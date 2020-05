Ofrecen créditos para paliar emergencia agropecuaria

Para acceder a este crédito se debe ingresar a la página de internet del MGAP (https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/). Allí se puede encontrar un link (enlace) para acceder a un formulario a completar con datos básicos -nombre, cédula y DICOSE-. Esto será posible hasta el próximo lunes 11 de mayo. “En caso de no saber cómo acceder o no tener internet, se comunican con la oficina del MGAP o la oficina de Desarrollo Agropecuario de la IDL y los podemos ayudar a llenar. Hecha la postulación se corrobora que cumplan con los requisitos que son ser productor familiar, con menos de 500 hectáreas coneat 100, tener hasta dos empleados, y si tienen ingresos extras no pueden pasar los 65 mil pesos, o sea unas 14 bases de prestaciones, residir en el predio o hasta 40 kilómetros del mismo. En Lavalleja hay unos 2 mil y algo de productores familiares. Si se tiene menos de 100 hectáreas declaradas no es necesario que sean productores familiares, es sujeto de derecho. Y es muy importante que no se tenga deuda anterior, ni con República Micro Finanzas ni con el MGAP”.