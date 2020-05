Blanca Olivera: “Somos pocas las mujeres que llegamos a mandos superiores”

Primera Página

CON LA JEFA DE POLICÍA DE LAVALLEJA

Primera Página dialogó con la jefe de Policía de Lavalleja, comisario mayor (retirada) Blanca Olivera, sobre diversos temas relacionados a la seguridad, al trabajo y objetivos que tiene por delante en su gestión.

Olivera es la única mujer jefa de Policía en el país. ¿Es difícil ocupar este cargo, y más siendo mujer? Olivera dijo que se siente “muy orgullosa” de ser la primera jefa de policía de Lavalleja, “y doblemente honrada en ser la única mujer del país designada”. “Reconozco que siendo mujer toda carrera jerárquica plantea dificultades, y siendo policías, donde la equiparación de género ha sido paulatina, somos pocas las mujeres que llegamos a mandos superiores”.

Reconoció que “como policía siempre asumí responsabilidades, me gusta hacerlo y esta actitud me ha valido para la vida. Además sabemos que es una responsabilidad la de ir marcando el camino para futuras generaciones”.

EVALUACIÓN

Su evaluación en el corto período que ha estado al frente de la Jefatura de Policía de Lavalleja ha sido “buena”. “Encontré recursos humanos muy capaces en todos los grados, lo que me permitió conformar un equipo de trabajo con experiencia, compromiso y responsabilidad. Este comando asumió en marzo y ha tenido que atender temas propios de seguridad ciudadana, además de los concernientes a la emergencia sanitaria COVID-19 que nos muestra una realidad modificada por las circunstancias”.

Por otro lado, según Olivera, las necesidades más importantes que tiene hoy la Jefatura de Policía de Lavalleja “no escapan a la realidad de todo el Ministerio del Interior”.

Continuando con la entrevista a la la jefa de Policía de Lavalleja, Crio. Mayor (R) Blanca Olivera, y consultada sobre los resultados obtenidos en los primeros operativos masivos realizados en los primeros días de marzo pasado, informó que “si bien estos operativos se lanzaron oficialmente con la visita del ministro en el mes de marzo, ya se venían realizando desde el primer día de nuestra gestión. Se han desplegado por todo el departamento en mayor o menor número y bajo distintas modalidades de control, tanto en ciudades como en rutas y caminos. En estas primeras semanas con el incremento dispuesto para procurar desalentar la circulación de personas por la Emergencia Sanitaria COVID-19, al igual que por el pago de pasividades o prevención del delito. Más allá de esto creemos en la efectividad de los controles porque han dado muy buen resultado”.





DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Seguidamente, preguntamos a la jerarca policial del departamento, sobre si ha existido aumento de las denuncias por violencia de género con la cuarentena. Según Olivera, “en este departamento no se ha visualizado aumento de denuncias a nivel policial. Se han mantenido los índices y actuaciones sobre casos que ya se venían trabajando”.

En cuanto a la situación que vive la Policía en el interior del departamento, tanto a nivel de localidades como de zonas rurales, enfatizó que “las situaciones se centralizan principalmente en las localidades con mayor población”.

Recordó que “en nuestro departamento no hay Seccionales policiales cerradas. Sí destacamentos que por motivos que no vienen al caso fueron cerrados o donados como el caso del destacamento de Estación Solís donde se ubicó una Policlínica, y otros se mantienen con recorridas”.





LOS ABIGEATOS

También consultamos a Olivera sobre el tema abigeatos, y las estrategias nuevas para combatir este flagelo, a lo que respondió que “las estrategias como tales se manejan a nivel de la unidad. Se ha notado un leve ascenso y gracias a las nuevas directivas impartidas se ha logrado

remitir a la justicia a autores de este delito, como el caso que se dio en José Pedro Varela con la condena de dos personas a las que se les incautaron tres lanares faenados”.





LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Más adelante, en la entrevista con Blanca Olivera, preguntamos sobre el trabajo de hoy en día en el departamento en la lucha contra el narcotráfico. Para Olivera, “el concepto de narcotráfico no es aplicable a nuestra ciudad”. “Sí podemos hablar de microtráfico y conexiones de quienes ofician de distribuidores con organizaciones nacionales”.

¿Existe una política policial del cierre de bocas de venta de drogas, y sigue habiendo disputas por terreno o zonas de venta en el negocio de la droga? Olivera dijo que “el Ministerio del Interior desarrolla estrategias para el control de comercialización de estupefacientes y sustancias ilícitas a todos los niveles. Nuestro departamento no está ajeno a ese flagelo y mediante la articulación con la Brigada Departamental Antidrogas trabaja constantemente en el combate al microtráfico y articula acciones con otras brigadas para el control de circulación de vehículos que transportan droga”.

Acotó que “en nuestro departamento no existieron ni existen en la actualidad elementos de prueba que sugieran que haya disputas por zonas de venta en el negocio de la droga”.





LOS PATRULLAJES EN MINAS

Olivera fue consultada sobre los resultados que dan los continuos patrullajes que vemos en barrios de Minas, indicando que “el objetivo principal de los patrullajes es la disuasión y prevención, pero no amedrentar, porque cuando un ser humano amedrenta a otro, le causa temor o miedo y esa no es la función de la Policía. En los últimos días hemos acudido sí a exhortar a los ciudadanos a agotar las medidas de autocuidado debido al decreto de Emergencia Sanitaria COVID-19, pero eso no implica que la población se sienta atemorizada por esa acción”.





RECEPTACIÓN

Un tema siempre candente es la receptación. Si alguien roba es porque tiene donde colocar el robo. Se dice que nunca es en el mismo lugar la compra de productos de robos ¿Cómo se controla? ¿Es tan así?. Sobre estos puntos, Olivera dijo que “cortar con la cadena de comercialización de objetos de origen ilícito es responsabilidad de todos. Nuestra Policía realiza un esfuerzo para aclarar los hurtos y remitir los autores a la justicia, pero son los ciudadanos que adquieren esos artículos también responsables de que ese circuito continúe activo. Queremos incorporar en aquellos ciudadanos que adquieren objetos de otros ofrecidos a un precio infinitamente menor dada su procedencia, que esa acción también fomenta este tipo de delito. Para que logremos convivir en una sociedad segura, debemos empatizar con aquellas personas que han sido vulneradas en sus derechos perdiendo un bien ante quienes hacen de esta actividad su forma de vida, comercializándolos”.





LA ESCUELA DE POLICÍA

Sobre el final de la entrevista, consultamos a la Jefa de Policía sobre si la Escuela de Policía está funcionando. Indicó que “la Escuela Departamental de Policía funciona durante todo el año y actualmente estamos a la espera que se levanten las medidas sanitarias para poder realizar cursos presenciales. Más allá de eso, su personal se encuentra abocado a la articulación de pruebas de pasaje de grado on-line para los funcionarios que se anotaron en los mismos. Los instructores son en su mayoría de nuestra Jefatura y en algunas materias de la Dirección Nacional de Educación Policial”.

En cuanto a si existe una política dirigida a que los propios policías que hacen una formación básica, luego puedan seguir una carrera en la Escuela Nacional de Policía, comentó que “aquellos policías que ingresan con el grado de agente pueden ascender hasta el grado de suboficial mayor y seguir su carrera en la D.N.E.P realizando los pasajes de grado correspondientes”.