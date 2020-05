Gonzalo Suárez: “Los transportistas escolares en su mayoría estamos inactivos”

Primera Página

Gonzalo Suárez es el propietario de la empresa Transporte Para Todos, e integra como socio Transporte Escolar Unido (TEU). Fue consultado por Primera Página sobre la situación que están viviendo los transportistas escolares, nacionales y locales.

Suárez señaló que los transportistas nacionales están reunidos en cuatro asociaciones. “La que más transportistas nuclea es el TEU, de las cuatro empresas que hay en Minas, las que están asociadas a TEU son Lucila Transporte y Transporte Para Todos que es de mi propiedad. TEU es la que más nos representa y es la que está más vinculada a la Cámara de Transporte (CT), que se relaciona con todo tipo de transporte. En este momento complicado han aparecido otros nucleamientos de transportistas que están buscando resolver sus situaciones particulares y generales. Junto al TEU hay otras que son Consorcio, Transporte Escolar Montevideo, y hay alguna más pero que tienen menos participación”.





CON PRESIDENCIA

Suárez recordó las acciones llevadas a cabo por TEU desde el 13 de marzo, cuando se reconoció la pandemia del coronavirus. Entonces TEU, junto con la CT “se reunieron tres veces con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para buscar soluciones”. “Se le concedió al TEU 800 tapabocas para ser entregados a los socios, la fumigación de los vehículos en Patronal de Taxímetros con entrega de dispensador para futuras fumigaciones y 1 litro de alcohol en gel con dispensador, en esta gestión el costo de la misma fue asumida por TEU. La desinfección comenzó como una urgencia de respuesta por parte de las empresas ante la complejidad de los contagios, hubo esa desinfección en talleres, pero eso dura hasta que se hace uso, entonces dieron unos recipientes con un producto para desinfectar, yo no lo he hecho porque no estoy trabajando, cuando empiece a trabajar lo voy a aplicar. Lo que se está buscando por el TEU es protocolizar el trabajo cuando empecemos, cada cuántas horas, qué tipos de desinfección, ver los horarios”.

Suárez manifestó que también se fueron atendiendo las diferentes problemáticas. Por ejemplo, con el Banco República se corrió seis meses la cuota de los leasing, es a partir de setiembre que se comienzan a pagar y sin intereses. “En el Banco de Seguro del Estado están intentando correr las cuotas es una reunión que se iba a hacer el lunes (día que se hizo esta nota) y se iba a solicitar un descuento del 40 por ciento en las tres primeras cuotas por inactividad de las empresas, y el 60 por ciento del saldo restante de esas 3 primeras cuotas sean recuotificadas en las 7 cuotas restantes”.

Agregó que con el Banco de Previsión Social y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “se han ido generalizando los seguros de paro, y los seguros parciales de paro en acuerdo con los empleados. Con el Ministerio de Economía se está trabajando sobre el subsidio para los propietarios de las unipersonales. El TEU ha ido logrando cosas, y es lo que más o menos ha dado respuestas el gobierno de forma generalizada”.

INACTIVOS A nivel local, dijo Suárez, los transportistas “en su mayoría estamos inactivos, tenemos cuatro empresas de transporte escolar, tres estamos con vínculos permanentes desde hace varios años y ahora ante la pandemia, estamos parados, totalmente inactivos. En mi caso y en el caso de Lucila hacemos transportes para el BPS, y este no cortó las asistencias, eso se mantiene y se conserva la cadena de pagos, pero no lo voy a tener hasta que BPS abra las puertas. En Minas estamos casi todos parados desde el 13 de marzo, y a la espera de ver cómo se resuelve. En mi caso tengo traslado de escolares y discapacitados que es una población más compleja en su situación de salud”.

TIEMPOS PERSONALES Suárez señaló que en Montevideo “han surgido algunas empresas que han salido a reclamar cosas que ya estaban dadas, pero lo que han planteado de forma más fuerte es la asistencia con un subsidio. Hay un video circulando con los reclamos de la gente de Rocha, Maldonado, y Ciudad de la Costa y del Oeste, Ciudad del Plata, San José, Colonia, y parte de Montevideo, están reclamando como todos el subsidio porque la gente tiene problemas para vivir, hay que pagar, la luz, el agua, el teléfono, porque no están cobrando el subsidio, y tienen las urgencias de sus tiempos personales y no las del Estado, y eso generó movilizaciones particulares de algunas empresas, y por otro lado una negociación que TEU está llevando adelante bastante positiva, pero a la del subsidio no se le ha encontrado una solución y es lo que están reclamando”.

CORRIMIENTO Señaló que la IDL “hizo un corrimiento de los plazos, se está buscando tener una reunión con el Congreso Nacional de Intendentes, para conversar el tema patente, por ahora se corrieron los plazos pero no hay nada de exoneraciones”.

AÑO COMPLICADO Finalmente dijo que “el problema es la incertidumbre de no saber nada, seguimos sin saber nada, cómo se contagia, cuánto vamos a estar así, y tenemos la vida con las urgencias monetarias, y no podemos hacer otra cosa, cuál es la mejor salida, y seguramente terminaremos conviviendo con el virus, usando tapabocas hasta no se sabe cuándo, creo que este año vamos a estar muy complicados”.