Pablo Fuentes: “Estamos a 2.600 votos de ganar la intendencia”

Primera Página

UNA MIRADA POR LA REALIDAD DE LAVALLEJA Y POR LA HISTORIA DEL FA

Lo que sigue fueron los discursos de los candidatos a la IDL por el Frente Amplio de Lavalleja, Pablo Fuentes y Julián Mazzoni, luego de realizada la Convención Departamental del FA, en el festejo de los 49 años de creado el FA.





PARA QUE NO SE VAYAN

Pablo Fuentes contó que hace pocos días se encontró en Minas con un compañero de liceo que hacía 25 años que no veía. “Estuvimos recordando e hicimos un racconto del grupo del liceo que éramos unos 30 compañeros, para sorpresa solo tres de aquellos 30 compañeros estamos en Minas, en Lavalleja. Investigué los censos de los últimos 50 años del departamento, me sorprendieron las cifras, 10 mil habitantes menos tiene Lavalleja hoy, en una población de 58 mil habitantes, tener 10 mil habitantes menos en 50 años es muy negativo para el desarrollo de un departamento”.





UN RESPONSABLE ES EL PN

Fuentes señaló que investigó un poco más, “y somos un departamento que tiene una tasa promedio en salud mental y depresión que está muy por encima de la media del resto del Uruguay, tenemos una de las tasas más altas de suicidios, y eso no es casualidad, porque cuando uno compara cifras con lo que pasa en Maldonado, en Rocha, en Canelones, en Florida, hay mejoras sustanciales en estos últimos años, ha crecido la población, algunos más otros menos, pero crecieron, sin embargo Lavalleja sigue teniendo menos cantidad de habitantes quinquenio tras quinquenio, y por algo es. Esto tiene nombre y apellido, lo que está pasando hace 30 años al menos tiene un responsable, es el Partido Nacional (PN) que no se ha comprometido con cada uno de sus habitantes”.





PEDIR EL VOTO

Aseguró Fuentes que “no quiero que nuestra fuerza política sea testigo pasivo de esta historia triste y negra del departamento, que está expulsando a nuestros familiares, amigos, vecinos, hijos y nietos, quiero que cada uno de nosotros empecemos a dar vuelta esta triste página, estoy convencido que lo vamos a hacer, estamos a menos de 100 días, y tenemos que estar mentalizados que lo vamos a hacer. No nos alcanza con los votos del FA, tenemos que convencer a un puñado de vecinos más, 15.600 votos tuvimos en noviembre, con 18 mil votos ganamos la IDL, estamos a 2.600 votos de ganar la intendencia, son poquitos y hay que pedirlos. Hay que pedir esos votos con respeto, con propuesta, con educación, hablar a aquellos vecinos que han optado por otro partido que nos voten”.





ORGULLO Y RESPONSABILIDAD

Continuó Fuentes manifestando que “el compromiso está, hoy estamos al frente y la historia marca que somos el candidato más joven del FA, y eso es un orgullo pero también una responsabilidad, quiero que esas generaciones de cuarentones vuelvan al departamento, y los chiquilines que están terminando el liceo no saben qué hacer porque Lavalleja no les da la oportunidad, quiero que se queden, les pido a esos ciudadanos que aguanten hasta mayo, porque estoy seguro que vamos a ganar y se van a poder quedar acá”.





“TODOS LOS CONOCEMOS”

Fuentes hizo una evaluación de quienes están en el PN. Preguntó: “¿Qué se ofrece del otro lado? Un PN que tiene dos candidatos, dos pupilos, una de Adriana Peña, y el otro de (Herman) Vergara. Por un lado a Mario García cuya seguridad y garantía es Vergara. García, 10 años (como) diputado, ¿qué ha hecho por el departamento? Nada, simplemente ayudó a juntar votos para que Adriana Peña fuera intendente. Hay que decirle al vecino que esta agrupación paupérrima tiene mucho que ver la gestión de Mario García, gestión 51-58, hay que decirlo. ¿Quién es Herman Vergara? Todos lo conocemos, pero a los jóvenes que no lo conocen hay que recordarles que Vergara nunca formó las Juntas Locales, no cree en la descentralización, no quiere darle poder a los pueblos chicos, ni recursos para que hagan obras. Vergara tuvo juicios millonarios con los funcionarios por no pagar el IPC, el mismo Vergara que no quería la universidad en el departamento, mire usted, capacitar y dar inteligencia y que quede acá no le sirve. Por otro lado en el PN tenemos una senadora (Carol Aviaga) que no ha hecho nada por el departamento, que cuya garantía es Adriana Peña, y el electorado se está dando cuenta y por eso que la conjunción Aviaga - Peña recibió un golpe importantísimo en octubre, votaron muy mal, y es porque el pueblo está despertando. Lavalleja no es tonto, está viendo que el PN está haciendo las cosas muy mal”.





LAVALLEJA INTELIGENTE

Fuentes convocó a los frenteamplistas: “Hay que hacer un esfuerzo, hay que recorrer, hay que hablar, pero tenemos que estar todos convencidos en cómo gestionan, y eso hay que decirlo con respeto. Nosotros pensamos que a Lavalleja hay que darle un cambio de 180º, tenemos un Lavalleja inteligente, un Lavalleja donde la intendencia no solo se comprometa a que esté la Universidad y mantenerla, sino también traer la UTEC que genera y capacita conocimientos, un Lavalleja de ventana al mundo. ¿Por qué no puede Lavalleja relacionarse con otros países para que inviertan? Pero no esos paseítos yendo a China, que no se hace nada por el departamento y es malgastar recursos”.





DESEMPLEO 15%

Fuentes quiere “un Lavalleja transparente, que el vecino sepa en tiempo real -hoy con la informática se puede saber- los flujos de dinero que entran y que salen de la intendencia, eso tiene que hacer el FA, así el vecino sabe mes a mes cuánto dinero entró y en qué se gastó. Un Lavalleja de oportunidades, que a través de la obra pública, de un fideicomiso pero bien presentado y en consenso con todos los partidos políticos permitan generar empleo y trabajo que es lo que más precisamos, tenemos una tasa de desempleo muy importante, prácticamente ronda en un 15% en este departamento, y eso no es casualidad, es consecuencia de la nefasta política del PN, clientelismo, amiguismo, acomodar gente”.





HAY UN PROGRAMA ÚNICO

Recordó Fuentes que “estamos a menos de 100 días de las elecciones, el esfuerzo va a valer la pena, es la hora de cambiar el departamento, le toque al que le toque de los compañeros del FA ser el intendente estoy convencido que vamos a tener intendencia para rato, porque tenemos un muy buen programa departamental, que fue hecho a lo largo y a lo ancho del departamento por cada uno de ustedes, a diferencia de otros partidos que no tienen programa, tienen alguna idea hecha entre cuatro paredes. Seguro que cada candidato le va a poner su matiz, su énfasis, su impronta, pero tenemos un programa que va a permitir inyectarle ideas, y cuando hablamos de ideas, de creación de empleo, estamos hablando de transparencia, también hay que decirle al vecino que el FA piensa en el cuidado del medio ambiente, cosa por la que la IDL no ha hecho nada, basta recorrer algunos lugares aquí y en el resto del departamento. Es el momento de cambiar, de ser parte de la historia de este departamento, y cada uno de nosotros agarrar la bandera de Otorgués y con respeto, con humildad, con inteligencia hablar al familiar, al vecino, es el momento de cambiar, estoy convencido que lo vamos a hacer todos juntos. ¡Arriba FA! ¡Arriba Lavalleja!”





AQUEL 5 DE FEBRERO DE 1971

Luego, Julián Mazzoni señaló que iba a leer algunas “cositas”. “Tenemos que empezar recordando lo que pasó hace 49 años, en ese 5 de febrero de 1971, en que se reunieron en el Palacio Legislativo los grupos que crearon el FA, el Movimiento por el Gobierno del Pueblo, de Zelmar Michelini, el Partido Demócrata Cristiano de ese gran uruguayo que fue Juan Pablo Terra, el Movimiento Blanco Popular y Progresista de Francisco Rodríguez Camusso, el Frente Izquierda de Liberación de Luis Pedro Bonavita, el Partido Comunista de Rodney Arismendi, el Partido Socialista de Vivián Trías, el Movimiento Socialista de Emilio Frugoni, el Movimiento Herrerista de Jorge Durán Matos, Unión Unificadora de Héctor Rodríguez, el tejedor, el Partido Obrero Revolucionario Trotskista con la presencia del compañero (Luis) Naguil, el Movimiento Revolucionario Oriental de Ariel Collazo, todos convocados por el Comité Ejecutivo Provisorio de ciudadanos que formularon el llamamiento el 7 de octubre de 1970 encabezado por el general (Arturo) Baliñas, y en ese momento se firmó la fundación del FA, y la primera declaración que es una guía permanente para nosotros, y que dice que el FA nació no para una instancia electoral, sino para hacer política permanentemente”.





CONTINUIDAD DE LA HISTORIA DEL FA

Mazzoni se refirió al general Líber Seregni: “He estado leyendo todo esto y un montón de discursos de Seregni, porque me parece que estos documentos fundacionales los tenemos que volver a leer, porque si hoy estamos pensando, y estamos seguros de que tenemos que hacer autocrítica, entonces una autocrítica que no considere nuestra historia no es una autocrítica, sino es un suicidio. Nosotros tenemos que ser la continuidad de la historia del FA”.





DEMOCRÁTICO Y ANTIIMPERIALISTA

Se refirió a los dichos en ese documento, donde “comienza por caracterizar el gobierno de (Jorge) Pacheco (Areco), y lo dice con todas las letras: ‘Es el gobierno de la oligarquía. Y la contradicción es entre la oligarquía y el pueblo’, y propone ‘un programa de contenido democrático y antiimperialista, que establezca el control y la dirección planificada y nacionalizada de los puntos clave del sistema económico para sacar al país del estancamiento, redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía, de intermediarios banqueros y latifundistas, y realizar una política de efectiva libertad y bienestar basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República’. En estos 15 años de gobiernos del FA hay muchas cosas que dicen acá que se hicieron, pero también tenemos que ser concientes que hay cosas que quedaron por hacer y probablemente el pueblo uruguayo había cifrado más expectativas en lo que fueron los gobiernos del FA, y tenemos que analizar nuestras limitaciones de la aplicación de este programa tan ambicioso”.





EN LAVALLEJA

Aseguró Mazzoni que “esta declaración e instancias de acuerdos de la izquierda generó en el país una gran conmoción”. “Voy a citar a nuestro querido y admirado Godofredo Fernándes que me contaba -y me van a faltar cosas y pido a las compañeras que observen que en este recuerdo del camarada Godofredo hay una ausencia importante de compañeras, porque en aquel momento hay que recordar algunas, pero los primeros que se empezaron a reunir eran compañeros-, Godofredo me contó que la primera reunión se hizo en la casa del compañero profesor de historia, don Amaranto Muniz, y algunos que asistieron a esa reunión que recuerdo -que Godofredo me dijo- eran Zelmar Riccetto, Mario Ruopolo por el Partido Socialista, ‘el Pata’ Martirena por el Partido Demócrata Cristiano, el arquitecto Óscar Aguirre y Homero Guadalupe del Frente Izquierda de Liberación, el profesor Eduardo Laens de la Lista 99, el compañero Gabriel de la Lista 41 90, Pedro Estela, Sarandi Pírez, Héctor Vernengo, insisto que falta gente, y estaban las compañeras Blanca Tognola, Robustiana Marichal, que acompañaron la actividad fundacional del FA de Lavalleja”.





PERSPECTIVA DE LUCHA

Preguntó Mazzoni: “¿Qué dio el FA al pueblo uruguayo en aquel momento crucial de nuestra historia? Le dio una perspectiva de lucha, una visión que podía haber otro país, en cada departamento hubo un programa único y un candidato único, en Lavalleja fue Pedro Estela el primer candidato que tuvo el FA. Recuerdo a los suplentes, Sarandí Píriz, Mary Morosoli, Mario Ruóppulo y Julián Mazzoni -mi padre, no yo, que tenía 15 años-. En 1971 el FA ingresó a la Junta Departamental de Lavalleja, y tenemos que acordarnos de quienes han abierto el camino para que nosotros estemos aquí, para que estemos luchando por llegar al gobierno departamental, Malvina Aldabalde, Gardil Aldabalde de la Lista 808 del PDC y Godofredo Fernándes de la Lista 1001. Junta que duró poquito, porque vino el golpe de Estado, y la disolvieron y formaron una Junta de Vecinos a dedo, que siguió cumpliendo las funciones ‘legislativas’ durante toda la dictadura”.





LOS PRINCIPIOS Y LA LUCHA

Mazzoni dijo que “el FA surgió ahí, y tuvo que pasar los duros años de la dictadura, fueron años de plomo, dejamos muchas cosas, pero lo que nunca dejamos fueron los principios y la lucha por la libertad y la democracia. Después de la caída de la dictadura, tuvimos que enfrentar la impunidad, juntar firmas para derogar la ley de impunidad y no lo logramos, pero esa batalla de las 634 mil firmas que juntamos abrió el cauce para que el FA pudiera hablar con toda la ciudadanía. Después enfrentar el neoliberalismo que vino por todo. Acuérdense compañeros, de la batalla que dimos por las empresas públicas, si no hubiéramos ganado el plebiscito de 1992, no hubiéramos podido hacer el gobierno que hicimos, porque no hubiéramos tenido herramientas para luchar por la distribución de la riqueza, y por organizar la economía de otra manera, lo que tanto le duele a algunos sectores que hoy festejan el triunfo de la coalición multicolor”.





DERROTA QUE NOS INTERPELA

Mazzoni se refiri ó tambi é n a la actualidad. Dijo que “ ahora hemos sufrido una derrota electoral que realmente nos interpela, nosotros pens á bamos que con todo lo que hab í amos hecho nunca m á s volv í an los gobiernos de derecha, y no fue as í , quiere decir que tenemos que pensar, porque echarle las culpas al pueblo no es de dem ó cratas, y tampoco es de revolucionarios, si el pueblo no nos entendi ó no es culpa del pueblo, es culpa nuestra, los frenteamplistas, que no pudimos llegar correctamente a é l ” .





“ES MÁS TERRIBLE DE LO QUE IMAGINAMOS”

Se refiri ó Mazzoni a Ley de Urgente Consideraci ó n: “ Dijimos que era un cangrejo bajo una piedra, se est á cumpliendo y con creces, es mucho m á s terrible de lo que imaginamos. Entonces ahora nos tenemos que enfrentar con todo nuestro poder í o pol í tico y con todas las fuerzas sociales que han avanzado en sus conquistas a este engendro. No sabemos cu á l es el camino que va a definir el FA, pero que vamos a dar una batalla en defensa de la democracia y de las conquistas del pueblo uruguayo es seguro, por lo tanto compa ñ eros la batalla electoral que tenemos planteada ahora est á inmersa en esta lucha tambi é n pol í tica con el gobierno nacional, es decir que los tres compa ñ eros que somos candidatos no vamos a evadir hablar del gobierno nacional, no vamos a hablar solo de Lavalleja, nuestro departamento est á inmerso en esta nueva situaci ó n que es el triunfo de la coalici ó n multicolor ” .





EL FA PUEDE HACERLO EN LAVALLEJA

Volvi ó Mazzoni a recordar la primera declaraci ó n del FA en la que dec í a: “‘ La unidad pol í tica de las corrientes progresistas que culminan con la formaci ó n del FA, se gest ó en la lucha del pueblo contra la filosof í a fascistizante de la fuerza, y esa uni ó n por su esencia y por su origen por tener al pueblo como protagonista ha permitido agrupar fraternalmente a colorados, blancos, dem ó crata cristianos, marxistas, a hombres y mujeres de ideolog í as con concepciones religiosa y filosof í as diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y pastores, peque ñ os y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y militares, intelectuales y artistas, en una palabra a todos los representantes del trabajo y la cultura, a los leg í timos voceros de la entra ñ a misma de la nacionalidad ’ . Es as í que con esta definici ó n queremos construir el triunfo electoral del FA en Lavalleja, porque para cambiar el departamento, hay que cambiar el partido que detenta al gobierno, y solo el FA puede hacerlo en este departamento ” .





CANDIDATOS