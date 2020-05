Sebastián Bauzá: Tenemos más de 4.500 gimnasios cerrados”

Primera Página





En la pasada jornada, el Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, realizó una Conferencia de Prensa en la Sede Social del Lavalleja Fútbol Club, acompañado por el Director de Deportes de la IDL, Mauricio Baubeta, la ex senadora Carol Aviaga y el profesor Ariel Aviaga. Bauzá, también recorrió algunas de las Plazas de Deportes del departamento, como la de nuestra ciudad y la de Solís. En primera instancia, el Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, manifestó que: “A partir de la Pandemia por Covid-19, la Secretaría Nacional de Deportes cumplió otro papel muy importante, trabajando con el Mides y el Ministerio de Salud Pública. En algunos casos, brindamos los lugares que nosotros tenemos para las personas más carenciadas. Luego de Semana de Turismo, trabajamos conjuntamente con los Directores de Deportes de cada departamento, con los cuales ya estábamos en comunicación, sabiendo que cada realidad de cada departamento era y es diferente. También nos comunicamos con las 64 Federaciones que representamos en la Secretaría Nacional de Deporte, debido a los protocolos que cuando desde el Ministerio de Salud Pública nos comunique se pueda volver a las distintas actividades se llevará a cabo”.

“SE HABILITÓ LA VUELTA DE DEPORTES AL AIRE LIBRE”

Por otra parte, el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, realizó referencia a que ya se habilitó la vuelta de deportes al aire libre: “La semana pasada, después de la reunión que mantuvimos con el presidente de la República, se comenzó abrir la perilla, y se habilitó la vuelta de deportes al aire libre. Esta semana vimos que ciertas disciplinas volvieron, en la jornada de hoy estuvimos en las distintas Plazas de Deportes y entregamos termómetros. También dialogamos con los distintos profesores de cada Plaza, y le explicamos que va a comenzar una nueva normalidad que no sabemos cuanto va a durar, y que la apertura de los gimnasios va a demorarse”.





“LA GENTE TIENE QUE VOLVER A TENER UNA ACTIVIDAD DE DEPORTES”

Bauzá, también expresó la necesidad de que la población paulatinamente tiene que volver a realizar actividades físicas, y manifestó que: “La gente tiene que volver a tener una actividad de deportes. Tenemos dos focos muy importantes, que son las personas mayores que no han salido desde mucho tiempo, y después está el otro foco que corresponde a los más jóvenes. Es necesario comenzar las actividades al aire libre, para que cuando entremos en la fase 2, estén preparados para realizar la actividad deportiva. Hay que tener en cuenta, que después de tantos días no se puede salir a jugar un partido de cualquier deporte, si no llega primero a un entrenamiento y una fase de estiramientos, debido a que pueden producirse algún tipo de lesiones”.





“EL PROTOCOLO ESTA ARMADO”

Sebastián Bauzá puso especial énfasis en el tema del protocolo de los respectivos gimnasios, y dijo que: “El protocolo está armado, y también está presentado en el Ministerio de Salud Pública. Hay un par de características que son fundamentales, desde un gimnasio a cualquier otro deporte que se practique al aire libre. Las medidas sanitarias son varias, como utilizar el tapaboca, hasta la posibilidad de poner alfombras para la desinfección, pero lo más importante ahora es no utilizar los vestuarios. Hay un protocolo con respecto a los gimnasios, en esta semana vamos a reunirnos con científicos, pero indudablemente que si antes habían 50 personas, hoy vamos a tener menos. Tenemos más de 4.500 gimnasios cerrados, entendemos que es muy difícil desde el punto de vista económico, pero primero está la salud”.





“VA A COMENZAR SIN PÚBLICO A NIVEL PROFESIONAL”