Junta: Aprobaron llamado a sala de la intendente Adriana Peña

Volvió a sesionar la Junta Departamental de Lavalleja, después de casi dos meses de receso por la pandemia del Coronavirus, y lo hizo en el teatro Lavalleja, en una maratónica sesión que duró casi siete horas. Contó con la presencia de 24 ediles: 2 del Partido Colorado, Luis Carresse y Óscar Fungi; 11 del Frente Amplio (Juan Frachia, Julián Mazzoni, Patricia Pelúa, Gastón Díaz, Zelmar Riccetto, Mauro Álvarez, Ernesto Cesar, Carlos Cardinal, Marta Sotelo, Carina Soria y Gonzalo Suárez) y 11 del Partido Nacional (Pilar Rodríguez, Alcides Abreu, Javier Urrusty, Andrea Aviaga, Daniel Quintana, Eduardo Baubeta, Alexandra Inzaurralde, Alejandro Alba, Pablo Hernández, Edgardo García y Vicente Herrera). Los ediles estuvieron distribuidos en la platea, dos por fila, e intercalados por una fila vacía, todos con tapabocas. La prensa fue ubicada en el primer anillo, y no asistió público.





LLAMADO

Uno de los temas más relevantes de la sesión fue el llamado a sala de la intendente Adriana Peña, realizado por Luis Carresse, para “que informe y comunique hechos políticos y sociales desde que está transcurriendo la pandemia Covid 19”, decía la moción. Agregó el edil en sala que “hay un montón de proyectos presentados, cuál es el presupuesto que hay, cuál es el ahorro de la intendencia y cuáles son los gastos en los días de hoy, y un montón de temas políticos para debatir, lo que se puede hacer en un llamado a sala”, dijo Carresse.





PEÑA IRÁ A LA JUNTA

El presidente de la JDL, Óscar Villalba, informó que la intendente Adriana Peña había solicitado, mediante oficio fechado el 5 de mayo, ser recibida por la JDL “acompañada del director Departamental de Salud, que es su asesor porque ella integra el Comité de Emergencia”, dijo Villalba. La nota dice que concurrirá con “integrantes del servicio de salud de nuestro departamento en vuestra sede el día y hora que se estime pertinente (…) para tratar el tema de emergencia sanitaria”. Agregó Villalba que “esto es un poco lo que ella habló conmigo”.





UNA COSA O LA OTRA

Mauro Álvarez puntualizó que lo que se estaba tratando era el llamado a sala hecho por Carresse y no la solicitud de la intendente Peña. Agregó que para el llamado a sala se necesitan sólo 11 voluntades, y “eso no es problema, pero se le han hecho varios llamados a sala que no ha concurrido la intendente, seguramente hoy queremos preguntar sobre la situación de pandemia y la actuación y situación de la IDL, así como hay ediles que han hecho pedidos de informes que no han sido contestados. Por lo que una cosa es un llamado por la Constitución a sala al intendente y otra es que esta pida venir”. Y propuso discutir “únicamente lo solicitado por Carresse”.





¿CUÁNTOS LLAMADOS SIN RESPUESTAS?

Julián Mazzoni preguntó a la mesa cuántos llamados a sala anteriores hay a la intendente a los cuales no asistió, “porque más allá que todos tenemos sumo interés en tenerla en sala por los temas planteados, hay otros temas por los que la hemos llamado a sala y no ha venido”. “Tenemos que afirmar el papel de la JDL, porque hay un desconocimiento del Ejecutivo hacia el Legislativo. Creo que son varios los llamados, y quiero recordar que el intendente no tiene que pedir permiso para venir a la Junta, lo dice la Constitución y la Ley Orgánica que puede venir en cualquier momento, y participar con voz y sin voto en los debates. Por lo que no es de recibo la nota pidiendo para venir. (…) La relación de la Junta con la intendente está muy resentida porque ha desconocido ella varias veces el llamado a sala de la Junta”.

La secretaria Graciela Umpiérrez dijo que en ese momento no tenían el número de llamados a salas a los que no había concurrido Peña. Prometió tener el número lo antes posible.





TODOS LOS LLAMADOS

Alexandra Inzaurralde manifestó que adhería a las palabras de Mazzoni, pero proponía como moción que la intendente respondiera a todos los llamados a sala tal cómo habían sido realizados, y que se hicieran en diferentes sesiones, “no todos los temas en una misma jornada, tomar el llamado a sala hecho por Carresse pero respetar el orden de los llamados a sala pendiente, y uno por día”.





DEBATE

De ahí en más el debate -con varias intervenciones- se centró en los que estaban de acuerdo en lo que pedían agregar al llamado de Carresse los llamados anteriores y tratar los temas pendientes, y los que consideraban que había que votar el llamado de Carresse. Se coló en el debate si correspondía que viniera con integrantes del servicio de salud departamental o no.





IREMOS VIENDO

Carresse sostuvo su llamado a sala con las mismas características, y señaló que “no podemos decirle que no a la intendente, tenemos que actuar políticamente, tenemos temas que preocupan hoy a la población, y que tiene la necesidad de saber, es lo que está plasmado ahí en mi llamado. Lo que tenemos que hacer es el llamado a sala y que venga la intendente por este tema, y los otros iremos viendo después”.





“NO CORRESPONDE”

Agustín Díaz señaló que el artículo 285 establece “que el intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacer representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva”. Dijo Díaz que ante la mención hecha por Villalba que la intendente, según conversación con ella, vendría acompañada del director de Salud Departamental (Guillermo Riccetto), designado por el Poder Ejecutivo nacional, “o sea está por fuera de la IDL, no se lo puede considerar como funcionario de la IDL -eso no quiere decir que no se pueda habilitar la visita del jerarca-, pero directamente por el artículo 285 no corresponde”.

“LEYÓ EL PENSAMIENTO DE CARRESSE”

Edgardo García dijo que “acá en el teatro, como estamos lejos de los compañeros no podemos hablar y consensuar, por eso voy a dar mi opinión. Tenemos el planteamiento concreto de Carresse, eso es lo que estamos tratando. Lo que expresó el presidente de la Junta, quien dijo que iba a llamar a una extraordinaria, el presidente se debe a la JDL, es miembro de la Junta, no del Ejecutivo. Vimos que la intendente ‘leyó’ el pensamiento de Carresse y en menos de 24 horas mandó la nota, rara coincidencia. También puede pasar que la intendente entre ahora y tengamos que tratar el tema. Acá lo seguro es lo de Carresse, los otros llamados a sala, que algunos tienen muchos meses de hechos y no hubo respuesta, esta noche no los vamos a resolver. Lo que tenemos que hacer como órgano legislativo es votar la moción de Carresse y asegurarnos si la intendente puede venir acompañada de alguien que no es funcionario o asesor de la IDL. Así que lo que hay que hacer es votar la moción de Carresse”.

Finalmente se votó afirmativa la moción de Carresse, por 18 ediles de los 24 en sala.





PREMIO DESPROLIJO

La IDL remitió un proyecto de decreto referido a la creación del Premio Departamental a la Integración, y la Comisión de Legislación y Turno aconsejó aprobar este proyecto con modificaciones realizadas por esta comisión. Quedaría redactado de la siguiente forma: “1) Créase el Premio Departamental a la Integración, con la finalidad de distinguir a toda persona que con cierta o considerada discapacidad o con discapacidad y que a través de su esfuerzo personal haya desempeñado un papel destacado en beneficio de la sociedad. 2) Las solicitudes para otorgar el Premio Departamental a la Integración deberán ser presentadas por escrito y lo podrán hacer vecinos o asociaciones civiles del departamento, legislativo departamental o ejecutivo departamental. 3) Será responsable en esta materia la comisión de Asuntos Sociales, la que informará el mérito de la solicitud. 4) Dicho premio será entregado por el gobierno departamental representado por el presidente de la JDL y el intendente de Lavalleja, o a quienes designen. 5) El premio constará de la entrega de la medalla del departamento, diploma de honor, difusión del mismo en un medio de prensa nacional y todos los medios de prensa departamental. 6) Los mencionados premios se van a entregar anualmente en una acto público al que serán invitadas las máximas autoridades departamentales”.





MÁS PROFUNDIDAD

Carina Soria señaló que “si bien comprendo el mérito y la importancia del premio, quería hacer algunas consideraciones respetando a los compañeros que integran la comisión”. “¿Por qué se elige el nombre ‘Premio Departamental a la Integración’? ¿Cuál es el concepto para plantear ese nombre? Por otro lado se plantea que se le dará a una persona que haya realizado un papel destacado en beneficio de la sociedad. Habla de integración -palabra que se usa mucho cuando se habla de discapacidad-, tenemos que ver de qué lado nos paramos para hablar de integración, por qué integración, por qué inclusión, me parece que hay que darle un tratamiento un poco más profundo para darle al evento lo que se le quiere dar y no caer en ser condescendientes. Se dice con cierta o considerable discapacidad, eso desde el punto de vista técnico no puede ser así, la persona es discapacitada o no es discapacitada, no tenemos cierta discapacidad. Otra cosa que no es clara: ¿Es un destaque en la cultura? ¿En deporte? Pero el fin del premio habla de beneficio destacado para la sociedad. ¿Cuál es el beneficio destacado de la sociedad? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué personas tendrían determinadas características para recibir el premio? ¿Cuál es el jurado para dar ese premio? Todo esto que digo no es para poner palos en la rueda, sino para que se haga con la seriedad que corresponde. Mociono que vuelva a la comisión, y me ofrezco para participar para poder aportar mi experiencia”.





A ASUNTOS SOCIALES

Carresse recordó que “el que presentó este proyecto fue Gustavo Risso en el 2018 o antes, lamentablemente no está para defender el proyecto, pero este proyecto estuvo durmiendo en la comisión de Legislación y Turno hasta que lo pescamos, lo reflotamos, y pienso que debería pasar a la comisión de Asuntos Sociales, es mi moción”.





DEFICIENTE EN REDACCIÓN

Tanto Frachia como Cesar señalaron las deficiencias de la redacción del proyecto. Cesar dijo que “es confusa, no tiene conceptos claros, no se comprende qué quiere decir ‘cierta o considerada discapacidad’, hay un problema serio de redacción, ‘un papel destacado frente a la sociedad’ eso es bastante confuso, indeterminado, y lo de la integración es de graves inconsistencias. Se va a tener que emprolijar, estudiar y definir un proyecto de estas características con más precisión, conceptos que no quedan para nada claros”. Frachia marcó los extremos de “informar en un medio a nivel nacional ¿por qué uno? y a nivel local en todos los medios, ¿por qué todos?”





“YO NO ENTREGARÍA ESTE PREMIO”

Eduardo Baubeta señaló que “siempre he sido cuidadoso de estos temas, porque lo vivo en mi familia, nunca me gustó la separación, es como clase A y clase B, ciudadanos somos todos, cuando concurrimos a los premios jóvenes, o en la Navidad Serrana hay gente discapacitada, no veo por qué entregar un premio específico, por qué tenemos que separar, no hay diferencia, todos somos iguales, desde mi punto de vista, yo no entregaría esto, porque no hay clase A y clase B, nos toca lo que nos toca y así es la vida. Acá se usa la palabra integración, lo importante es integrar, no, no, ya estamos integrados”.

Finalmente se votó pasarlo a las comisiones de Legislación y Turno y a la de Asuntos Sociales.