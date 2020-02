Taller sobre el Plan Ibirapitá en Ajupel

Se realizó en la sede de Ajupel (Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lavalleja) una charla para jubilados y pensionistas, sobre las novedades del Plan Ibirapitá y su sistema de voluntariado.

La misma estuvo a cargo de la licenciada Guiliana Acosta, referente departamental del Plan Ibirapitá, quien dijo a Primera Página que “este año tenemos un cambio importante en el Plan y que tiene

que ver con la atención de las personas mayores. En lo que son los denominados Espacios Ibirapitá (martes de 9:30 a 11:30 horas y viernes 14:00 a 16:00 horas), es para que la gente venga a consultas puntuales, tanto del manejo uso, o cuestiones técnicas. También para venir a informarse sobre el cronograma de los talleres. Los Espacios Ibirapitá, son para cualquier persona mayor de 60 años, no importa si es jubilado o pensionista. Teniendo más de 60 años, puede venir a aprender a manejar su propio dispositivo móvil, sea celular o tu tablet personal, a realizar las consultas puntuales o utilizar el internet que tenemos en la sala”.

Consultada sobre si es necesario ser socio de la institución para utilizar este servicio, Acosta informó que el Plan Ibirapitá trabaja en forma independientemente a Ajupel. “Lo que hace la institución es prestarnos las instalaciones para llevar adelante el plan, pero cualquier persona mayor de 60 años puede venir a las actividades. En cuanto a lo que es el acceso al dispositivo, a la tablet Ibirapitá, sigue siendo exclusivamente para jubilados/as”.

Acosta agregó que hasta el año pasado han tenido “una muy buena aceptación en los talleres y las clases”. “Las personas que han venido han visto su propia evolución, cada uno a a su tiempo. En lo personal tengo casos que me han dejado sorprendida, ya que han venido al taller sin saber como encender la tablet, y ahora suben fotos en Facebook, hacen comentarios, etc. La apropiación de la tablet en el departamento ha sido muy positiva, además del interés que tienen a recambiar su tablet, así no vengan a los talleres”.