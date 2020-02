Sindicato de la bebida ofrece actividades educativas para niños

Primera Página





GARCÍA: “SE TRABAJA MUCHO SOBRE HÁBITOS Y RUTINAS, SOLIDARIDAD, CULTURA DEL TRABAJO”

El 2 y 3 de marzo, de 9 a 12 y de 13 a 16 horas en COE (Pérez del Puerto), son las inscripciones para en nuevo año en el Centro Social Educativo (CSE) de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB). Se deben inscribir niños que no hayan asistido antes, y el 4 de marzo comienzan las clases. Así lo informó Laura García, coordinadora del CSE, que trabaja junto a un maestro, dos auxiliares y un profesor de cada taller. El 2020 es el cuarto año que funciona el centro, está dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años -de tercero a sexto-, que asistan a la escuela pública.





H Á BITOS Y RUTINAS

Las actividades que desarrollan consisten en apoyo escolar y deberes vigilados, un taller todos los d í as de diferente materias -ingl é s, inform á tica y rob ó tica, arte, educaci ó n f í sica y recreaci ó n, y ajedrez-. Se ñ al ó Garc í a que “ se trabaja mucho sobre h á bitos y rutinas, todos los a ñ os tenemos un proyecto relacionado con los intereses del barrio, el a ñ o pasado fue sobre reciclaje, y se trabaj ó mucho con los h á bitos, solidaridad, la cultura del trabajo dentro de los talleres y tambi é n en los tiempos libres. Se hacen charlas sobre h á bitos y cultura, que incluyen dieta saludable, higiene bucal, nutrici ó n, salud f í sica, importancia de la educaci ó n f í sica en el crecimiento y desarrollo en la infancia, h á bitos y cultura del trabajo, responsabilidades y deberes ”





JORNADAS

La jornada de la ma ñ ana comienza a las 8:30 horas. Al llegar, los ni ñ os se lavan las manos, desayunan, se cepillan los dientes, hacen la labor del taller; a las 11 horas comienzan los deberes vigilados, y antes de irse se vuelven a higienizar las manos, comen una fruta, y a las 12 se van. De tarde llegan a las 13 horas, y tienen la misma rutina de higiene, comen una fruta al comienzo, luego el taller, se les sirve una merienda, hacen los deberes y a las 16 horas se retiran para su casa, inform ó Garc í a.





ES PARA TODOS

Garc í a destac ó que la asistencia ronda entre los 60 y 70 ni ñ os en los dos turnos. En el turno de la ma ñ ana siempre hay lugar, “ porque les cuesta m á s levantarse y venir ” , pero para la tarde es al rev é s, hay lista de espera. Son ni ñ os de toda la ciudad, “ porque vienen los hijos de los afiliados al sindicato pero tambi é n ni ñ os que no son hijos de afiliados, porque es abierto para todos, ac á se les proporciona el desayuno, la merienda, los ú tiles, las t ú nicas ”





UNA MANO A LA SOCIEDAD

En la entrevista estuvieron los responsables de los sindicatos, Fernando Su á rez, presidente del sindicato de la F á brica Nacional de Cerveza (FNC), y Pablo Soria, secretario general de FOEB y presidente del sindicato de Salus.

Al consultarlos sobre la importancia del CSE que llevan adelante los sindicatos de la bebida, afirman la necesidad del centro en el medio luego de una experiencia de cuatro a ñ os.





Federico Su á rez: “ Vienen ni ñ os que necesitan tener un lugar de inclusi ó n ”

Su á rez dijo que “ aqu í el tema m á s importante es que se le da una mano a la sociedad toda, al ser abierto para ni ñ os y ni ñ as de todos los barrios. Son ni ñ os que realmente necesitan tener un lugar de inclusi ó n, ac á se les ofrece escapar de ciertas problem á ticas, de no estar solos determinado tiempo y de no estar en la calle, donde aprenden cosas que no deben y que terminan en la Polic í a por problemas de inseguridad. Ac á se est á n educando y formando desde chicos, estar contenidos en lugares como el centro es muy importante, porque al estar a contraturno con la escuela est á n incluidos dentro de un grupo donde reciben atenci ó n desde varios frentes, conocimiento, entretenimiento, alimentaci ó n. Los dos sindicatos de Minas de la bebida est á n aportando un granito de arena a la sociedad y creemos que es parte de lo que debe hacer el sindicato. La financiaci ó n del centro est á negociada con las empresas en los Consejos de Salarios, dan cierto monto de dinero que es auditado para que funcione a ñ o a a ñ o y que pueda cada vez abarcar m á s, ojal á haya m á s instituciones y empresas que hagan esto, creo que el centro es muy importante por el fin que cumple, de inclusi ó n y contenci ó n de chiquilines a trav é s de la formaci ó n ciudadana e intelectual ” .





SINDICALISMO AMPLIO

Soria se ñ al ó que “ nosotros entendemos el sindicalismo de una manera amplia, que no solo abarca los problemas que tenemos como trabajadores en nuestro lugar de trabajo, la empresa, la f á brica, sino tambi é n participar en otros roles como son la pol í tica -se nos critica por eso-, de la que tenemos que ocuparnos porque nos afecta directamente. En este momento estamos frente a la Ley de Urgente Consideraci ó n que afecta a los trabajadores, despu é s ser á el Presupuesto General de la Naci ó n y tenemos que estar. Del rol social tambi é n nos ocupamos los sindicatos, que insisto, va m á s all á del trabajador, sino que involucra a los dem á s actores de la sociedad para que tengan contenci ó n todos, que siempre son los sectores m á s humildes y desprotegidos de la sociedad. Ser í a bueno que se sumen a estos proyectos por su lado la C á mara de Industrias, los Centros Comerciales, hemos tenido ofertas de donaciones de empresas que no son del rubro de la bebida y las hemos desechado, y el uso de los dineros es auditado tanto por y para las empresas, y a partir del a ñ o pasado nos audita el Estudio CPA Ferrere, audita todo para darle cristalinidad y transparencia al proyecto para que siga adelante, porque vemos que el Centro Social y Educativo es muy necesario ” .





LUC

Si bien el centro de la entrevista era el CSE, Primera Página aprovech ó para pedir informaci ó n a Soria y a Su á rez de la posici ó n sobre la Ley de Urgente Consideraci ó n (LUC) que pondr á a estudio del Parlamento el pr ó ximo gobierno despu é s del 1 º de marzo. Soria se ñ al ó que “ obvio que como sindicato tenemos ya una postura sobre la LUC, m á s all á que est á la postura del PIT CNT, yo integro una comisi ó n sobre legislaci ó n laboral y seguridad social y ya nos pronunciamos luego de analizar esa parte, y dentro de unos d í as vamos a reunirnos con las otras comisiones que analizan otros art í culos de la LUC, se hicieron siete grupos para el estudio y an á lisis de la LUC, asesorados por abogados ” .





ARTÍCULOS NEFASTOS

Asegur ó Soria que la comisi ó n que integra “ ve muchas contradicciones y algunos art í culos son nefastos para el trabajador, sobre legislaci ó n laboral y de la seguridad social. De la forma que est á redactada la ley sobre las ocupaciones, no se puede tomar ninguna medida porque el Poder Ejecutivo entiende que altera el orden p ú blico, as í sea un paro, una manifestaci ó n, y m á s all á de eso la ocupaci ó n es una modalidad de huelga, y el jueves 20 (pasado ma ñ ana) se re ú ne la mesa representativa donde se definir á n las posiciones a tomar ” .





PRIMERO NEGOCIAR

Para Soria “hay distintas posiciones para tratar los temas, que van desde señalar a la ley como anticonstitucional, otros proponen juntar firmas para hacer un referéndum, otros negociar los puntos que afectan a los trabajadores, y después se verá si se toman medidas de lucha, pero primero hay que negociar el borrador, y tratar de cambiar los puntos que para nuestra opinión nos parecen malos para los trabajadores”.





LEY ÓMNIBUS

Su á rez agreg ó que “ la LUC m á s all á del an á lisis profundo que hizo Pablo, es que por la cantidad enorme de art í culos que tiene, lleva a que las c á maras legislativas del Parlamento tengan que discutir como diez o doce art í culos por d í a, porque si en 90 d í as no se aprueba, entra como ‘ Ley ó mnibus ’ y eso le saca calidad a la discusi ó n y calidad democr á tica, lo cual me parece un disparate que ocurran esas cosas ” .





“HAY ARTÍCULOS QUE NO SON TAN URGENTES”