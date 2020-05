La Junta llamará a sala a alcaldes de Solís de Mataojo y José Pedro Varela

Primera Página

Finalizando con el informe de la última sesión de la Junta Departamental de Lavalleja, otro largo debate se suscitó al tratar el proyecto de decreto enviado por la IDL para exoneración de contribución inmobiliaria, urbana y suburbana, de todos los operadores turísticos del sector hotelero y gastronómico, con un agregado que tendrán como plazo para acogerse al beneficio hasta el 31 de diciembre de 2020. La comisión de Legislación y Turno aconseja remitirlo a la IDL para que se tenga bajo el mismo concepto a locales bailables, discotecas, pub, y afines.





INQUILINO, PROPIETARIO, Y BENEFICIO

Andrea Aviaga expresó su acuerdo “en general”, pero en el rubro gastronómico “trabajan en locales donde no son propietarios del local, el beneficio va al dueño del local, no a quien lo alquila que es el operador turístico. ¿Ese propietario del local está obligado a trasladar ese beneficio a su inquilino? No. Está muy bien para los propietarios del local y que a su vez lo trabajan, pero no para quienes alquilan que son realmente los perjudicados y están pasando mal. Tampoco se informa cuánto sería el monto del beneficio que genera la exoneración para estos locales. Pido que se estudien estos puntos si vuelve a la comisión o al Ejecutivo comunal”.





TURISMO RURAL

Alexandra Inzaurralde, además de referirse y coincidir con lo dicho por Aviaga, agregó las dudas sobre el alcance de los beneficios a los emprendimientos turísticos rurales, y que se elevara un petitorio al Ministerio de Turismo el establecer pautas de beneficios para estos emprendimientos turísticos rurales, como se hizo con los propietarios rurales por el Parlamento.





SE APROBÓ

Seguidamente continuó el debate y finalmente se votó el informe de la comisión de Legislación y Turno con el agregado de Alexandra Inzaurralde de exhortar al Ministerio de Turismo beneficios para emprendimientos turísticos rurales, y la moción de Mauro Álvarez que quienes se acojan al beneficio deben estar al día con los tributos al 31 de diciembre de 2019.





ALCALDÍAS

Ingresó al orden del día de la sesión, a pedido de las ediles Alexandra Inzaurralde y Andrea Aviaga, el tema “Designación de alcaldes por renuncia del titular en dos municipios”, tema del que ya no hay mucho para agregar. Fue reconocido el error que señaló la Corte Electoral, -habían asumido las alcaldías de José Pedro Varela y Solís de Mataojo personas a las que no les correspondía estar en el cargo-, renunciaron los que estaban y asumieron las que sí les correspondía.

Se aprobó la moción de Mauro Álvarez de llamar a sala a los alcaldes de

José Pedro Varela y Solís de Mataojo, y la moción de Alexandra Inzaurralde de exhortar de ahora en más a los municipios que informen a la JDL cada vez que haya cambios en su composición.





PROPUESTAS I

Al tratar las propuestas elevadas por Andrea Aviaga, ante esta situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, se les dio lectura y la edil solicitó que pasara a las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Sociales. Pidió a los ediles que trataran el tema “con la mayor celeridad posible porque hay mucha gente pasando mal”. Se aprobó el pase a las comisiones por mayoría. No lo votaron los ediles de la Lista 51 del Partido Nacional.





PROPUESTAS II

Hay 16 propuestas para el abordaje integral de la situación sanitaria que atraviesa nuestro país, realizadas por el edil Mauro Álvarez (FA), que ya fueron elevadas al Ejecutivo departamental. Dada la hora que estaban en la Junta -alrededor de las 2 de la mañana-, el edil propuso que pasaran por separado a las comisiones de Legislación y Turno y a la de Asuntos Sociales. Fue aprobado por unanimidad.