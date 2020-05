Funcionarios de Higiene de la IDL reclaman pago por insalubridad

Primera Página

La comisión de Recepción de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL), integrada por su presidente Andrea Aviaga (Partido Nacional), Julio Fungi (Partido Colorado) e Ismael Castro (Frente Amplio) recibió a un grupo de funcionarios de la IDL que integran el sector de equipos de desinfección y desratización de la dirección de Higiene de la IDL.

La JDL solicitó a los periodistas colocar los grabadores en la sala y aguardar fuera del recinto, a los efectos de cumplir con el distanciamiento establecido en el protocolo COVID-19, igualmente la presidente Aviaga invitó a la prensa a entrar al recinto.

Antes del ingreso a la Junta fue entrevistado Julio Toledo -prosecretario de ADEOM Lavalleja e integrante del grupo de funcionarios de Higiene de la IDL-, quien informó sobre las dos instancias que plantearon en la comisión de Recepción. Toledo estuvo acompañado por Néstor Píriz, Jorge Aparicio, Roberto Alayón y Luis De La Llana.





“NOS SACÓ UN 20% DEL SUELDO”

Toledo señaló que se presentaron en la JDL “porque hace alrededor de 20 días la intendente Adriana Peña por resolución nos sacó un 20% del sueldo que recibíamos por trabajo insalubre. Ella considera que tenemos todo tipo de protección, y no es así. Si vamos a la Ley Nº 670 del Ministerio de Salud Pública, no estamos ni cerca de estar totalmente protegidos, o sea que no hay ninguna razón para no ganar por trabajo insalubre, que es una forma de pago por el riesgo que se corre, no tenemos toda la protección necesaria, porque para eso tendríamos que tener duchas, lavado de ropa y otra cantidad de cosas que no tenemos. Cuando tengamos todo tal vez no nos tengan que pagar el 20% por insalubridad. Lo raro es que la misma intendente Adriana Peña, hace 10 años nos empezó a pagar la insalubridad, y ahora nos lo quita. Y la única explicación que nos da es que nos saca el 20% porque tenemos todos los implementos de seguridad para trabajar, y eso no es así”.





“NO SE NOS ESTÁ PAGANDO”

Los funcionarios de Higiene que se vieron perjudicados son cuatro. Toledo dijo que “hace 10 años que lo venimos cobrando, también este incentivo lo cobran los funcionarios que trabajan como recolectores, los de barométrica y cementerios, no sabemos bien si a ellos se lo sacaron, creo que algunos sí y a otros no. A nosotros cuatro de Higiene no se nos está pagando”.