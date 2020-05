Junta: Carresse reclamó que la Junta integre el Comité de Emergencia

Primera Página

La Junta Departamental de Lavalleja (JDL) volvió a sesionar el miércoles, ahora en el teatro Lavalleja. El viernes Primera Página publicó un informe sobre algunos de los temas tratados. En esta edición se continúa con Asuntos Previos, Asuntos Entrados y otros dos puntos del orden del día.





ASUNTOS PREVIOS

Daniel Quintana solicitó la colocación urgente de una garita en el vertedero de basura de José Pedro Varela para el funcionario que controla dicho espacio, ya que está a la intemperie; y una o dos lomadas en la calle Rubén Pérez en el sector Sur y colocar señales de tránsito.

Julio Fungi solicitó a pedido de vecinos de la calle Silvestre Blanco -entre Brígido Silveira y Batlle y Ordóñez- la limpieza y profundización de las cunetas; arreglo de calle en Silvestre Blanco esquina Treinta y Tres, está intransitable, se han hecho arreglos de emergencia que han tenido poca duración, por lo que solicitan se estudie y se haga efectiva una solución definitiva; arreglo de calle Lavalleja entre Rondeau y España, está en pésimo estado; a pedido de vecinos de Arostegui casi Roosevelt que se coloque una chapa faltante en la garita. Vecinos de Cerro de las Pitas y Pérez Fourcade solicitan reparación de la boca de tormenta; informe a la IDL sobre la existencia de predios propiedad de la comuna, en seccional 1ª, incluyendo superficie y ubicación. Recordó que el 3 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. “Por este motivo el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, a través de su secretario general Luis Carresse, hizo llegar una salutación a los medios del departamento. Reivindicamos la importancia de la libertad de prensa en pos de la democracia. De acuerdo a un ranking publicado por Reporteros Sin Fronteras, Uruguay ocupa el primer lugar en América en cuanto a libertad de prensa, y el lugar 19 en el mundo”.

Juan Frachia destacó la importancia de estar sesionando la JDL en el teatro Lavalleja, después del receso, y pidió que a través de la Junta se invite al director de Salud Departamental, Guillermo Riccetto, para conocer de primera mano las precauciones y cuidados respecto al coronavirus. Felicitó al ejecutivo departamental y solicitó que este le informe sobre la audiencia pública de Villa Serrana, con los aportes de los vecinos, cómo quedó redactado el Plan Villa Serrana. Pidió informe de las calles que se van a continuar en la trama urbana en el Plan Local de Minas.

Alcides Abreu recordó que el 30 de abril se conmemoró el Día del Trabajador Rural, y quiso hacer llegar a todos los trabajadores rurales su saludo. Señaló que el 18 de mayo es el Día del Ejército Nacional, y pidió hacer llegar su saludo a las dependencias militares.

Luis Carresse dijo estar “muy contento de estar en el teatro Lavalleja, el que fue reabierto durante la gestión del intendente Librán Bonino (1985-1990) lo que para los colorados tiene un significado mayúsculo”. Recordó que el 18 de abril se cumplieron 32 años de la apertura del primer CAIF de Uruguay, en Salto, en 1988, bajo el gobierno de Julio Sanguinetti, su objetivo fue promover los derechos de los niños, garantizar su protección desde su nacimiento hasta los seis años. Señaló que le parecía importante “remarcar las obras que han hecho evolucionar a nuestro país”. Solicitó que se estudiara corregir la normativa del Comité de Emergencia, ya que allí no tiene presencia la JDL, que es el órgano de contralor en el comité. “Es de vital importancia que se cuente con un edil, no estoy diciendo que sean uno de cada partido, me parece que tiene que ser el presidente de la Junta como representante de todo el cuerpo, exhorto a la intendente que contemple esta propuesta”. Agradeció a “un montón de personas por la solidaridad, son verdaderos héroes anónimos, que hoy están brindando ollas populares por todo el departamento, hay gente que no quiere ser nombrada lo que marca el espíritu solidario y de humildad con que lo hacen y suplen carencias alimenticias que está teniendo el país”. Pidió que se los nomine para el reconocimiento que entrega la JDL que es “El Poblador Destacado”.

Alexandra Inzaurralde dijo estar “congratulada de volver al camino de poder contribuir para el departamento y hacerlo aquí en el teatro Lavalleja, el que fue remodelado durante la gestión del intendente Herman Vergara”. Se refirió a la emergencia agropecuaria declarada por el Poder Ejecutivo nacional, siendo Lavalleja una de las zonas afectadas, y se manifestó sobre lo expresado por el supervisor del Departamento Agronómico del Banco de Seguros del Estado, donde afirma que en los años 2008 y 2009 afectó los campos y en especial a la ganadería, y que no existía un seguro disponible para esa actividad, carencia que intentó paliarse con un seguro que fue una experiencia piloto, y que se extendió hasta el 2018, “por lo que hoy no existe este seguro”, y dijo que sería de sumo valor reeditar esa propuesta. Se refirió a las residencias u hogares de ancianos que en Lavalleja serían un 15% las que estarían por debajo del umbral de respeto a los derechos humanos, y que ante la pandemia del Covid19 son los más afectados. Recordó que el 10 de agosto de 2016 pidió informes sobre este tema a MIDES y al Ministerio de Salud Pública y nunca contestaron.

Ernesto Cesar manifestó que vecinos de la intersección de las calles Belloni y De La Llana manifiestan preocupación porque hace más de un año se padecen las consecuencias de la ejecución de una obra pública sanitaria, “la que es necesaria” dijo, pero hace demasiado tiempo que está en ejecución y ocasiona trastornos medioambientales. Se refirió a la situación de la pandemia Covid 19 en Uruguay y en todo el mundo, lo que será publicado en nota aparte.

Edgardo García destacó la importancia de que la JDL volviera a sesionar. Señaló que hay otras juntas del país que no lo están haciendo. Pidió que se tuviera en cuenta por la IDL a las empresas de ómnibus turísticas de Lavalleja, dada las pérdidas que han tenido producto de la pandemia, y que se les exonere la patente de rodados de sus unidades.





RECORDATORIO

Finalizado Asuntos Previos, se recordó a los referentes políticos recientemente fallecidos, Luis Alberto Méndez Goró y Felipe Michellini.

Andrea Aviaga, Edgardo García, Alexandra Inzaurralde, Óscar Fungi, Luis Carresse y Ernesto Cesar se refirieron al exedil Luis Alberto Méndez Goró. Seguidamente Marta Sotelo y Ernesto Cesar se refirieron al exdiputado Felipe Michelini. Luego de las palabras recordatorias se hizo un minuto de silencio.





ASUNTOS ENTRADOS

Pablo Fuentes presentó renuncia al cargo de edil de la JDL, a partir del 4 de marzo de 2020. Fue aprobada por unanimidad.

Mauro Álvarez y Carlos Cardina l solicitaron incluir en el orden del día de la sesión su propuesta de que la JDL exhorte al gobierno nacional y en especial al Poder Ejecutivo dejar sin efecto las medidas de aumento de tarifas públicas y cambios en la devolución del IVA ante compras con tarjetas de crédito y débito automático. No fue aprobado.

Alexandra Inzaurralde y Andrea Aviaga solicitaron incluir en el orden del día de la presente sesión el tema “Designación de alcaldes por renuncia del titular en dos municipios”. Fue aprobado por mayoría.

Asesor Jurídico remitió informe referente a denuncia penal de la JDL sobre la gestión del exintendente Alfredo Villalba, comunicando que el trámite sigue en vista al Ministerio Público y Fiscal desde setiembre de 2019.

Villa Serrana S.A. remitió copia de la respuesta enviada al licenciado Carlos Oggero referente a solicitud de prórroga del plazo para recibir comentarios y/o sugerencias al ordenamiento territorial de Villa Serrana.

DINAMA remitió notificación de proyecto de forestación presentado por TMF Uruguay Administración de Fondos y Fideicomisos S.A para Fideicomiso Financiero Forestal Terraligna, en establecimiento El Cónsul, padrón Nº 913 de la 9ª Sección de Lavalleja.

Congreso Nacional de Ediles comunicó que efectuó un depósito de 500 mil pesos en cuenta BROU a nombre del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) para ser destinado a atender la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

Junta de Paysandú remitió moción presentada por varios ediles referente a “Símbolos patrios adulterados por la nueva administración”, 9 de marzo de 2020, a la que se dio lectura en sala a pedido de Julián Mazzoni.

En la moción expresan: “El 1º de marzo llamó profundamente la atención ver a uno de nuestros símbolos patrios alterado en su diagrama, nada menos que en el distintivo de la página de Presidencia, el nuevo gobierno que asumiera recientemente nos sorprende con un escudo nacional apócrifo, donde los colores de sus cuadrantes así como su corona de laurel y el lazo que la contiene fueron adulterados. Recordemos que nuestros símbolos nacionales nos representan a todos y constituye un delito adulterarlos, romperlos, pintarlos y hasta lavarlos. Lamentablemente se comete ese error apenas asume el nuevo gobierno.

Desde la Junta Departamental de Paysandú rechazamos enfáticamente este atropello y reclamos a los responsables se disculpen ante la ciudadanía de tal arbitrariedad, que queremos creer que fue por error o ignorancia.

El escudo se deberá representar siempre de la forma siguiente: 1) un óvalo dividido en cuatro cuarteles y coronado por un sol. 2) una balanza como símbolo de la igualdad y la justicia colocada sobre un esmalte azul en el cuartel superior de la izquierda. 3) en el cuartel superior de la derecha el Cerro de Montevideo como símbolo de fuerza y campo de plata. 4) en el cuartel superior de la inferior de la izquierda un caballo suelto como símbolo de libertad en campo de plata. 5) en el cuartel inferior de la derecha un buey como símbolo de abundancia. 6) dicho óvalo será orlado por dos ramas, una de olivo y otra de laurel unidas en la base por un lazo, azul celeste. El sol que corona el óvalo se configurará dibujándose el disco con una cara, debiéndose ver los ojos y la nariz solamente; de dicho disco saldrán siete rayos en forma de punta de lanza; de entre éstos saldrán otros seis rayos dibujados en forma tal que parezcan llamas de fuego; el disco y los rayos referidos se harán con oro bruñido o pulido”.

Junta de Paysandú remite las palabras pronunciadas por la edil Rosanna Cabilló, sobre “Participación de la Comisión de DD.JJ., Equidad y Género en la presentación del “Observatorio de DD.HH. Igualdad y No Discriminación”. Remitió las palabras vertidas por el edil Francisco Gentile referente al “Reconocimiento al Instituto Nacional de Colonización”.

Concejales de José Pedro Varela remitieron copia de nota enviada por la intendente Adriana Peña ratificando el error de nominación del alcalde realizado por la Junta Electoral de Lavalleja.

Mauro Álvarez remite copia de las 16 propuestas elevadas al ejecutivo departamental para el abordaje integral de la situación sanitaria que atraviesa nuestro país.

Violeta Juárez presentó copia de recurso de reposición y apelación en subsidio presentada por Loderán Vera.

Julián Mazzoni solicitó informe referente al proceso de normalización de las actividades de la IDL, luego de las medidas de cuarentena.

Banco de Previsión Social remitió información referente a Impuesto Emergencia Sanitaria COVID 19, de acuerdo a lo establecido por Ley Nº 19.874.





COMISIONES

Seguidamente se trató la designación de un nuevo integrante de las comisiones investigadoras de: “Oficio Nº 1644/2019 del Tribunal de Cuentas” y de “Gestión de los Camping Municipales de los últimos cinco años”, y de la Comisión Especial de Identificación de Espacios Libres de Villa Serrana, por la renuncia como edil del integrante de dichas comisiones Pablo Fuentes.

Patricia Pelúa en representación del Frente Amplio -al quedar acéfalo el lugar que ocupaba Pablo Fuentes-, propuso “para las investigadoras de Oficio a mi persona, para camping a Mauro Álvarez y para la especial a Marta Sotelo”. En este último caso se sustituyó a Sotelo, por ya integrar la comisión, por Mauro Álvarez. Se votó afirmativo por unanimidad.





¿TIENEN VENCIMIENTO LAS COMISIONES?

Pero antes de votar la integración de las comisiones Eduardo Baubeta se manifestó: “Me ha tocado integrar las comisiones y por diferentes motivos se han dilatado en años. En la comisión de Villa Serrana intentamos reunirnos una vez y fue imposible porque no concurrían los compañeros, se pensó hacerla con menor número de ediles, pero nunca se hizo. En la de los campings trabajamos en profundidad, concurrimos, se presentó un trabajo pero no se pudo plasmar la investigadora como correspondía, porque nos faltaba información y documentación. Mi pregunta es si una comisión tiene vencimiento, porque los responsables o sea las personas (de la gestión investigada) a cargo de los campings, creo que ya no están en la intendencia. ¿Tiene vencimiento una comisión en el tiempo?”.

Respondió la secretaria de la JDL Graciela Umpiérrez que “cuando se formó la comisión o las comisiones no se les fijó un plazo. Supongo que cuando termine este período tendrán que estar resueltas, si no quedarán sin efecto”.





LÍNEA DE ÓMNIBUS

La IDL solicitó anuencia para la concesión de línea departamental de ómnibus recorrido entre José Batlle y Ordóñez-Zapicán, y la comisión de Tránsito y Transporte aconsejó dar la anuencia a la IDL para contratar con la empresa DIMAR FERNÁNDEZ. Fue aprobado por mayoría.