Brote del síndrome de Kawasaki pone en alerta a la pediatría mundial

CORONAVIRUS

por Richard Muniz

El Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) ha detectado nuevos síntomas inflamatorios que afectan a niños de todas las edades y que podrían estar relacionados con el coronavirus. Las autoridades sanitarias de ese país explican que ha habido un aumento creciente de niños que presentan los síntomas más graves de la COVID-19 además de dolor abdominal, diarrea y vómitos, señales que requieren cuidados ya que causan fiebre.

El hecho está siendo investigado ya que se han referido casos tanto en el Reino Unido como en Bélgica, Francia y España. Los expertos apuntan que presentan signos parecidos a los que se dan en el llamado síndrome de Kawasaki, enfermedad que afecta también principalmente a los niños y que les causa inflamación (hinchazón y enrojecimiento) en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, pudiendo afectar a cualquier tipo de vaso sanguíneo, incluidas las arterias, las venas y los capilares. No se conoce qué causa este síndrome, pero sí los síntomas que produce.

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD KAWASAKI

Los adolescentes que padecen esta enfermedad suelen tener fiebre alta que dura más de cinco días, hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, picazón en la sección media y en la zona genital, labios rojos, secos y partidos, lengua hinchada y enrojecida, palmas de las manos y plantas de los pies rojas e hinchadas y ojos enrojecidos. No existe una prueba para esta afección, son los signos y síntomas los que permiten diagnosticarla. Por tanto, la enfermedad de Kawasaki no puede prevenirse, pero la mayoría que quienes sufren la enfermedad se recuperan por completo y apenas se han dado complicaciones posteriores. Los síntomas que provoca la enfermedad de Kawasaki tienen semejanza con esta nueva patología que se ha descubierto en niños y que se está investigando si tiene relación o no con el coronavirus, puesto que se ha dado tanto en casos que han dado positivo por COVID-19 y en otros cuyo resultado ha sido negativo.

CAMDEL: DIAGNOSTICO Y VISIÓN DE SITUACIÓN

Por ser un tema de interés social que se instala en el marco de la pandemia del COVID19 que afecta a nuestro país, Primera Página se contactó con el doctor Luis Castro, pediatra, intensivista infantil, neonatólogo y coordinador de CTI de CAMDEL, quien agradeció “esta oportunidad que nos dan para favorecer la comunicación entre el equipo de salud local y la población, sobre todo en este momento de tanto estrés social”. “A modo de resumen podemos decir que la enfermedad de Kawasaki es muy poco frecuente, que fue descrita por primera vez en el año 1967, por el Dr. Tomisaku Kawasaki en Japón. Afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años. La causa de esta patología es desconocida hasta el momento, aunque se ha intentado vincular con agentes infecciosos y también se ha buscado un origen genético. El mecanismo más aceptado a la fecha, sería que un agente (aún no identificado) ocasiona una alteración en el sistema inmunológico de un paciente genéticamente predispuesto, lo que genera el cuadro clínico de la enfermedad”.

“Ésta se caracteriza por una vasculitis (inflamación de vasos sanguíneos) de pequeño y mediano tamaño, fiebre de cinco días o más de evolución, eritema en piel, conjuntivitis sin exudado, edema o eritema en extremidades, lesiones bucales y adenopatía cervical”, acotó.

EXPERIENCIA Y CONSIDERACIÓN

Para el médico, el diagnóstico se basa en criterios clínicos “ya que no hay ningún examen paraclínico que la pueda identificar aisladamente y el tratamiento se realiza en base a inmunoglobulina y acido acetilsalisílico. Respecto a esta enfermedad, si bien es muy poco frecuente, en nuestra institución hemos atendido pacientes con esta patología con resultado muy positivo. Respecto a las noticias que la vinculan con la enfermedad COVID 19, no está suficientemente aclarado si sería una enfermedad de Kawasaki bien definida o una entidad parecida, el Síndrome de Shock Tóxico. Dado la variabilidad y la velocidad con que nos llega la información, nos mantenemos en contacto para responder nuevas inquietudes respecto a este tema o analizar los temas que consideren”, finalizó Castro.