Mariela Leis: “La Casa Encantada tiene vida para rato”

DIALOGAMOS CON LA DIRECTORA DEL CENTRO CULTURAL EN SU MES ANIVERSARIO

Mariela Leis, directora del Centro Cultural La Casa Encantada de Minas, habló con Primera Página sobre el marco singular en que la entidad festeja su aniversario número nueve (9), comentando sobre la actividad parcial que allí se realiza debido a la pandemia, además que realizó un balance de los cinco (5) años que lleva de gestión al frente de la institución.





CIERRE A CAL Y CANTO

Leis recordó que “cada año en el mes de mayo hacemos una actividad específica de conmemoración siempre, si no es el mismo día lo más cercano a la fecha 2 y después muchas actividades a modo de recordatorio de ese puntapié inicial tan importante que se dio con Daniel (Fernández) y la fundación de La Casa Encantada”.

Puntualizó que se cumplieron 9 años “y de manera insólita fue éste el primer año que se hace con La Casa cerrada a cal y canto, pero al mismo tiempo pensando de que manera podemos ir retomando aquellas actividades permitidas”.





COMPRENSIVOS Y PACIENTES

Habló de la realización de reuniones con los talleristas “analizando puntualmente cada taller. Tenemos algunos de ellos que son unipresenciales, entre ellos de guitarra, batería y fotografía, y que tienen las condiciones para que con el protocolo sanitario marcado, se puedan dictar. Sobre fotografía, argumentar además que tiene mucha actividad de campo (al aire libre), y también que está conformado por un grupo reducido de personas. No hemos planteado la posibilidad de las clases virtuales porque entendemos y comprendemos la dificultad que se le genera a muchos de nuestros alumnos que no cuentan con los medios tecnológicos, por lo que para algunos si y otros no, no nos parece adecuado. Tenemos que ser comprensivos y pacientes yendo al paulatino regreso de la normalidad, mientras tanto informarse sobre los diversos, maravillosos y novedosos cursos”.

“Las inscripciones están abiertas y publicadas en la página de internet, y si bien los cupos son limitados está la posibilidad de formar parte de la lista de espera”, indicó.





DIVERSIFICADA REALIDAD

Leis recordó que desde 2013 a 2015 “fui parte del alumnado o usuaria de La Casa Encantada porque, entre otras cosas, me encantaba el proyecto. Fue en febrero de 2015 que se me propone hacerme cargo de la gestión en la dirección de la entidad y creo, por lo que me trasmite la gente o la comunidad que nos mira desde afuera, que hemos y venimos creciendo como institución”. “Al respecto apuntar que tenemos una realidad muy diversificada en cuanto a actividades, hemos mejorado muchísimo la parte edilicia y por ende se han recuperado mucho más espacios”, señaló.





EN LA HUELLA Y POR EL CAMINO

Expuso que lo más importante es “que siempre hemos seguido la huella y el camino que se tenía desde el inicio, es decir ese espíritu que animó a Daniel de hacer actividades para que la gente pudiera desarrollar sus capacidades postergadas por cualquier motivo. Es algo que nos ha movido siempre”.

Dijo haberse logrado “seguir de puertas abiertas y de estar en cercanía con la comunidad brindando actividades formativas o culturales y dando apoyo a instituciones del medio”.





PROYECCIÓN

Leis afirmó que La Casa Encantada “va a sortear esta situación, y seguirá creciendo conmigo o con cualquier otra persona porque las personas pasan y las instituciones quedan. Es importante que la gente se apropie de una Casa Encantada que forma parte de la geografía y es un referente de la ciudad”.

“El Centro Cultural La Casa Encantada tiene vida para rato y muchas posibilidades de seguir desarrollándose”, finalizó.