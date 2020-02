Luis Carresse, Gustavo Risso y Francisco Mautone son los candidatos a la IDL por el PC

Primera Página

TRES CONVENCIONALES DE CARRESSE VOTARON A RISSO PARA PERMITIR LAS TRES CANDIDATURAS

Se llevó a cabo la Convención Departamental del Partido Colorado (PC) el jueves en salón Feeling de Confitería Bardanca, donde se eligieron los tres candidatos a la IDL que se postularon para participar en la elección departamental el 10 de mayo. Hubo 50 convencionales del partido, el contralor de la Corte Electoral a través de Esmir Arana, Rosario Laxalt y María Arriola y un importante número de Se llevó a cabo la Convención Departamental del Partido Colorado (PC) el jueves en salón Feeling de Confitería Bardanca, donde se eligieron los tres candidatos a la IDL que se postularon para participar en la elección departamental el 10 de mayo. Hubo 50 convencionales del partido, el contralor de la Corte Electoral a través de Esmir Arana, Rosario Laxalt y María Arriola y un importante número de

público.





CONVENCIÓN

El acto tuvo la apertura del secretario general departamental del PC, Luis Carresse, y de Raquel Bardesio, quienes dieron la bienvenida y agradecieron la presencia de adherentes del PC. Seguidamente se entonaron el Himno Nacional y el Himno del Partido Colorado. Continuó con la entrega de la Credencial Cívica a los convencionales y se procedió a la votación de las tres listas presentadas.





TRES CANDIDATOS A LA IDL

Titular Luis Carresse, suplentes Fernando Toledo, Inés Gardil, Javier Fernández Trelles y Robert Bouvier. Obtuvo 18 votos.

Titular Gustavo Risso, suplentes Juan Fontana, Mabel Labraga, Justo Gómez y Daniel Acevedo. Obtuvo 16 votos. , suplentes Juan Fontana, Mabel Labraga, Justo Gómez y Daniel Acevedo. Obtuvo 16 votos.

Titular Francisco Mautone, suplentes Raquel Bardesio, Joaquín Urreta, Diego Echavarría y Julio Sánchez. Obtuvo 16 votos. , suplentes Raquel Bardesio, Joaquín Urreta, Diego Echavarría y Julio Sánchez. Obtuvo 16 votos.

Varios convencionales pidieron fundamentar su voto en el momento de votar, lo que no se hizo, dado que hubo reconsideración de un voto, lo cual se hizo y se dio por finalizada la convención.





ACTIVA Y DINÁMICA

Al finalizar la convención, fue consultado Carresse como secretario general del PC sobre qué evaluación hacía, y dijo que “fue una convención sumamente activa, dinámica, hubo alguna traba al principio y algún detalle al final pero se desarrolló con total éxito, y como secretario general del PC estoy sumamente orgulloso no solo de acompañar sino conducir de alguna manera, con este buen equipo de gente que tuvimos”.





Al señalarle que hubo una muy buena respuesta de los convencionales, Carresse manifestó que “sí, estuvieron todos, hubo muchos que quisieron fundamentar su voto, creo que era importante que lo hicieran porque de los 21 convencionales de nuestro sector, tres acompañaron la candidatura de Risso y también pusimos muchísimo de nuestra colaboración y apoyo para habilitar la candidatura de Mautone. Si nos manteníamos con 21 convencionales estaban muy complicadas las otras candidaturas. De esa manera fue que tanto mi querido amigo Néstor Calvo que pidió fundamentar, Miguel Acosta (de Varela) y Natalia Aguirrezabala, los tres acompañaron a Risso a efectos de poderle habilitar la candidatura. Yo voto con 18 para que de esa manera Mautone pueda tener sus 16 votos y llegar. Por eso es que se justificaba la fundamentación, dar la oportunidad de hacer la argumentación correspondiente de por qué se votaba así”.





EL PC SIEMPRE PARTICIPA

Los tres son candidatos a la IDL por segunda vez. Carresse aseguró que “el PC siempre participó con candidaturas a la intendencia, en mi caso me tengo una fe bárbara. Estamos para trabajar, sabemos hacer el trabajo. Soy el más joven pero tenemos experiencia y un equipo suficiente. Tenemos muchísimas ganas de hacer las cosas bien, por el partido y por el departamento sobre todas las cosas”.





TALVI ESTÁ

Al consultarlo si mantienen contactos con Ernesto Talvi, l í der del PC en las elecciones de octubre pasado, y si cuenta con su apoyo, Carresse dijo que “ todo el tiempo estamos en contacto con Talvi, lo mismo con los senadores. Evidentemente Talvi est á detr á s de estas situaciones tambi é n, as í como hay otros dirigentes que nos acompa ñ an ” .





LA LLAMA VIVA

Por otro lado, Gustavo Risso cont ó que “ el partido o parte del partido insiste en que tenemos que salir a mantener la llama viva del partido, y eso hacemos sin duda, para poderle decir a la sociedad cu á les son nuestras propuestas. Nosotros somos hombres del PC y lo que pretendemos es que el PC tenga posiciones dentro del gobierno departamental ” .





PROGRAMA PRONTO

Al se ñ alarle que ahora comienza el trabajo hacia las elecciones de mayo, Risso respondi ó : “ Ya tenemos nuestro programa de gobierno pronto, tenemos nuestros postulados de gobierno prontos, inclusive le puedo se ñ alar que son casi sesenta p á ginas donde est á n todas las á reas de la IDL donde nosotros entendemos que hay que hacer algunas modificaciones para gestionar con eficiencia. En primer lugar lo que voy a salir a decir p ú blicamente es que los recursos de la IDL deben ser bien administrados, y deben ser bien ejecutados ” .





DAR EL EJEMPLO

Asegur ó Risso que “ no puede ser que un intendente sea observado de forma permanente por el Tribunal de Cuentas de la Rep ú blica (TCR) y que haya observaciones que son delicadas, que las se ñ ala el TCR y que se ñ alan normativas, y adem á s a veces se incumplen art í culos de la Constituci ó n de la Rep ú blica. Un gobernante tiene que dar el ejemplo, no puede incumplir art í culos de la Constituci ó n. Por lo tanto nosotros que hemos desarrollado un trabajo en la Junta Departamental, hemos estado en tres per í odos, estuvimos en el 90 y pico y despu é s los dos ú ltimos per í odos. Nosotros le vamos a decir a la sociedad cu á les son nuestras propuestas ” .





NO FUE