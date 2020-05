Adriana Peña: “Tratamos de cubrir al máximo las necesidades, y primero que nadie tuviera hambre”

Primera Página

Lo que sigue es parte de las preguntas realizadas a la intendente Adriana Peña en la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) luego de la interpelación realizada por Luis Carresse que fue publicada en la edición de ayer de Primera Página.





MUCHAS PREGUNTAS

Carlos Urtiberea elevó a la mesa una serie de preguntas que fueron leídas por la secretaria de la JDL, Graciela Umpiérrez. Algunas de las preguntas habían sido respondidas anteriormente.





Los dirigentes de ADEOM Lavalleja manifestaron que no se tiene protocolo y existen falencias en seguridad e higiene.

Nosotros somos la primera intendencia del país en tener una Comisión de Seguridad, que trabaja de forma permanente. Está integrada hoy por Carlos Draper que es el secretario general, y los prevencionistas que tienen su oficina con un encargado y rige para todo el departamento. Cuando comenzó el Covid 19, ahí se tomaron las primeras medidas. La primera fue cerrar la intendencia, para implementar medidas de seguridad para los funcionarios y para el público cuando reabriéramos, fueron medidas tomadas del protocolo de Salud Pública. Hoy al ingresar a la intendencia van a encontrar desinfectante, le van a tomar la temperatura, en las oficinas los funcionarios están separados del público por nylon, los funcionarios tienen que usar durante todo el horario de trabajo el tapabocas, hay jabón líquido en todas las dependencia, y esto se aplica en todo el departamento.





¿En qué lugares se hizo desinfección en Minas y en el interior?

Se buscaron los lugares de más circulación de personas, y se hizo en el único lugar que había casos Covid 19, que era Minas. Dispusimos un camión de desinfección de los contenedores para que lavaran veredas, garitas y las superficies donde hay mayor amontonamiento de personas, como el BPS, BROU, plazas, locales de cobranzas y prestadoras. Se hace de forma rotatoria y se hace desinfección en los contenedores. No se hace esto en el interior porque hay medidas higiénicas efectivas, como el lavado con hipoclorito, y porque no hay casos Covid 19. De haberlo, el camión irá a hacer la desinfección.





¿Existe coordinación entre la IDL y MIDES Lavalleja para buscar soluciones a las familias afectadas por la pandemia?

Lo que se hizo fue entrega de canastas antes que el MIDES estuviera instrumentado. La IDL tuvo a disposición canastas que fueron entregadas en Minas y en el interior a familias carenciadas. Y en el Hogar Estudiantil están depositadas las canastas MIDES que se están entregando. MIDES integra el SECOEV, se está trabajando conjuntamente con todas las autoridades de forma coordinada las 24 horas.





MÁS PREGUNTAS AHORA DESDE EL FA

Seguidamente se leyeron las preguntas realizadas por Mauro Álvarez en nombre de los ediles del Partido Socialista y Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio (FA).





La resolución establece una pérdida de derecho al uso de licencia por parte de algunos funcionarios, teniendo en cuenta que se los obliga a permanecer en sus domicilios ¿Eso es así?

La resolución duró solo cuatro días, porque cuando empezamos con el Covid 19 la primer medida fue mandar a todos los funcionarios a la casa. Antes de una semana se restituyeron los jefes, y así días posteriores los subjefes, y a los pocos días un grupo de funcionarios que cobran el mismo sueldo que los que estaban en la casa, eran funcionarios administrativos en su mayoría, porque el resto estaba todo trabajando, y lo que dispusimos es que los funcionarios mayores de 60 años -ahora cambió a 65 años- permanecieran en su casa, sobre todos los que tienen enfermedades preexistentes antes de la pandemia. Quedó un núcleo grande de funcionarios administrativos, pero los funcionarios de recolección, cementerio y terminal no pararon nunca. El sentir de los funcionarios es que iban a cobrar lo mismo en la casa que trabajando, por consiguiente algo tenía que hacerse, y decidimos que quienes estaban en la casa se les computaran esos días de la licencia anual, teniendo en cuenta que con el Covid se podría estar sin trabajar muchos meses. Y estaba la idea que cuando volvieran -si retomamos en junio- se presentaran y si tenía la licencia en julio volviera a salir, lo que era un despropósito. Lo que hicimos fue una resolución que duró menos de tres días, porque volvió todo el mundo a trabajar y se dejó sin efecto.





¿Se tomaron medidas de disminución de compensaciones salariales a cargos de particular confianza en el periodo de crisis sanitaria y económica?

Con mucho orgullo, lo primero que sucedió cuando estalló Covid fue que los directores, secretario general, y quien les habla que fue la que dijo: ‘Voy a hacer un descuento del sueldo y voy a depositar en un fondo creado en la intendencia’, y todos los compañeros dijeron que sí. El fondo se hizo antes que estuviera instrumentado el Fondo Covid hecho por el gobierno.





¿Tiene información de la cantidad de familias en situación de vulnerabilidad económica, y qué políticas sociales los ayudan?

Sí, claro que estamos en conocimiento de lo que está pasando en el departamento, y tratamos de cubrir al máximo las necesidades, primero que nadie tuviera hambre, y después tratar de ver, trabajar y atender todo con el consejo de Ministros, Presidencia de la Republica, y con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, para tratar de paliar para que en el interior lo sufriéramos lo menos posible.





¿Recibió una serie de 16 medidas propuestas para el gobierno departamental firmado por Carlos Cardinal, Zelmar Riccetto, Patricia Pelúa y Mauro Álvarez? Ya que no tuvimos ninguna respuesta.

No solo recibí sus propuestas y del Frente Amplio, también recibí a representantes del FA que trajeron una serie de propuestas muy interesantes, algunas ya las estamos llevando adelante, y es un aporte sustancial. Hay varios actores políticos y no políticos que han presentado propuestas y muy buenas, para las que estamos trabajando. Como dije recibimos propuestas del FA, de los operadores turísticos, casas de salud, la ex senadora Carol Aviaga nos alcanzó dos proyectos, uno de teletrabajo y otro de turismo que están muy buenos, de las instituciones públicas como MIDES y otros ministerios, de industrias, del gobierno nacional. No quiero ser injusta y olvidarme de nadie, pero es mucha la gente que alcanza ideas y aportes y estamos trabajando para llevarlos adelante. Respecto a las propuestas que me alcanzaron lamento no tenerlas a manos para decirles si comparto o no en particular.





TAMBIÉN TUVIERON RESPUESTA

Álvarez le respondió que tenía interés en que le respondiera sobre determinados puntos, y se las leyó, a lo que la intendente respondió: “El Fondo fue creado, se está haciendo la quita, y es una suma muy importante. La venta de chatarra que usted propone, estamos desde el año pasado haciendo una licitación de todos los automóviles que están en la Planta 3, de la maquinaria en desuso, de baterías y cables, esto va a ir a un remate que ya está encaminado. Sobre las alcaldías estamos de acuerdo y para eso estamos trabajando. Las prórrogas de contribución y de patentes y demás, vamos extendiendo las cuotas a lo largo del año, para que la gente pueda pagar. La patente es muy especial, porque hay que llegar a un acuerdo con los 19 departamentos, por mayoría conseguimos extender un mes el pago de patentes en el Congreso de Intendentes. Y el pago contado de todo el año de los tributos significa rescindir, hay gente que ya pagó al contado, y por eso no es justo extenderlo al resto. Me pregunta sobre el ajuste de tarifas y precios: esta intendente ha sido contraria al aumento de tarifas durante los dos períodos de gestión, hubo un aumento de precio del boleto y nosotros no lo autorizamos. Cuando ingresamos en el primer período a la intendencia, lo primero que hicimos fue hacer bonificación de la patente, para ponernos a tiro antes del SUCIVE, teníamos patentes de todos lados, y logramos devolver las patentes a nuestro departamento, porque bajamos el precio de la patente. La contribución solo se aumenta lo que el gobierno nacional estipula. Y la contribución urbana y suburbana solo aumentamos lo que estipula el IPC, nada más. A los feriantes, si pagaban en tiempo y forma, se les cobraba el 50% de lo estipulado, y ahora se les hace un pago por el tiempo en que no estuvieron trabajando y no pagaron tributación. Se han hecho dos amnistías a lo largo de las dos gestiones. Nosotros no pensamos dejar sin trabajo a nadie, no necesitamos hacerlo, la sanidad de la intendencia no amerita que dejemos a alguien sin trabajo. Se está trabajando por el trabajo solidario, se va a hacer el llamado por el barrido otoñal y estamos demorándolo para ver si entra en este trabajo solidario. Se están formando cuadrillas para arreglar veredas. Insisto, no está en nuestra mente dejar sin trabajo a la gente, pero también aclaro que la persona que no tiene voluntad de trabajo, o es faltadora, o no tiene rendimiento, esa sí se queda sin trabajo, y así lo hemos hecho en toda nuestra gestión. Hay mucha gente que quiere trabajar, y que no tiene la oportunidad. Lo que pedimos es que trabajen. Sobre el monto Covid no quiero meterme en temas que tiene que ver con la Junta, si la Junta y el TOCAF ameritan y el Tribunal de Cuentas lo aprueba, nosotros no tenemos por qué emitir opinión”.

Hubo más preguntas, la intendente respondió a todos, y luego de retirarse, se hizo un cuarto intermedio. Al volver a sala no hubo quórum, y se dio por finalizada la sesión extraordinaria. No se votó la conformidad de los ediles respecto a la comparecencia de la intendente. Algunos ediles que fueron consultados al respecto, dijeron que había “estado bien”.





¡QUÉ TEMA LAS ALCALDÍAS!

Carlos Urtiberea le pidió a la intendente Peña su opinión sobre lo ocurrido con las alcaldías de José Pedro Varela y Solís de Mataojo, pregunta que para algunos ediles estaba fuera de tema, según lo manifestaron durante la exposición de la intendente, y lo puntualizó Álvarez en discusión con el presidente de la JDL, Óscar Villalba, quien argumentó que el llamado a sala era por hechos sociales y políticos durante la pandemia del Covid 19.