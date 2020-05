Gustavo Umpiérrez: “no es coherente que se juegue el campeonato”

Primera Página





Colaboración de Gonzalo Martínez





Primera Página dialogó con Gustavo Umpiérrez Bustelo, presidente de Sportivo Minas. Hijo del ex golero de la institución y de nuestras selecciones, Guzmán Umpiérrez, se mostró feliz porque después de 91 años el club tiene un patrimonio importante, pero a la vez preocupado porque en la parte deportiva los azules pasan por la peor racha de su historia. En primera parte, la máxima autoridad de los azules se refirió al balance que se puede realizar en el período en cual lleva adelante la presidencia, y dijo: “Como experiencia es brillante. Es algo que cualquier hincha del club desea desde chico, en primer lugar, jugar, y después ser dirigente. Tengo que dividir a el período en dos etapas: en la parte de infraestructura y en la deportiva. Sin lugar a dudas en lo que tiene que ver con la infraestructura es muy positivo, se esta logrando algo que es impensado para muchos “sportivenses”, con pocos recursos pero con mucho ingenio se han logrados resultados maravillosos. Por otra parte, sin lugar a dudas en lo deportivo, estamos muy preocupados”.





“TERRENO PROPIO QUE TIENE UNA EXTENSIÓN DE 4,800 HECTÁREAS”

Por otra parte, Umpiérrez se refirió al predio de la institución, y expresó que: “El terreno es totalmente de Sportivo. Tiene una extensión de 4,800 hectáreas aproximadamente. Estamos al lado de la ciudad, esta todo muy cerca y además se viene extendiendo toda esta zona, y sin lugar a dudad va a ser una zona muy poblada. Además, el terreno tiene una “casona” la cual estamos tratando de mejorarla y dejarla en muy buenas condiciones para que sea nuestra sede, sala de sesiones, sala de trofeos, etc. Y también estamos en la construcción de un salón multiuso que sea para eventos, cumpleaños, entre otros acontecimientos. “Además de la cancha oficial, estamos trabajando con la cacha alternativa, la cual ya la tenemos sembrada. Ha sido de suma importancia el apoyo de OFI”.





“LA PEOR RACHA NEGATIVA DEL CLUB EN LOS 91 AÑOS DE VIDA”

Luego el presidente de la institución de la “Cañada Zamora” realizó especial énfasis en la parte deportiva y destacó que estos dos últimos años fueron los peores de la historia del club: “Es la peor racha negativa del club en los 91 años de vida de la institución, tanto en formativas como en Primera División. Hay muchos factores de esta mala racha, a veces pienso y no le encuentro explicación. Nunca se desatendió la parte deportiva. El año pasado por ejemplo se intentó armar un equipo competitivo, estábamos contentos en la previa y después no salió nada de lo que habíamos pensado. A veces es difícil encontrar una explicación, en los últimos 25 años que no salimos campeones, hemos tenido buenos planteles, pero sin embargo no hemos logrado el título. En divisiones formativas hemos disminuido notoriamente en el potencial de los planteles.”





“REESTRUCTURAR LA FORMA DE DISPUTA DE LOS CAMPEONATOS”

Por otra parte, Umpiérrez expresó la posición de Sportivo Minas con respecto a la situación que transita el Fútbol Minuano, y manifestó que: “Nosotros no hemos tenido reuniones a nivel de Comisión Directiva. Desde mi punto de vista, no es coherente que se juegue el campeonato teniendo en cuenta la situación económica. Nosotros nos manejamos por rifas, eventos, y este año eso no lo tenemos. Es una situación complicada para este año, todos los dirigentes debemos reestructurar la forma de jugar los campeonatos. No debemos perder meses que podemos jugar al fútbol, y después jugar en junio y julio que no son meses adecuados”,





“NADIE HACE LAS COSAS PARA QUE EL CUADRO ANDE MAL”

Por último, el presidente de Sportivo Minas dejó un mensaje para los hinchas azules: “El mensaje es que se arrimen y que vengan a conocer la Sede nueva. De a poco la estamos mejorando, esto es de todo los sportivenses. En lo deportivo sabemos que estamos en el debe, todos los azules queremos que mejore la situación. Ningún hincha de Sportivo hace las cosas para que el cuadro ande mal. Podemos equivocarnos, pero tratamos de mejorar día a día. Después de más de 90 años tenemos nuestro lugar físico propio, y dentro de un tiempo tendremos nuestra cancha propia, y esto debemos de valorarlo. Los éxitos deportivos que siempre nos acompañaron de a poco volverán, pero para esto debemos trabajar todos, y por sobre todo, debemos hacerlo juntos y unidos”; culminó expresando el presidente de Sportivo Minas, Gustavo Umpiérrez Bustelo.