Marcelo Cantisani, de Minas a Londres, viviendo en forma “light” la pandemia

Primera Página

En tiempos de coronavirus, recorremos las distintas redes sociales, y encontramos a minuanos desperdigados por todo el mundo, viviendo la pandemia, según el lugar geográfico donde los encuentre.

Hemos hablado con coterráneos que viven en España, en Argentina, pero también nos encontramos con un minuano en Londres, Inglaterra.

Nos referimos a Marcelo Cantisani. Muchos lo podrán recordar como empresario del rubro de la vestimenta en Minas, al frente de un comercio muy reconocido como La Meca, con lo mejor de vestimenta para hombres, allá por fines de la década del ’80.





MEDIDAS LIGHT

Encontramos a Marcelo telefónicamente, viajando en un transporte público, regresando a su casa después de la jornada laboral. Consultado sobre como lleva la pandemia del coronavirus, dijo que “las medidas en Londres “han sido muy light”. “Se paró por dos semanas, pero después fue todo normal. El transporte público durante ese lapso se vio con menos aglomeración, pero ya volvió a la normalidad. Hay que empujar para poder entrar, ya que esta vía de transporte es la que más se usa, es más cómoda”.

Dijo que de todas maneras “aún hay muchos restaurantes y oficinas públicas que están cerradas, y por lo tanto hay menos circulación, pero aparte de eso todo está funcionando ahora de manera bastante normal. Referente a las escuelas, cerraron tres semanas antes de Semana Santa, y no se han reabierto. Se podrían abrir en junio. Las clases se manejan actualmente online y lo hacen desde sus casas para no perder mucho rodaje. Incluso a mis chicos, mi señora los tiene estudiando, sobre todo al más grande que vaya aprendiendo el español, porque el inglés ya lo tiene claro. Nosotros en casa no lo dejamos que hable inglés, queremos que hable el español”.





EN INGLATERRA SE PRIORIZÓ LA ECONOMÍA

Cantinsani indicó que en Inglaterra “se ha priorizado más la economía, que siga rodando en forma normal, y se han hecho cosas más que nada por un tema de publicidad, porque el gobierno en sí no lo ha seguido y no ha pedido que se siga tan estrictamente. Ya se empezaron a abrir más lugares a partir de esta semana, se ve más gente en la calle, así que en cuanto a las medidas son muy light, y la prueba es que es el país con más muertos en la actualidad, incluso más que Italia que estaba primero. Es más, es factible que bata el récord”.

Continuó diciendo que “acá no existe ningún tipo de sanción para quienes no cumplan las medidas. Es probable que en este mes de mayo se abran algunos lugares que aún permanecen cerrados. Eso está dentro del plan del primer ministro de Inglaterra, reactivar la economía lo antes posible. Están con la misma idea que Trump, la economía primero, la salud segunda”.





SUS PRIMEROS PASOS EN LO LABORAL

Marcelo vive en Londres desde al año 2010. Emigró desde Uruguay en el 2002, y su primer destino fue Estados Unidos. Luego regresó unos meses a Uruguay en el 2007, y de ahí partió primero a España, hasta que recaló en Londres, lugar donde hoy reside.

Recordó que empezó a trabajar en las canteras con 18 años, renunciando cuando tenía 22 para iniciarse con La Meca.

Comentó que “hoy acá en Londres trabajo en la construcción, en el área de estructuras de hierro y soldaduras. Como quien dice, me reciclé, y sin dudas que me sirvió de mucho lo aprendido en la Escuela Industrial de Minas donde estudié tornería, cosa que después reciclé primero en USA, y después donde estuve en España, Reino Unido y Canadá. Recuerdo que mi viejo trabajaba en las canteras del Verdún, por lo que estudié tornería después de terminar el Bachillerato en el Liceo Fabini. Lo de estudiar tornería surgió porque había posibilidad de entrar en ese sector de las canteras”.

Dijo que “ahora con 53 años recién cumplidos (martes 12), espero retirarme pronto si dios quiere, para dedicarme da algo que tenga trato con el público directamente, que es lo mío realmente, siempre fue eso, donde me siento más cómodo”.





SU VUELTA AL PAGO

Dijo que “en todos estos años he ido muchas veces a Uruguay y a Minas concretamente. Muchas veces, menos de las que hubiera querido, pero sí, cada tanto volvemos al pago. En Uruguay tengo hijos, tengo parte de la familia. Acá en Londres he formado una familia también, tengo a mi esposa que se llama Kenia y es panameña, y tres niños, Gian Anthony (7 años, Londres), Giovanni (3 años, Canadá, provincia de Alberta) y Antonella (19 meses, Londres). De alguna manera puedo decir que he comenzado de nuevo”.

Recordó que “en mi época en Minas traté de hacer lo mejor que pude, siempre intentando darle algo diferente a la gente. Esa siempre fue mi perspectiva cuando comencé con La Meca”.

Tiene recuerdos muy gratos de Minas. “Por diferentes circunstancias tuve que tomar otros rumbos y me ha servido para crecer. Recuerdo los amigos, los de mi niñez, que siguen ahí, que aunque no nos veamos siempre están”.

Desde éstas páginas llegamos con el saludo y el agradecimiento a Marcelo y su familia por los minutos que nos brindaron.





LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Marcelo nos envió traducida una nota sobre el futuro de Inglaterra, publicado el pasado domingo en el London Economic:

“Luz al final del túnel bien podría ser un tren expreso que viene directo hacia nosotros con Boris Johnson Primer Ministro de Inglaterra en el asiento del conductor. El anuncio del domingo de Boris Johnson fue un falso amanecer de un falso profeta. Parece que no ha aprendido nada al entrar en el pierre demasiado tarde de la cuarentena para salvar miles de vidas y tiene la intención de agravar ese error al sacarnos demasiado temprano. Su mensaje confuso fue una confusa confección de ilusiones y sueños optimistas basados más en su necesidad de sacar al país del encierro que en cualquier evidencia real de que es seguro hacerlo.





BUENAS NOTICIAS vs REALIDAD

Éste era un guión escrito hace días, sus escritores estaban menos preocupados por la realidad y más por la necesidad de que el viejo Boris nos diera buenas noticias. Las referencias fantasiosas a "números que bajan bruscamente" no nacen de los datos reales. El 8 de mayo se registró uno de los niveles más altos de infección registrada. Esto no indica que hayamos superado ningún pico, solo que lo mantenemos bajo control en virtud de las medidas de emergencia. De hecho, cifras similares han sido el impulso para que muchos países caigan en el bloqueo en lugar de un salto en la otra dirección. Y un salto es exactamente cómo se pueden describir estos nuevos planes.





QUEDARSE EN CASA POR PERMANECER ALERTA

El mensaje de "quedarse en casa" ahora ha sido reemplazado por una llamada a "permanecer alerta". Todo lo que se supone que debemos mantener alerta parece haberse perdido en la mente de cualquier grupo de locos que se les ocurrió esta tontería. Este fue un mensaje aparentemente cortado y pegado de respuestas similares a las amenazas terroristas, como si todos tuviéramos que estar atentos al malvado virus COVID-19 con una barba y una mochila en la estación del metro.

Entonces, ¿cuáles son las reglas ahora? En gran parte su interpretación. Trabaja en casa si puedes. A menos que no pueda, lo que aparentemente es ahora su decisión. Si va a trabajar, evite el transporte público. Lo que está bien si puedes hacer eso, pero ¿qué pasa si no puedes? Johnson no lo dice. Él alienta el uso de caminar y andar en bicicleta, pero el consejo principal es usar su automóvil. Así que volvemos al estancamiento por la mañana, probablemente aún más si todos se supone que debemos distanciarnos socialmente. Se requiere que los lugares de trabajo sean seguros y proporcionen protección a pesar del hecho de que el gobierno ha hecho bastante obvio que esos materiales son más escasos que un folículo piloso de Donald Trump. Pero, de nuevo, después de comprar cientos de miles de materiales inútiles de Turquía y rechazar numerosas ofertas de compañías del Reino Unido ansiosas por suministrar material a su mercado local, supongo que no será difícil hacer un mejor trabajo del que el gobierno de Johnson ha logrado hasta ahora.