Sindicato policial presentó reivindicaciones al nuevo ministro de Interior

Isaac Carrasco, representante nacional del Sindicato Único Policial del Uruguay (SUPU) y referente a nivel departamental, informó a Primera Página sobre una reunión mantenida por integrantes del sindicato con la comisión que recibe aportes y trata la LUC (Ley Urgente Consideración).

Uno de los temas fue el pedido del SUPU para que el ámbito de la negociación colectiva sea permanente, “de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a lo que aconsejó el Instituto Nacional de los Derechos Humanos”, dijo Carrasco. “Después, otro tema, es que hay muchos policías que son pasados al STIP (subsidio transitorio), y quedan cobrando un 65% en su domicilio, y algunas veces es en acto de servicio o a consecuencia del servicio. Tampoco se están cumpliendo los plazos, ya que hay compañeros que hace más de un año que están de alta del médico tratante, y siguen a disposición de las Juntas todavía sin ser evaluados, lo que perjudica porque están cobrando mucho menos”.

OTROS PUNTOS

Otro de los puntos tratados fue respecto a las custodias de las personas por violencia doméstica. “Se les hizo ver el costo, ya que si bien hay parte presupuestal, el ministro se comprometió en reuniones anteriores con la compra de tobilleras, porque para la custodia de una víctima se precisan seis policías por día. Y a veces las condiciones de trabajo son pésimas, más ahora que viene el invierno, y hay lugares donde no alcanzan los móviles, tampoco los equipos de comunicación, al aire libre, sin agua, sin baño, en zonas de riesgo. No los controlan, no los recorren para ver si precisan algo y en que condiciones están. Es complicado ese tema”.

Continuando con la entrevista a Isaac Carrasco, el gremialista explicó que también se tocó el tema del 1% del Fondo de Vivienda. “Se les hizo ver que si bien el proyecto fue presentado por el sindicato en el año 2014 y no se aprobó, un año después entró en la Ley de Presupuesto donde se aprobó, y a finales del 2016 se reglamentó. Se han hecho pedidos de informes, y hasta el momento lo único que hizo el Ministerio fue realizar dos sorteos el año pasado para compra y refacción de viviendas de los policías. Pero estamos hablando que es mucha plata la que se maneja. Es casi medio millón de dólares por mes, y hay que hacer la cuenta desde el 2017 a la fecha. Consideramos que es un fondo de terceros, es de nosotros, no del Estado, porque justamente se puso en la Ley y es específicamente para eso, para la construcción de viviendas y sacar a los policías de las zonas críticas y conflictos”.





ENTREGA DE KITS SANITARIOS

Mencionó que se han estado realizando distintas recorridas por las distintas reparticiones para ver como estaba el tema de la entrega de tapabocas, guantes, alcohol en gel, etc., “y encontramos bastantes carencias, no solamente en Lavalleja sino a nivel nacional”. “El ministro dijo que había hecho entrega de 36.000 tapabocas, pero sabemos que hay muchísimos lugares donde no llegaron”.

Acotó que “hoy por hoy, la mayoría de los compañeros al igual que la gente civil los han adquirido por su cuenta, pero en Lavalleja estamos con carencias en ese aspecto”.

Consultado sobre si también se entregaban canastas, afirmó que “esa fue otra preocupación que presentamos al ministro, para el caso de que algún policía que resultara con aislamiento por el tema de tener enfermedad de riesgo o tener el Covid-19, que debiera quedar en el domicilio y que dependiera en gran parte del 222, al no poder realizarlo por estar en esa situación, entregarle una canasta, ya fuera en dinero, comestibles o tickets de alimentación. Ese tema está en estudio, pero gracias a dios por el momento no hemos tenido que recurrir a ella”.





DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES