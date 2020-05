Emilio Suárez: “todos queremos jugar, pero entendemos que no están dadas las condiciones”

Primera Página





Colaboración de Gonzalo Martínez

En primera instancia, el presidente del Club Barrio Olímpico, Emilio Suárez, se refirió al balance de la gestión que encabeza al frente de los “franjeados”, y dijo: “El balance es sumamente positivo. La Comisión Directiva y los allegados trabajamos mucho. Hemos logrado campeonatos en Formativas, y también logramos algo histórico para el club llegando a la final de una Copa de Clubes. El gran objetivo cuando asumimos fue el de formar juveniles no solamente en la parte futbolística, también formar personas”.





“TENEMOS UNO DE LOS MEJORES PISOS DE MINAS”

Por otra parte, la máxima autoridad de Barrio Olímpico expresó como siguen las obras que la institución comenzó en meses anteriores: “Las obras marchan muy bien, estamos sumamente contentos con lo que hemos logrado, y con el aporte de dinero por parte de la dirección Nacional de Loterías y Quinielas a través de OFI. El año pasado pudimos avanzar mucho en el gimnasio, que también es algo histórico para el club. Hace muy pocas horas nos avisaron desde OFI que nuevamente habíamos sido seleccionado con un aporte de 400 mil pesos, que nos viene muy bien para seguir avanzando a nivel de infraestructura. En la Sede también hemos avanzado mucho, y es gracias al aporte y la ayuda de allegados e hinchas del club. El césped de la cancha también cambió totalmente, si uno se fija lo que fue en el 2018 y lo que fue en el 2019, hay un cambio rotundo. Hoy en día es uno de los mejores pisos de Minas”.





“HAY QUE CULMINAR EL CAMPEONATO 2019”

Suárez, también manifestó su punto de vista acerca de la situación por la que atraviesa el Fútbol Minuano, y expresó: “Es una situación complicada a nivel del interior. Todos queremos jugar, pero entendemos que no están dadas las condiciones debido a que es complicadísimo económicamente. Tanto a nivel local como a nivel del Interior es muy difícil. Hay que pensar en muchos factores, el tema económico es bravo. Hoy en día es complejo pedirle a un comercio que apoye al club. Si no hay un apoyo de OFI es duro que se disputen los torneos”. Emilio Suárez también realizó referencia a la culminación del Campeonato Minuano 2019: “Estamos todos deseando para que se termine el Campeonato 2019, queremos terminar el Torneo del año 2019. Si podemos lograr el título sería maravilloso, pero hay que culminar el Campeonato 2019. Pero indudablemente hay mucha ansiedad por parte de todos los hinchas franjeados”.





“EL CLUB ME DIO HERMANOS DE LA VIDA”

Por último, Emilio Suárez fue consultado sobre el significado que tiene Barrio Olímpico en su vida, y mencionó que: “Para mí significa mucho, debido a todo lo que generó a lo largo de mi adolescencia. Sinceramente nunca pensé que iba a jugar en Barrio Olímpico, ni tampoco técnico, y ni mucho menos presidente. Siempre estuve dando una mano por afuera y colaborando en lo que podía. En Barrio Olímpico pase mis mejores años, me dejó muchos amigos. A mí me hizo hincha de Barrio Olímpico la familia Cubas, los fines de semana siempre iba a ver a Barrio Olímpico. Recuerdo que lo empecé ir a ver cuando estábamos en la “B” y después cuando ascendimos. Cuando estábamos en inferiores éramos varios jugadores de Barrio Olímpico en la Selección. El club me dio hermanos de la vida, y con esto te resumo todo. Nunca imaginaba ser el presidente, poder llevar adelante todo lo que estamos haciendo me pone muy contento, con el grupo de la Directiva estamos trabando mucho; los quiero nombrar porque somos todos que estamos tirando para delante: Pablo Juri, Nicolás Acosta, Natalia Lezcano, Belén Frachia, Bettina Torres, Fabián Barnales, Abelardo Muníz, Guzmán Cubas, Julio Giménez, Andrés Martirena; somos los que estamos metiendo para adelante. También hay muchísimos allegados que no los puedo nombrar a todos porque me olvidaría de alguien, y sería muy injusto. Hablar de Barrio Olímpico me emociona mucho, y me recuerda a mi familia que siempre estuvo vinculada en el fútbol”; culminó expresando Emilio Suárez, presidente de Barrio Olímpico.