ONFI entregó canasta a la Liga Minuana de Fútbol Infantil

Por Gonzalo Martínez





El pasado sábado se realizó la entrega de canastas para instituciones y futbolistas de baby fútbol. Dicha entrega fue realizada por ONFI en el Estadio Municipal de nuestra ciudad. También se llevó a cabo una conferencia de prensa donde las autoridades prestaron su declaración.





TABARÉ GONZÁLEZ: “NO HAY OTRA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA MÁS GRANDE QUE ONFI”

En primera instancia, el Consejero Tabaré González expresó: “Es un placer estar acá, y más aún por el motivo porque estamos. Es una alegría y una satisfacción poder mitigar un poco la necesidad de cada niño, demostrar también que ONFI no es solo una pelota, y que trabaja para los niños en todos los contextos: social, económico y deportivo. Es un orgullo para mí entregar las canastas, porque es una Liga amiga la cual conozco mucho. Ya se terminó la época de decir que soy un hincha de un cuadro u otro, acá no hay política, el niño no sabe de eso. Vamos a ser solidarios, demostrar que somos la organización más grande del Uruguay, no hay otra organización social y deportiva más grande que ONFI. Llega a todos los rincones del país. Acá hay que ser transparentes, tener todo documentado para que no haya margen de error en nada. Hoy el Uruguay sale si estamos todos juntos y unidos”.





Por otra parte, Luis Fabiani quién trabaja tanto en ONFI como en OFI -destacándose en ambos organismos del fútbol- expresó que: “Las canastas llegan a ONFI debido a una iniciativa de más de veinte empresarios de la alimentación y otros rubros como la higiene, los cuáles se pusieron a la orden del SINAE y de la Presidencia de la República para llevar a cabo entregas de canastas en todo el país. Como bien dijo Tabaré González, la Secretaría de Deportes, el SINAE y la Presidencia de la República, confió en la Organización del Fútbol Infantil para realzar esta tarea, debido a la cantidad de niños que va a llegar y también por la transparencia que vamos a tener. Cada uno de los responsables del club deberá firmar una planilla, y a su vez, cada padre de cada niño también deberá firmar en otro formulario para afirmar que la se recibió la canasta. El total, son 60 mil canastas para todo el país. Están compuestas por una canasta de alimentación, que irá acompañada de una de higiene o de útiles escolares. Esto no tiene costo para nadie. El traslado hacia los distintos puntos de país se realizó a través de empresas privadas de transporte. Queremos agradecer al Director de Deportes de Lavalleja, a la Presidencia de la Liga y a todos los clubes que la componen. Hay que recalcar, que aquel niño que el padre entienda que no necesita la canasta y sabe que hay otros chicos que sí la necesitan, hay que dejar reflejado en la planilla que la cede a otro niño. Posteriormente, todas las planillas van a llegar a la Organización del Fútbol Infantil y de ahí las vamos a derivar al SINAE, Presidencia de la República y a las respectivas empresas que colaboraron”.





BAUBETA: “AGRADECER A ONFI Y A LA LIGA POR LOS TRABAJOS QUE VIENEN REALIZANDO”

Por parte de la Intendencia Departamental estuvo el Director de Deportes, Mauricio Baubeta, quién agradeció las canastas que se le van a entregar a los niños y sus respectivas familias. Expresó gratitud a ONFI y a la Liga Minuana de Fútbol Infantil: “Queremos agradecer a ONFI y a la Liga, también felicitarlos por los trabajos que vienen realizando. A nivel nacional y a nivel de nuestra ciudad es muy importante las canastas que se van a entregar. En nombre de la Intendente, y de toda la Intendencia Departamental de Lavalleja les queremos agradecer y felicitar por el gran trabajo que vienen desarrollando”.





VICTORIA AGRIEL: “ENTREGAR TODO EN TIEMPO Y FORMA”

Por último, la Presidente de la Liga Minuana de Fútbol Infantil Victoria Agriel, dijo: “Agradezco a Mauricio Baubeta quién nos ayudó mucho, y por supuesto también agradecer a ONFI. La Liga va a ser lo posible para entregar todo en tiempo y forma. Hacer llegar a cada niño su respectiva canasta, y hacer firmar las dos planillas. Muchas gracias para todos”; culminó expresando la Presidente de la Liga de Minuana de Fútbol Infantil Victoria Agriel.