Celso Tellechea: un campeón en el fútbol… y en la vida

Primera Página





(Entrevista de Waldemar Martínez. Colaboración de Gonzalo Martínez)

En el comienzo de la entrevista Celso Tellechea fue consultado sobre los primeros años de su vida, y dijo: “Nací en Santa Lucía, en la zona de Higueritas. Mi padre trabaja de peón de estancia, y mi madre trabajaba en la chacra. Luego nos fuimos para Verdún. En total somos 12 hermanos, de los cuales soy el más chico. Concurrí a la escuela 63, y posteriormente me vine a Minas a trabajar. Entré al Salus, y luego en el ’83 Olimpia me consiguió trabajo en la Intendencia. Me vinculé al fútbol, jugando en los cuadrangulares de la campaña. Luego a través de mi hermano, vine a jugar a Lito con 14 años. En mis primeros años jugaba de delantero, e inclusive salí goleador en cuarta. Con 16 años debuté en primera, pero me pasaron a la defensa. Esto se dio debido a que estaba mi hermano “Pancho” Tellechea jugando en la delantera”. Celso relató los pasajes que tuvo en las distintas instituciones en las cuales jugó, y expresó que: “Jugué aproximadamente siete u ocho años en Lito. Luego fui a préstamos un año a Olimpia. Al año siguiente, jugué en Granjeros, y estuve 4 años donde salimos Campeones Minuanos en el año ’79. Después volví a Olimpia, donde nos consagramos Campeones Minuanos en el 83’; y por último jugué en Pan de Azúcar”.





También se refirió a su pasaje por la Selección mayor de Lavalleja: “En la Selección jugué con 19 años en la mayor, dirigía el Doctor Alonso; y luego me dirigió el capitán Álves. También me dirigieron Julio Santana y Orlando Martínez. Jugar en la Selección es otra responsabilidad, otra exigencia. Además se juega representando a tu departamento. En esa época, Maldonado y Rocha tenían muy buenos planteles. El fútbol era distinto, había mucho contacto”.





“TRES CAMPEONATOS CON OLIMPIA EN EL MISMO AÑO, COMO TÉCNICO”

Celso Tellechea nos comentaba como fue su etapa como entrenador, donde en un año logró 3 títulos con Olimpia: “No pasaba por mi mente ser técnico. Yo iba mucho a la sede y los mismos jugadores en el año ‘89 querían que yo los dirigiera. Es un poco difícil dirigir a los mismos jugadores con los cuales jugaste, hay que separar las cosas. La Comisión quería que yo dirigiera y finalmente acepté. Debuté en un campeonato que se realizó en Rocha, donde logramos el título. Posteriormente nos consagramos Campeones Minuanos y el Departamental. Ese año ganamos tres campeonatos. Yo tenía mucha amistad con los jugadores y con la Directiva, además estaba muy bien rodeado. No hubo ningún problema, siempre había mucho respeto en el vestuario”.





Tellechea también fue consultado acerca de que jugador había sido el más difícil de marcar para él, y dijo que: “Miguel Abreu era muy difícil de marcar. Por el doble ritmo que tenía. Si yo lograba anticiparlo podía ganar el mano a mano. Habían muy buenos jugadores, como el “ñato” Casas, Miguel Villar, entre otros. Desde mi punto de vista, el fútbol ha cambiado mucho. En esa época era lo único que teníamos para hacer era el fútbol. Además, los grupos eran muy unidos”.





“EL FÚTBOL ME DEJÓ MUCHOS AMIGOS”

Sobre el final de la entrevista, Tellechea fue consultado sobre que le había dejado el fútbol, y manifestó que: “El fútbol me dejó muchos amigos. Conocí muchos lugares y tengo muchos conocidos en otros departamentos. Nosotros ganando o perdiendo íbamos a la Sede de muchos cuadros”; expresó Celso Tellechea, quién logró dos campeonatos minuanos como jugador, y uno en la conducción técnica.





“GOLES DE CABEZA, DE TIRO LIBRE Y DE PENAL”