Vecinos preocupados por situación de vulnerabilidad de un adulto mayor

N. R. es un anciano que no tiene familia, residente en el barrio Estación. Desde tiempo atrás atraviesa una situación compleja en aspectos vinculados a la salud física, emocional, psicológica, sanitaria y alimenticia. Vecinos del lugar se comunicaron con nuestra redacción para despertar la alarma sobre el avanzado estado de deterioro del octogenario y la precariedad habitacional en la que reside, pero por sobre todo, hacer público el descontento para con algunos actores encargados del área social de la comunidad minuana.





CANSANCIO

Varias personas realizan a diario diferentes actos solidarios con Nepomuceno. Compran alimentos, productos de limpieza, gas para la estufa que lo mantiene caliente, pañales, y ayudan en lo posible en la higienización, la limpieza de la habitación e incluso haciéndose cargo de muchos de los traslados que esta persona debe realizar para, por ejemplo, cobrar una jubilación que prácticamente cubre solo el lugar de residencia. La situación que vive ha calado hondo en la salud física y emocional, y en la economía de cada de uno de los colaboradores que dicen, no soportan más.





COINCIDENCIA Y RECONOCIMIENTO

Muchos vecinos que conocen la situación están sorprendidos por lo que consideran la pasividad de muchos de los responsables que gestionan en el departamento estos temas, y que permiten que la situación permanezca.

Alegan que deberían colaborar siquiera con elementos esenciales, entre otros, alimentos, pañales y artículos de limpieza. Al parecer se realizaron muchas gestiones desde tiempo atrás en torno a esta situación, pero existen vacíos legales, la propia situación provocada por la pandemia y otros factores, que provocan que esta persona siga condenada a vivir en una situación claramente desesperante.

Los vecinos reconocen el esfuerzo realizado por policías comunitarios, como así también por parte de Adriana Baladan, directora de Servicios Sociales de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), quien habría agotado todos los recursos que estaban a su alcance para al menos aliviar la situación personal del anciano.

La determinación vecinal por hacer pública la denuncia tiene como base principal, exhortar a las autoridades competentes a tomar de manera urgente las medidas necesarias para solucionar un tema tan especial y particular en un momento tan delicado que se vive en el país.





SITUACIÓN LEGAL

Primera Página habló con autoridades departamentales con competencia al área social e incluso del Poder Judicial para saber si era éste un órgano idóneo en el trato del tema. Adriana Baladán repasó gestiones realizadas, y Gustavo Risso, flamante director departamental del MIDES, dijo a Primera Página que se comprometía a interiorizarse del problema y ver qué podía hacer al respecto.

La doctora Andrea Lorenzo, jueza letrada, 3° Turno (Civil, Familia, Laboral) del Juzgado Departamental de Lavalleja, reflexionó ante una situación que, al igual que otras, quedó atrapada en un marco restrictivo debido a la pandemia COVID-19.

Reconoció la existencia de una denuncia que “se está tramitando a nivel policial y obviamente con la justicia, más allá de que aún no hay un expediente formado”. “Al señor se le ha intentado ubicar en un Hogar de Ancianos, donde incluso en primera instancia se lo había aceptado, pero con el tema de la pandemia, no lo puede recibir por cuestión de que es una persona que puede poner en riesgo a los demás residentes”.





TEST NEGATIVO Y TRABAJO JUDICIAL

La magistrada comentó que se dispuso se le hiciera un test de diagnóstico de COVID-19 por parte de CAMDEL, que dio negativo, “pero aún así la casa de salud hasta que no termine la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, no lo puede aceptar”. “El último informe indica que el señor ha mejorado un poco su situación y que continúa con esa ayuda que le están dando los vecinos de la zona. El Poder Judicial mucho no puede hacer ya que no existen normas que nos habilite a solucionar, en este caso, la situación de este adulto mayor”.

“Se ordenó que se hiciera alguna diligencias con el BPS, porque al ser jubilado era posible beneficiario de algunas (2) horas por cuidado y es en lo que se está ahora por orden judicial y lo está tratando de llevar adelante la Seccional 1ª”, concluyó Lorenzo.