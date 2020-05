Javier Umpiérrez: “La Luc es una ley que se presenta en forma inconstitucional”

Primera Página requirió en forma telefónica la palabra del diputado frenteamplista Javier Umpiérrez, dialogando sobre diversos temas de actualidad, entre los que se cuenta el estudio en el Parlamento de la LUC (Ley de Urgente Consideración), así como también el manejo por parte del Gobierno central de las distintas medidas para enfrentar la pandemia, y los aportes que plantea el Frente Amplio.

LUC: LEY INCONSTITUCIONAL

Umpiérrez manifestó que “con respecto a la LUC, es claramente una ley que se presenta en forma inconstitucional. Esto es dicho no solo por constitucionalistas afines al Frente Amplio, sino también a representantes del Partido Nacional, Colorado, etc. Evidentemente incorpora una cantidad de temas, en una sola Ley y lo hace en un plazo acotado. Eso como una razón de fondo. Viola el artículo 168 numeral 7, así como la separación de poderes, porque el Poder Ejecutivo, indirectamente se convierte en un legislador, imponiéndole al Parlamento la aprobación de una ley en tiempos reducidos. Esta ley tiene 90 días para su análisis, y evidentemente que 500 artículos no da el tiempo en 90 días para hacer un estudio minucioso. Las leyes llevan un tiempo, primero de información en lo que tiene que ver con organizaciones sociales, con organismos del Estado y privados que dan su mirada sobre las leyes, y este proyecto con un tiempo acotado limita la posibilidad de que se vaya al Parlamento a dar su opinión”.

NO HAY CUESTIONES QUE REVISTAN URGENCIA

El legislador dijo además que “en lo que tiene que ver con el articulado, en realidad no se encuentran cuestiones que verdaderamente revistan urgencia. Puede haber diferentes miradas en cuanto a una ley, pero en realidad no es de urgencia. El Frente Amplio planteó algunas leyes de urgencia con un tema único, como dice la Constitución en el artículo 168, cuando presentó un proyecto de ley que era la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí había un tema único y específico, que era atender la pobreza y la indigencia, y para eso la creación de un Ministerio. Hubo 90 días para discutir ese tema puntual. Pero no la diversidad de temas que propone esta Ley de Urgencia enviada por el Gobierno, donde pretende cambiar radicalmente temas de seguridad, de la ley orgánica policial, del Código de Proceso Penal, en materia educativa hacer transformaciones muy profundas. En lo que es la inclusión financiera, un camino que el Frente Amplio había empezado a transitar, que es muy bueno y el mundo va prácticamente todo por ahí, que es sacar el efectivo de circulación lo máximo posible, cuidar el lavado de activo, que las transacciones sean seguras, donde se había logrado bajar el IVA por ese mecanismo, en definitiva, una cantidad de fortalezas muy importantes”.

Comentó sobre el mismo tema que “en materia agropecuaria nos traen modificaciones. Se modifican siete Códigos. El de Proceso Penal, el de la Niñez y la Adolescencia, Rural, Civil, General del Proceso, y de Comercio, siete Códigos modifica de un saque esta LUC”.

Continuando con la entrevista al diputado Javier Umpiérrez, éste fue claro al indicar que “en lo que tiene que ver con algunas cuestiones que tiene que ver la ley, el Uruguay ya resolvió mediante el voto, lo que es algunos caminos con respecto, por ejemplo, con la seguridad. Ya el pueblo le dijo que no al planteo de Vivir sin Miedo que llevó adelante Larrañaga, donde ponía algunas modificaciones. Ahora se vuelve a insistir por medio de la LUC, los parlamentarios ignoran lo que el pueblo votó hace poco tiempo. En lo que tiene que ver con la imputabilidad de los menores, también el pueblo uruguayo laudó en no penalizar a los menores y darle el tratamiento debido en esa materia”.

Enfatizó que “ahora lo que se está haciendo es, casi en una maratón política, donde los Senadores están prácticamente el día entero en reunión, recibiendo como pueden a algunas delegaciones y al Poder Ejecutivo para que expliquen los temas. Ya se han logrado algunas cosas que eran en el proyecto original claramente inllevables, y que le hacen un daño tremendo al Uruguay. En materia de soberanía, de privatizaciones, de quitarle fortalezas al Estado que ha ido logrando, como por ejemplo con Antel, Ancap. Esperemos que esa idea de la desmonopolización de los combustibles sea dejada de lado. Son varias cosas que se vienen estudiando por esa comisión, que esperemos que sean resueltos”.





TEMAS PUNTUALES EN MODIFICAR

Consultado sobre los puntos que la oposición está más firme en modificar, Umpiérrez manifestó que “hay varios en varios temas, pero claramente en materia de seguridad hay que hacer modificaciones profundas, no se pueden llevar algunas de las cuestiones que se vienen planteando. El tema de la legítima defensa y una cantidad de áreas más nos parece que le trae muchas complicaciones al país que soluciones. En materia educativa hay que realizar varios cambios. En cuanto a las privatizaciones, enajenación del Estado, la utilización de privados de la infraestructura del Estado se va a tener que hacer modificaciones. También en áreas protegidas, se quiere implementar una reducción mayor en algo que es muy importante para el Uruguay, incluso para nuestro departamento. Acá tenemos áreas protegidas muy importantes y eso se quiere liberalizar. En el Instituto de Colonización se quieren tocar algunas áreas y eso nos parece muy graves. Incluso hasta en el área de bienestar animal y la relación con animales domésticos se quieren modificar. Hay una serie de cambios que se quieren implementar, pero principalmente seguridad, educación e infraestructura del Estado de compartirla con privados son temas puntuales que queremos atender”.





DECISIONES ADOPTADAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA

Continuando con la entrevista con el diputado Umpiérrez, nos dio su opinión sobre como ha visto las decisiones adoptadas por el Gobierno temas más puntuales como salud y economía con respecto a esta pandemia, indicando que “en el tema sanitario creo que se han tomado resoluciones acertadas en algunos aspectos. Se ha trabajado con celeridad, dedicación y han tenido resultados que son exitosos. Hoy estamos con pocos casos en relación a lo que pasa en otros lugares del mundo. Lo que creemos que en el tema económico se pueden hacer cosas más en favor de la gente todavía. La gente tiene que ser lo primero, por eso siempre decimos lo importante no es la ley de urgencia, sino la gente y por lo tanto poner todas las energías en resolver los temas de aquellos que están perdiendo el trabajo, el seguro de paro. El cuentapropista se le resolvió con algún ingreso extra por ley que son 6.700 pesos a los que tienen un monotributo social, pero eso claramente no resuelve los problemas de la gente. Hay que inyectar una cantidad de dinero”.





LAS PROPUESTAS DEL FA

Sobre este punto, el representante frenteamplista dijo que “desde el Frente Amplio como oposición hicimos una serie de propuestas a nivel nacional que no fueron contempladas. Por ejemplo, la necesidad de una renta de emergencia, o sea que se le destine dinero a la gente para que de esa manera pueda ir paliando la situación, una renta a cambio de nada. Eso va resolviendo la situación de una cantidad de familias que están muy vulnerables, sino que también retroalimenta el mercado interno, los pequeños y medianos comercios. De esa manera la producción no cae y el país sigue funcionando. Con economía tenemos algunos reparos, de que se podrían haber hecho cosas que ayudaran a resolver este momento bastante jorobado”.





LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LAVALLEJA

La consulta al diputado también fue con respecto al trabajo del Gobierno departamental con respecto a las medidas adoptadas por la pandemia, sobre lo que expuso que “se han implementado algunas medidas sanitarias que van en línea con lo que planteó el Gobierno Nacional y me parece bien, todo el tema de los cuidados, cerrar los lugares públicos y una cantidad de medidas que son acertadas. Ahora hay poca información, o al menos nosotros desde el Frente Amplio pedimos que se nos tuviese en cuenta en el Centro Coordinador de Emergencia Departamental, porque evidentemente tenemos propuestas para hacer. Esto tiene que ser un trabajo de todos los partidos políticos y hemos fracasado. La Intendencia que es quien coordina ese Centro no nos ha llamado, no nos tuvo en cuenta, y eso en realidad nos preocupa. Nosotros hicimos el planteo a la propia intendente para integrar ese Centro Coordinador de Emergencia, y no hubo respuesta. Hay una cantidad de situaciones que se vienen dando, en cuanto a ollas populares e instrumentación de planes o propuestas para dar una mano a la gente, que tiene que estar muchísimo mejor coordinado, y esto no se está haciendo. Creo que hay un debe grande a nivel local del gobierno departamental”.





MEDIDAS INSTRUMENTADAS POR EL MPP

Sobre este tema, Umpiérrez dijo claramente que “los compañeros ediles del MPP (Movimiento de Participación Popular) instrumentaron una cantidad de medidas y propuestas que también, no solo se presentaron en la Junta Departamental y que llevan un proceso de discusión, pero también se le entregó a la intendenta, donde no hemos tenido respuesta”.

Afirmó que “algunos de los planteamientos tienen que ver con la baja de tributos, darle un respaldo a los feriantes, hacer un fondo con los salarios altos de la Intendencia, entre otras. Medidas que no han sido tomadas en cuenta, o al menos no han sido discutidas con nosotros o intercambiadas para ver si se podían mejorar algo, para ver que es lo que se va a implementar o no, y creo que eso es parte del debate político. Nosotros no estamos pidiendo que coincidan con nosotros, sino que estamos haciendo los aportes y solicitando tener una respuesta. Creo que eso es lo mínimo que deben tener los partidos políticos a la hora de intentar resolver los problemas grandes que tiene la gente, y eso no lo estamos visualizando por parte de la Intendencia de Lavalleja, que es quien lleva adelante las acciones, que en realidad no vemos que sean efectivas o productivas. Vemos mucha gente con problemas, que nos golpea la puerta, nos llaman al teléfono permanentemente y ahí hay que dar respuestas. Son personas que estaban acostumbradas a resolver su plato de comida, sus problemas económicos, porque su economía funcionaba bien, y porque el consumo que tenía la gente le daba para vivir por la propia. Al recluirse todo el mundo en su casa, al no haber consumo, esa gente cae en primera línea, pero no es de recibo ese golpe político que se quiere dar, cuando dicen las cosas no son como decía el Frente Amplio y hay 400.000 personas en la pobreza. No, no era que estuvieran en la pobreza, la cuestión era de que vivían de lo que la economía y su funcionamiento iba teniendo, y de esa manera iban logrando resolver su situación”.





PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS POR EL MPP

Finalizando la entrevista, Umpiérrez informó que “presentamos como MPP a nivel nacional 7 proyectos de ley. Dos los impulsamos desde la Diputación del departamento de Lavalleja. Esos proyectos tienen que ver con el hecho de paliar rápidamente esta situación, que apuntan a renta básica, eliminar los despidos, control de precios, una serie de propuestas que planteamos desde el Frente Amplio al Gobierno Central, para atender y ahí es donde pensamos que está lo urgente, en resolver los problemas de la gente”.

A continuación compartimos lo medular de los siete proyectos de ley presentados por el MPP:





1.- Trabajo y Relaciones Laborales

Se limitan los despidos en el contexto de la crisis sanitaria por 180 días. En caso de incumplimiento, la indemnización por despido será el doble de lo normal y podrá acumularse con la que eventualmente en cada caso correspondiera por indemnización por despido especial, la misma protección rige para trabajadores con vínculo con el Estado.

Se suspende el cómputo de plazos para reintegro de la trabajadora luego de la licencia maternal, en casos donde se recomienda que la misma permanezca en su hogar más allá de su finalización. Rije, aunque con pequeñas diferencias, tanto para trabajadoras públicas como privadas, como para uno de los padres y madres adoptantes.

Se suspenden por el plazo de 180 días los términos de prescripción de los créditos laborales comprendidos en la ley 18.091 de 7 de enero de 2007, medida totalmente necesaria dentro del marco de suspensión o afectación de actividades de organismos públicos relevantes como pueden ser el MTSS y el Poder Judicial.





2.- Servicios Públicos Básicos: tarifas y cobertura

Suspensión de los cortes de suministro de servicios de agua, luz, telefonía e internet a usuarios residenciales así como a los usuarios no residenciales, que en la redacción del proyecto se detallan. Plantea la exoneración del pago de los servicios mencionados a las familias beneficiarias de una serie de programas del Mides.

Adicionalmente se incluye la habilitación de un bono para todos los clientes de ANTEL como forma de garantizar el acceso a servicios de internet tanto en dispositivos móviles como en los hogares.





3.- Tarjetas de Crédito

Otorga a los titulares de tarjetas de crédito que acrediten haber sido despedidos, enviados al seguro de desempleo o padecido una pérdida sustancial de sus ingresos, a partir del estado de emergencia nacional sanitaria, la facultad de acceder a un régimen de pago de las deudas referidas, hasta en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera en el mes de julio de 2020. Dicho régimen no generará recargos, intereses, multas o penalidades de tipo alguno y que no se podrá modificar la calidad y antecedentes crediticios de quienes se amparen en la misma.





4.- Vivienda

Establece un plazo de moratoria de seis meses a partir del 1° de abril para los deudores de alquileres y se permite el pago de los alquileres en cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Se solicita al Poder Ejecutivo que establezca un subsidio económico que contemple la pérdida económica de los arrendadores cuya única o preeminente fuente de ingresos económicos provenga de los alquileres que dejará de percibir por el plazo de moratoria.

Se atiende la situación de huéspedes de pensiones, quienes son expulsados sin garantías procesales mediante procedimiento policial, suspendiendo los mismos.

Se establece la prohibición de realizar intimaciones e investigaciones penales por delito de usurpación contra sectores de la población con vulneración de derechos, hasta tanto no se brinde una solución provisoria de alojamiento por parte del Estado a las familias.

Se establecen medidas para aliviar la situación de los deudores hipotecarios, con garantías para las familias, tanto de acreedores de instituciones públicas como privadas.





5.- Expendio de medicamentos

Dispone, en forma excepcional, la implementación de tres medidas concretas que faciliten a la población el acceso a los medicamentos, evitan la circulación de la población de riesgo de contraer COVID-19 y apoyen la medida de aislamiento en los hogares.





6.- Medidas sanitarias para evitar la propagación del virus

Se propone bajo determinadas garantías, que las personas permanezcan en sus domicilios y residencias.





Introduce una modificación en el delito de Violación de las disposiciones sanitarias a los efectos de evitar las dificultades de aplicación y las falencias que contenía la norma prevista originalmente por la ley 9155 (que establecía un delito de peligro abstracto).

Establece los insumos con los cuales deberán contar en forma obligatoria, en su lugar de trabajo, elementos de protección personal contra el COVID 19: tales como guantes, alcohol en gel, máscaras, tapabocas, jabón y agua de libre disposición.





7.- Fijación de precios máximos en productos de higiene y de alimentación

Se lista la fijación de precios máximos de venta de los productos alimentarios que integran la canasta básica familiar, y del alcohol en gel, alcohol rectificado, mascarillas, tapabocas, guantes sanitarios, jabón de tocador de cualquier tipo, pañuelos descartables, hipoclorito de sodio y todo otro artículo sanitario que se estime coadyuvante a paliar la pandemia del COVID-19.