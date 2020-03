Asumió Blanca Olivera, nueva jefa departamental de Policía

P

P

P

Laolicía está llevando adelante los operativos dispuestos en todo el país, y esos operativos están en el marco de la Constitución y de la ley. No podemos aceptar bajo ningún punto de vista que se diga que quienes como en nuestro caso hemos tenido una defensa de la democracia, poco menos que nos hemos transformado de un día para otro en personas que actuamos al margen de la ley, eso es inadmisible. Si alguien ve irregularidades en los procedimientos policiales que vaya a la Justicia y que prueben que se ha hecho de manera contraria a la ley, no es nuestro objetivo, queremos ser el brazo de la ley, la Constitución le confiere a laolicía la potestad para dar respuesta a la población. Quisiéramos también que integrantes del Frente Amplio colaboren con esta tarea, porque es una tarea de todos los partidos y de toda la ciudadanía. Estamos pidiendo a la gente que colabore y ayude a la policía, que es el orden, es la ley. Hay que tener confianza en laolicía, hemos escuchado todo tipo de críticas al accionar policial y no compartimos en absoluto. He hablado con Fiscalía, con las autoridades policiales, y realmente todos somos contestes del trabajo que llevamos adelante.