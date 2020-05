Federación de Municipales se reunió con el Congreso de Intendentes

Primera Página

Se realizó hace unos días una reunión entre la Federación Nacional de Municipales y el Congreso Nacional de Intendentes, para dialogar sobre temas que tienen que ver fundamentalmente con el protocolo para la vuelta a las tareas.

Según explicó Julio Marmolejo, presidente de ADEOM Lavalleja a Primera Página, mantuvieron una reunión a través de la plataforma digital Zoom (un programa que permite tener reuniones entre varias personas, por videoconferencia a travéz de internet), entre la Federación y el Congreso. “La Federación tiene la presidencia de ADEOM Salto, y como secretario general estamos nosotros, mientras que Daniel Urquiola está en representación del Zonal Este. El tema que se trató fue de trabajar juntos en un protocolo de vuelta a las actividades. Este protocolo se debería haber hecho hace tiempo. El 19 de marzo pasado, la CONASAT (Comisión Nacional Salud y Trabajo) instó a las administraciones municipales y a las empresas en general a trabajar en conjunto con los sindicatos como representantes de los trabajadores, y recién aquí estamos tratando de tener un protocolo”.





PROTOCOLO GENERAL DESESTIMADO

Marmolejo afirmó que en la Federación Nacional de Municipales tienen un protocolo, “y se lo vamos a presentar al Congreso de Intendentes”. “Fue elaborado por nuestros técnicos previsionistas de ADEOM Lavalleja, cosa que es un orgullo para nosotros, el hecho que el protocolo de la Federación Nacional de Municipales vuelta al trabajo después de la pandemia, haya salido de nuestro sindicato”.

Reconoció que en ese tema no avanzaron mucho. “Quedamos trabajando en conjunto, se va a formar alguna comisión. Pedimos por parte de la Federación de Municipales que se tratara de implantar un protocolo general en todas las Intendencias del país, cosa que fue desestimado por nuestra intendenta, porque por las autonomías que los ampara, no se podría llevar a cabo. Lo cierto sería que cada Intendencia optará por el mejor protocolo y seguirá trabajando en él. No sabemos el protocolo que tienen los intendentes en cada comuna”.





ES TARDE PARA ARMAR EL PROTOCOLO

El dirigente sindical informó que tuvieron una reunión bipartita de seguridad e higiene del con la parte de la administración, “y les presentamos nuestro protocolo, que es el mismo que vamos a presentar ante el Congreso de Intendentes”. “La administración tiene su protocolo, y ahora el próximo martes vamos a tener la próxima reunión con la administración en la bipartita, para unificar criterios, o trabajar en algunos puntos que tenemos diferencia en el protocolo”.

Reconoció que “es un poco tarde para armar ese protocolo porque ya todos los compañeros están en sus puestos. Únicamente no lo han hecho los compañeros que están en la franja de riesgo como son los mayores de 65 años, pacientes oncológicos, con problemas cardíacos, respiratorios o de diabetes. Vamos a tratar que ese protocolo que hicimos en ADEOM Lavalleja llegue a todas las Intendencias y a todas las Juntas Locales en el interior, donde están los compañeros que son los más desamparados”.





SIN REUNIÓN CON LA INTENDENTA

El sindicato no ha tenido ninguna reunión con la intendenta Adriana Peña, Marmolejo “desde antes que empezó todo esto”, agregó. “Tuvimos esa reunión con el cuerpo de seguridad e higiene de la Intendencia solamente”.

Hace pocos días, se sospechaba que un funcionario municipal podía ser un caso positivo de Covid-19, pero afortunadamente el test salió negativo. Según Marmolejo, en este caso el sindicato actuó “responsablemente”, “informando de la situación del mismo para que el resto de los compañeros se cuidara. Vimos en la prensa algunas afirmaciones del director de Higiene, donde nos trató de irresponsables por haber denunciado ese caso. Nosotros siempre actuamos con responsabilidad”.





Respuesta pública

Días atrás, el Sindicato en conferencia de prensa mostró preocupación por la vuelta a las tareas municipales sin protocolo, además expresó falencias que hacen a la falta de higiene y seguridad en varios sectores.

También expresamos que teníamos un compañero aislado esperando resultado de análisis COVID 19. En ese momento consideramos importante la información. A esto, el director de Higiene de la IDL, en nota a la prensa, expresó que nuestro Sindicato genera alarmas e intenta minimizar el contexto, generando ante la opinión pública una actitud irresponsable del gremio ADEOM. A varios días de esos hechos, tenemos que expresar que nuestra actitud ha sido sumamente responsable con quienes representamos y también con la comunidad toda.

En plantas N°1 y N°3 aún seguimos esperando solución a varios de los planteos mencionados anteriormente. ¿Cómo se explica? Ante el anuncio de registro de temperatura a través de la tecnología láser a funcionarios y público en general, durante ese control el Sindicato fue advertido por irregularidades, las que pudimos constatar por varios días, que ante el registro de temperatura el aparato no funcionaba, advirtiendo a las autoridades correspondientes que a muchos compañeros les marcaba 29.5 grados, por lo tanto no hubo garantía ninguna hasta la fecha de ese control.

Entonces… ¿Esto cómo se llama Sr. Director?

