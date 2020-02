El FA oficializó sus tres candidaturas para las elecciones de mayo

Primera Página

DANIEL XIM É NEZ: “ UN D Í A MUY ESPECIAL, HACE 49 A Ñ OS QUE EL FA NACI Ó PARA CAMBIAR LA VIDA DE LOS URUGUAYOS ”

El mi é rcoles se llev ó a cabo la Convenci ó n Departamental del Frente Amplio (FA), aunque ya se sab í a quienes eran los candidatos desde meses atr á s. Se hizo el acto formal con la presencia de los funcionarios de la Corte Electoral -Esmir Arana, Cecilia Rodr í guez y Camila Couto-, y se presentaron las tres planchas de los candidatos con sus suplentes.

Ellos son: Cecilia Bianco, con los suplentes Daniel Ximénez, Mariela Leis, Felicita Alonso y Juan Martín Frachia. Pablo Fuentes, con los suplentes Rossana Jaimés, Pablo Cossio, María Rita López y Ademar Rubí. Julián Mazzoni, con los suplentes Yliana Zaballos, Heber Clavijo, Isabel Urquiola y Alfredo Palma.





LOS 49 AÑOS DEL FA

Daniel Xim é nez como presidente del FA de Lavalleja abri ó la convenci ó n, dando la bienvenida a los 49 convencionales presentes, y record ó que era “ un d í a muy especial porque hoy es nuestro aniversario, hace 49 a ñ os que el FA naci ó para cambiar la vida de los uruguayos a trav é s de la participaci ó n democr á tica en todos los rincones de nuestro querido Uruguay. Quiero hacer un recuerdo a los compa ñ eros y a las compa ñ eras que ya no est á n y que dieron mucho por esta fuerza pol í tica, sobre todo los queridos compa ñ eros de nuestro departamento que participaron en la departamental de Lavalleja ” .





ACUERDO

Seguidamente agradeci ó “ a todos los compa ñ eros que participaron en la organizaci ó n de esta convenci ó n, en la construcci ó n de un acuerdo pol í tico que se va a ver plasmado hoy en esta convenci ó n. Especialmente a los compa ñ eros de la comisi ó n electoral y de organizaci ó n que han trabajado desde hace varios meses para que esto culmine hoy con la nominaci ó n de nuestros representantes ” .





GRACIAS POR ACEPTAR

Finalmente agradeci ó “ en nombre de la fuerza pol í tica a Cecilia Bianco, a Pablo Fuentes y a Juli á n Mazzoni, por aceptar ser nuestros representantes. Eso implica por un lado un gran honor -lo puedo decir con propiedad-, pero tambi é n es una gran responsabilidad, son horas que le van a sacar a sus familias, son horas de mucho trabajo en pos de esta fuerza pol í tica. Creo que todos los frenteamplistas tenemos que agradecer la participaci ó n de estos excelentes compa ñ eros que nos van a representar en esta pr ó xima elecci ó n departamental, donde hay fundadas expectativas de lograr por primera vez un gobierno frenteamplista en el departamento de Lavalleja. Muchas gracias ” .





CONVENCIÓN

Seguidamente los funcionarios de la Corte Electoral entregaron la documentaci ó n a los convencionales y se procedi ó a la votaci ó n, la que en los primeros votos sorprendi ó a la prensa, ya que convencionales de un sector votaban al candidato de otro sector, y siempre se votaba en el mismo orden Bianco, Fuentes y Mazzoni. As í fue hasta el final. Como eran 49 los presentes, una nueva sorpresa, la ú ltima convencional en votar se abstuvo, obteniendo cada uno de los candidatos 16 votos, y una abstenci ó n.





MUCHO TRABAJO

Finalizada la convenci ó n la prensa requiri ó la palabra de Xim é nez quien manifest ó que “ el FA de Lavalleja ha trabajado desde hace varios meses en organizar la convenci ó n y las candidaturas y en la planificaci ó n estrat é gica, es la parte administrativa que hay que cumplir, es muy importante, requiere de un acuerdo pol í tico del Plenario Departamental como en la Mesa Pol í tica, se cerr ó ese acuerdo en c ó mo se instrumentaban los votos para que los tres candidatos salieran de la forma que salieron, con los mismos n ú meros de votos. Y as í se hizo ” .





COMPROMISO POLÍTICO

Respecto a la forma que se llev ó a cabo la votaci ó n, como se explica m á s arriba, Xim é nez se ñ al ó que “ era la forma m á s ordenada, m á s á gil ” . “ Hubo votos cruzados, gente que apoya a determinados candidatos que votaron a otros y eso muestra lo que es el FA. En otros partidos eso es imposible. Nosotros lo podemos construir a trav é s del acuerdo pol í tico. El acuerdo implica compromiso pol í tico, responsabilidad y cumplir los acuerdos para que todos tengan las mismas posibilidades de participaci ó n en la contienda electoral. As í va a ser la campa ñ a, esto muestra lo que es el esp í ritu de estas tres candidaturas que van a ser candidaturas muy fuertes. Tenemos reales expectativas de poder acceder al primer gobierno frenteamplista de Lavalleja ” .





ACTO DE LOS 49 AÑOS DEL FA

Pasadas las 20:30 horas del mi é rcoles se dio comienzo al festejo de los 49 a ñ os de la creaci ó n del FA, con la conducci ó n de Mario D í az, quien se ñ al ó en la apertura, que “ la fuerza pol í tica m á s grande del Uruguay est á festejando sus 49 º aniversario, feliz cumplea ñ os a todos ” .

Agregó Díaz que “el FA está más fuerte que nunca, y hoy en su cumpleaños se celebró la Convención Departamental, donde fueron proclamados los candidatos a la IDL, que fueron Cecilia, Pablo y Julián para quienes pido un fuerte aplauso”. El público aplaudió, y luego se leyeron los nombres de los candidatos y sus suplentes.

Finalizó la presentación de los candidatos, con unos versos de la murga “Un Título Viejo 2020”, que expresa: “Todo eso fuimos, todo eso somos/ no se va nadie, estamos todos/ la lucha de uno, es la lucha de todos”. Díaz señaló que “es muy importante recordar por si alguno se olvidó que fuimos, somos y seremos la fuerza constructora, y no nos podemos olvidar los frenteamplistas, que nosotros existimos para mejorar y transformar la vida de la gente, por eso estamos todos acá”.





UNA HISTORIA

Cecilia Bianco comenz ó su discurso haciendo referencia al escenario y las luces, “ que iluminan lo m á s importante que son estas palabras: ‘ Mismos principios, nuevos sue ñ os ’ (en un banner). Compa ñ eras y compa ñ eros, si me permiten voy a empezar con una historia muy breve, m í nima, personal, y la quiero compartir porque ustedes est á n dentro de esta historia. Anoche tuve un sue ñ o, el estar preparando para este d í a me hizo so ñ ar, no con este d í a, sino con este d í a pero dentro de un a ñ o, so ñé que era el 5 de febrero del 2021, y nos junt á bamos en un lugar de Minas a celebrar ese primer medio siglo de vida del FA, y so ñé que adem á s de celebrar el aniversario de FA, festej á bamos que este departamento ten í a por primera vez en su historia un gobierno progresista. ¡ Qu é lindo! Qu é lindo y qu é bueno que ese sue ñ o se hiciera realidad para todos los ciudadanos del departamento ” .





CUANDO NACIÓ EL FA

Manifest ó Bianco que “ hace 49 a ñ os la izquierda uruguaya reun í a sus fuerzas para dar nacimiento a nuestro querido FA, ah í estaban en ese 5 de febrero de 1971, no solo los dirigentes y l í deres de las corrientes de izquierda, estaban los trabajadores organizados, los estudiantes, las mujeres y hombres de la cultura, blancos y colorados progresistas que dejaron las filas de su partido y se unieron a ese nuevo proyecto que nac í a, y estaba sobre todo el pueblo, como bien dijo el querido y recordado general Seregni: ‘ Con el pueblo todo, sin el pueblo nada ’ . Pasaron un lote de a ñ os, y hoy ese pueblo al que se refer í a Seregni nos dio la oportunidad de gobernar este pa í s durante 15 a ñ os, de ver nacer con el siglo XXI un Uruguay transformado, sobre todo socialmente ” .





CONSTRUCTORES DE LA PATRIA

Prosigui ó la candidata se ñ alando que “ hemos aprendido mucho en este transcurrir, hemos tenido la experiencia de gobernar, hemos hecho la autocr í tica -quiz á s no la suficiente- pero se ha hecho. Hemos madurado como fuerza pol í tica, y hoy nos toca estar en otro lugar, porque el pueblo lo decidi ó . Desde ese otro lugar seguimos siendo ‘ constructores de la patria ’ como dec í a Seregni, pero hay algo que s í est á para cambiar, estos 15 a ñ os de gobierno nacional nos dicen que ahora le toca a Lavalleja, estamos preparados para gobernar este departamento. Ustedes han confiado en nosotros, en Juli á n, en Pablo, en m í , para que lideremos este proceso de construcci ó n de ese sue ñ o. Muchas gracias por la confianza, pero este sue ñ o lo construimos entre todos ” .





IDEARIO ARTIGUISTA

Seguidamente Bianco record ó que “ los compatriotas que fundaron el FA tomaron el Ideario Artiguista como bandera de los principios fundacionales del FA, repito palabras que se dijeron en aquel momento, es el ideario de justicia social, de democracia institucional, de independencia econ ó mica y pol í tica, de liberaci ó n americana y nacional, ese es el Ideario Artiguista en que se inspiraron nuestros fundadores, que hoy est á n representados en nuestra querida bandera como emblema y como s í mbolo de los colores de Artigas ” .





FREI BETTO

Record ó Bianco que “ algunos de los consejos para militantes de izquierda de Frei Betto escribi ó hace un mont ó n de a ñ os, pero que siguen teniendo hoy una vigencia total y absoluta, porque son el cerno de nuestro ser de izquierda, hoy quiero compartir algunos de esos diez consejos. Dec í a Frei Betto, ‘ mantengan viva la indignaci ó n ’ , ‘ no se averg ü encen de creer en el socialismo ’ , ‘ sean cr í ticos sin perder la autocr í tica ’ , ‘ es preferible el riesgo de errar con los pobres, a querer hacer algo sin ellos ’ . Creo en estos consejos y falta uno que para m í es el m á s clave: ‘ La cabeza piensa donde pisan los pies ’ esto es el cerno de ser de izquierda ” .





MANO A MANO

Bianco repiti ó que ‘ La cabeza piensa donde pisan los pies ’ , y agreg ó que “ cuando decimos eso estoy invit á ndolos a todos -nosotros lo vamos a hacer desde nuestro compromiso de candidatos- a recorrer cada calle de Minas. A golpear cada puerta, a hablar con cada vecino y vecina, abrir la cabeza, el coraz ó n, los o í dos, sobre todo los o í dos para escuchar, ir a cada pueblo o ciudad puerta a puerta, mano a mano, a cada uno de los rincones de Lavalleja, porque esta es la forma que nos hemos demostrado nosotros mismo que es la mejor manera de militar en el FA, la experiencia reciente nos dice que eso no es solo posible, es necesario, es la expresi ó n m á s clara y aut é ntica de nuestra militancia como frenteamplistas ” .





TRES VOTOS CADA UNO

Finalizó planteando un desafío. Bianco dijo “que cada uno de nosotros los frenteamplistas de Lavalleja encuentre tres, tres eh, no treinta ni trescientos, tres ciudadanos de Lavalleja que sean capaces de confiar en este nuevo proyecto, le vamos a pedir un voto de confianza, con la certeza absoluta que el cambio es con la gente, no hay otra manera de cambiar, invitarlos a que construyan con nosotros este sueño del que hablábamos cuando empezamos. Compañeros, compañeras, desde lo personal y de los que apoyan mi candidatura estamos dispuestos a dar todo en esta campaña, queremos estar en el gobierno de Lavalleja, y vamos a hacer todo para que así suceda, estamos convencidos que es la mejor opción para este departamento. A redoblar ese esfuerzo, a seguir festejando la vigencia de esta fuerza política social y transformadora del Uruguay. Ojalá el año que viene nos encuentre como yo lo soñé. ¡Viva el FA! ¡Viva Lavalleja!”.