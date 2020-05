Adrián Cano: “No nos arriesgamos a decir que no se va a jugar”

Primera Página

Por Gonzalo Martínez

Primera Página dialogó con Adrián Cano, Presidente de Lavalleja Fútbol Club. En primera instancia, Cano expresó su punto de vista acerca del fútbol Minuano y realizó una comparación con respecto a otros departamentos: “Soy oriundo de Fray Bentos, y antes de venir a Minas viví en Montevideo. Cuando llegué encontré una realidad no muy distinta a la de otros departamentos. Son contadas las excepciones que han logrado desarrollar clubes integrales más allá de la práctica de futbol. Pero para no irme de tema, creo que el fútbol minuano tiene un gran potencial, siempre y cuando quienes lo practican y lo entrenan se convenzan que lo tiene. Así como te digo esto, me parece que el proceso de desarrollo de los deportistas debe mantener el equilibrio adecuado para que ese chico que arranca en Baby Fútbol no se pierda en el camino y logre llegar a Formativas sano desde todo punto de vista. Debemos reconocer que la práctica activa de fútbol es donde se reúnen la mayor cantidad de chicos y pronto también de mujeres. Bajo esta realidad, los clubes de futbol son básicos para trabajar y acompañar el desarrollo integral de las personas, las que más allá que jueguen bien o no, lleguen a jugar en primera. Deben por sobre todas las cosas ser seres humanos de bien, reconocidos por sus buenos valores, siendo un aliciente si ese jugador se destaca en su disciplina deportiva”.





“A NIVEL NACIONAL DEPENDERÁ DE LAS DISPOSICIONES DE OFI”

Por otra parte, la máxima autoridad del equipo “albirrojo” dio a conocer la posición de Lavalleja con referencia a incertidumbre marcada en nuestro fútbol hoy en día, con respecto al reinicio de las actividades: “No nos arriesgamos a decir que no se va a jugar, al menos en el medio local que en definitiva dependería de nuestra Liga una vez que se levanten las medidas sanitarias y si el tiempo restante lo permite. A nivel nacional dependerá de las disposiciones de OFI, cuyo Ejecutivo aún no se ha expedido al respecto”. Adrián Cano, también se refirió específicamente a la posibilidad de disputar la Copa de Clubes, y dijo: “Difícil, se ha manejado públicamente la intención del Consejo Ejecutivo de OFI que una vez levantadas las medidas sanitarias y aprobado el protocolo de salud, se disputen las finales de las selecciones y dejar para el año siguiente el campeonato de clubes”.





“SIN CREERNOS MEJORES QUE NADIE, CREO QUE NO TUVIMOS EL RECONOCIMIENTO ESPERADO”

Cano hizo referencia a como se ha sentido hasta el momento, en la Presidencia de los “albirrojos”: “En lo personal estoy viviendo una situación muy particular. No estaba en mis planes ser presidente y de hecho mi nombre no surgió entre los primeros candidatos. No sabría decir si el hecho de ser el club que salió Campeón del Interior 2019 no tuvo influencia en esto. Para la mayoría de la gente del interior el club es potencia y nosotros lo creemos así, pero la realidad indica que es mucho el esfuerzo para lograr estar ahí. El año pasado trabajé por el club más que nada en área administrativa, control e ingreso de la documentación al Centro Médico Deportivo y notas, entre otras cosas. Y desde que se creó la página de Facebook del club soy quien la lleva al día con más 2300 seguidores. Fueron pocos los partidos que vi pero fue grande la alegría al final. Tanto el presidente Gonzalo “Pepe” Gardil como yo nos perdimos esa ansiada final. Hoy estamos abocados, con el impulso de uno de nuestros principales referentes Alfredo García Montero, al mantenimiento de la cancha, podas, arreglos en sede, y a la expectativa por la definición de la situación que tiene que venir por parte del estado. Reconozco que más allá de habernos coronado Campeones del OFI, nuestro final en el Torneo Minuano no fue el deseado. Tanto en lo deportivo como en el relacionamiento con las autoridades que aún continúan frente a la LMFL. Somos el único club en el departamento en haber llegado a una final del Interior en 1979 y haber salido Campeón del Interior en el 2019, y sin creernos mejores que nadie, creo que no tuvimos el reconocimiento esperado, opacado también por ese final de Campeonato Minuano truncado”.





“DIFÍCIL DE EXPLICAR LO QUE SENTÍ CUANDO ME ENTERÉ QUE ÉRAMOS CAMPEONES”

Por último, Adrián Cano expresó el significado de que tuvo la Copa de Clubes 2019 en lo personal: “Es difícil de explicar lo que sentí cuando me enteré que éramos campeones. Se me vinieron a la mente tantas personas y momentos que durante años viví en el club. Pero más que todo sentí una inmensa alegría por mi hijo Mateo, integrante del plantel, por Gerardo y Andrés, y por todos aquellos jugadores, hinchas, dirigentes y colaboradores con quien más afinidad generé en estos años. Siempre se me vienen a mi mente las palabras de mi abuela Leticia cuando volví a Fray Bentos y me dijo como me gustaría que tu abuelo Abel viera de lo que has sido parte en Minas. Él en vida siempre viajaba en camión al SALUS y le contaba historias de Minas. Junto a mi pareja vivimos la final escuchando de a ratos en Buenos Aires, se nos complicó bastante poder hacerlo por wifi hasta que decidimos apagarlo y esperar a tener noticias. La realidad superó nuestra imaginación en este caso”; finalizó expresando el Presidente de Lavalleja, Adrián Cano.