia con el anterior director que es varón y yo soy mujer, y en lo que hice hincapié en esta gestión, que me hace muy feliz, es que todas las políticas de Centros MEC que se llevan a cabo con parte –pequeña- del presupuesto nacional, y están encabezadas por políticas de género que van con los temas de equidad, diversidad, xenofobia, y más. En los grupos de teatro que dirige Silvia Novarese en Lavalleja tienen sobradas muestras de corte de género. Tenemos el problema de los departamentos fronterizos donde hay un alto nivel de violencia de género, de trata, prostitución infantil y adolescente, violencia doméstica, y eso también Centros MEC de diferentes manera los atiende”.





POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN

Aseguró la jerarca que los Centros MEC fueron creados “como una política de descentralización cultural exclusivamente por el presidente Tabaré Vázquez, de la mano de Luis Mardones, Andrés Recalde y Roberto Elizalde. También hay un gran trabajo de los coordinadores, que como Carla ya estaban cuando yo vine, yo tengo el placer de decir que no eché a ningún coordinador o coordinadora, algunos se fueron porque consiguieron una labor mejor -no ganan lo que deberían ganar, tendrían que ganar mucho más-, otros perdieron concursos, en los cuales nosotros no participamos, porque los concursos son controlados por Uruguay Concursa y un tribunal integrado por representantes de Centros MEC, de Servicio Civil y un veedor, y eso es una tranquilidad y una gran ayuda. Centros MEC es la única unidad ejecutora dentro de la cultura que hace descentralización”.





Glenda Rondán: “Los Centros MEC se nutren, viven y crecen por la demanda de la gente”

Manifest ó Rond á n que “ para descentralizar hay que aplicar varios puntos: trasladar presupuesto, poco o mucho, pero lo hace; el presupuesto lo deciden los coordinadores comunic á ndose con la gente en un trabajo de campo; transversalizaci ó n, si no hay transversalizaci ó n no hay descentralizaci ó n. Lavalleja ha dado muestras, los elencos de teatro de ac á han estado en Montevideo haciendo teatro. En la cultura siempre quedan cosas por hacer, nunca se termina, porque la cultura es producto de la humanidad desde los m á s remotos tiempos ” .





COORDINADORES

Se refiri ó al trabajo de los coordinadores. Dijo que “ hacen la planificaci ó n anual, pero a los seis meses tienen que cambiar cosas, porque los Centros MEC se nutren, viven y crecen por la demanda de la gente, si no hay gente no hay Centros MEC. Entonces cuando un proyecto no funciona, se saca, se cambia, no se puede hacer algo sin la gente, no vamos a gastar dineros del Estado para la nada, se gasta para que la gente haga o tenga cosas, est é informada, hay que tener enfocadas las pol í ticas en hacer lo que a la gente le gusta, el ocio creativo del que hablaba (Jos é ) Batlle y Ord óñ ez no es libre para decidir, no es libre para nada, y nosotros ac á buscamos darle a la gente ciudadan í a, si pudiera cambiar de nombre a Centros MEC le pondr í a Centros de Construcci ó n de Ciudadan í a, ac á nadie tiene que venir y decir su filiaci ó n o simpat í a pol í tica, voto a tal o a cual, ac á a la gente no se les pregunta jam á s, ac á se recibe a todos ” .





“NO HAY PAN SIN CANTO”

Record ó a la actriz, abogada y mujer fundamental de la cultura uruguaya, Nelly Goiti ñ o, “ a la que deber í amos recordar m á s junto a Adela Reta, otra mujer que hizo much í simo por la cultura. Goiti ñ o una vez dijo una frase en la Junta Departamental de Montevideo, donde est á bamos las dos como ediles. Dijo: ‘ No hay pan sin canto ’ . Esa frase no se me olvid ó nunca m á s, porque entend í que no alcanza tener la pancita llena, tambi é n hay que llenar el esp í ritu, el alma con contenidos, o sea no se puede vivir solo de comida, y en Centros MEC tambi é n trabajamos para eso, para darle a la gente la posibilidad de tener algo m á s, porque siempre se puede ser y tener algo m á s a trav é s del conocimiento, de la cultura ” .





“NO SABEMOS NADA”

Al consultarla sobre las perspectivas de los Centros MEC en el pr ó ximo gobierno, Rond á n dijo que “ a ú n no sabemos absolutamente nada de qu é va a pasar con Centros MEC, no sabemos qui é n viene, no sabemos nada porque nadie nos ha informado nada, y a quien venga estamos encantados de brindarle absolutamente toda la informaci ó n, de reunirnos con nuestros coordinadores, porque quien llegue a Centros MEC tiene que aprender de los coordinadores, como lo hicimos nosotros. Hasta ah í puedo hablar, no me corresponde decir nada porque cada partido, cada gobierno se maneja como quiere o le parece que es mejor, y hay que respetar sus tiempos. Estamos con las puertas y ventanas abiertas esper á ndolos, est á toda la transici ó n pronta: lo econ ó mico, los proyectos, todo, centro por centro y por departamento, horas docentes, proyectos realizados ” .





“NO CREO”

Rond á n no cree que el gobierno que entra haga desaparecer los Centros MEC, “ porque es una unidad ejecutora, aprobado por legisladores del Partido Nacional ” . “ S í , claro que habr á cambios, porque no hay dos personas iguales. Pero no s é que va a pasar, me gustar í a que fuera cuanto antes, quedan pocos d í as de gobierno del Frente Amplio y nos vamos, tambi é n creo que es bueno el recambio. Pero insito, no creo que vayan a desaparecer los Centros MEC porque ser í a una torpeza pol í tica ” .





EL MEJOR SOCIO ES LA INTENDENCIA