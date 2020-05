Wilson Pagliano: “Granjeros siempre quiere jugar, pero hay que ver las condiciones”

Primera Página





Primera Página recabó la palabra del actual presidente del Club Social y Deportivo Granjeros, Wilson Pagliano, quien ha pasado por todos los sitios dentro de la institución de Villa del Rosario, tanto en su etapa como jugador, como así también como técnico, y dirigente, llegando a ser en este momento la cabeza de la directiva. Al consultar sobre como tomó esta pandemia a la institución, Pagliano fue claro al expresar que “realmente la paralización del campeonato por este tema del coronavirus no cayó mal, como a todos, pero en el caso nuestro específico estábamos en plena definición del campeonato, queríamos terminarlo, y hubo que frenar de golpe. Los gurises estaban con unas ganas bárbaras de jugar, pero sí se hacía había que atenerse a las consecuencias, y se optó por no jugar, que además era lo que se aconsejaba”.





“UN DESCANSO NO VENÍA MAL”

Pagliano recordó que “una vez que se decretó la emergencia sanitaria en forma inmediata dejamos de entrenar ya que se corría un riesgo muy grande, de estar todos los gurises juntos, estar en un vestuario y cortamos. De todas maneras, en su momento nunca pensamos que fuera a ser un período tan largo”. Dijo además que “en estos meses que llevamos de pandemia en la institución se ha hecho poco y nada. El otro día tuvimos una reunión, pero un poco informal, más allá que a veces nos encontramos dos o tres de la directiva y conversamos algo, pero sin nada concreto porque no hay fechas de nada. De alguna manera tomamos esto como un descanso de un año tan largo que hubo, con un campeonato que no se terminaba, y eso crea un desgaste. Hay que estar siempre, no fue fácil y “un descanso no venía mal”.

JUGAR SIN PÚBLICO ES CASI SUICIDA

Consultado sobre si en este período el plantel han realizado algún movimiento, al menos individual, dijo que “entrenamientos grupales no se han hecho obviamente, tengo entendido que algún jugador en forma individual ha salido a correr y hacer algo, pero dentro de la institución nada. Estamos esperando a ver que pasa. Lo que sí queremos, es que una vez que arranquemos seguir de largo, terminar un campeonato y jugar el otro. Vamos a esperar un tiempito más a ver que se decide”. Pagliano afirmó claramente que “la intención nuestra en primera instancia es terminar el campeonato del año pasado, se debería terminar, sino ya es demasiado. Y después ni que tal vez que queremos jugar el campeonato de este año, Granjeros siempre quiere jugar. El tema pasa por las condiciones en que se debe jugar. No se que irá a pasar, pero por ejemplo jugar sin público es muy complicado, los costos son muy grandes y no es fácil bancarlo. Nosotros somos una institución que no tiene muchos recursos, es todo a pulmón. Jugar sin público es casi suicida”.

Consultamos al directivo sobre el plantel con el que cuenta Granjeros para la temporada, sobre lo que afirmó que “el plantel está todo a la orden, todos los que jugaron la semifinal con Estación son jugadores del club, por lo tanto contamos con todo el grupo”.





ILUMINACIÓN DE LA CANCHA

También preguntamos a Pagliano, sobre el campo deportivo del club, sobre lo que anunció que “estamos trabajando para mejorar la iluminación de la cancha. Hemos conseguido unas columnas tras una gestión de Jorge Canabe. Necesitamos parar esas columnas y la idea es conseguir ayuda de alguna maquinaria para hacerlo. Con respecto al tema focos, también estamos en la búsqueda de conseguirlos. Si bien tenemos algunos, nos faltarían unos 12 o 15 focos más. La idea de fondo es poder utilizar la cancha en alguna oportunidad en horario nocturno. No es tarea fácil, pero estamos abocados a hacer esa obra”.





ASPECTO SOCIAL

En referencia al plano social de la institución, Pagliano informó que “este año no vamos a hacer socios, lo que sí optamos por bajar el precio de los números de la rifa que se va a sortear a fin de año. La idea es vender números, y no exigirle o pedirle la colaboración al socio o simpatizante también la cuota. El club en el plano social no le puede dar mucha cosa, así que por lo menos hacemos una rifa y el que quiera y pueda colabora de esa forma con la institución”.