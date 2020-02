Escuela Campamento Nº 122, “De Las Sierras”: un lugar mágico

Nosotros antes de venir enviamos un informe del lugar a donde vienen, qué programa tenemos, cuáles son las rutinas, qué pueden traer -ropa u otros materiales- y también qué no pueden traer, ahí incluye no traer nada electrónico, nada de valor, pulsera, relojes, y eso lo respetan. Por lo general no hemos tenido problemas con celulares porque no los traen, y si los traen nosotros decimos que no es lugar para utilizarlos. No es una experiencia este campamentos que las familias tengan o conozcan, y se preocupan. Nosotros mandamos alguna foto o comentario cuando llegan, y al final se les hace un racconto que ven cuando vuelven al destino. Porque si nos ponemos a contestar o atender las llamadas o mensajes perdemos mucho tiempo, preferimos que cuando vuelven a casa sea un tiempo de encuentro familiar. Cuesta que te lo entiendan los padres porque los hijos son lo más valioso que tenemos, y queremos saber en todo momento cómo están. Acá tenemos un sistema de seguridad con cámaras, pero no las utilizamos salvo alguna situación grave, están como referencia.